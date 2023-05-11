YouTube reklam engelleyici kullananların video izlemesini yasaklamaya başladı

Google'ın tarayıcıda reklam engelleme uzantısının etkin olup olmadığını belirleyen yeni bir sistemi test ettiği bildiriliyor. Bilgisayarınızda bir reklam engelleyici varsa, YouTube bunu algılayacak ve video izlemenize izin vermeyecek.
İki seçenek sunuluyor
Reklam engelleyici kullananların karşısına bir bildirim ekranı çıkıyor. Burada kullanıcılara reklam engelleyiciyi devre dışı bırakma veya reklamsız videolar izlemek için YouTube Premium aboneliğine geçme seçeneklerinin sunulduğunu görüyoruz.
Bir YouTube sözcüsü "Reklam engelleyicileri etkin olan izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da YouTube Premium'u denemeye çağıran küçük bir deney yürütüyoruz" dedi. Google ilerleyen dönemlerde reklam engelleyicilere karşı geniş çaplı bir mücadele başlatacak gibi gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
107 Kişi Okuyor (42 Üye, 65 Misafir) 17 Masaüstü 90 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1957 kez okundu.
29 kişi, toplam 33 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
google, tarayıcı ve