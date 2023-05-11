Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube reklam engelleyici kullananların video izlemesini yasaklamaya başladı

    Google, video paylaşım platformu YouTube'da kullanıcıların canını sıkacak bir değişikliğe gidiyor. Şirket tarayıcısında reklam engelleme uzantısı yüklü olanların video izlemesini engellemeye başladı.
    5
    YouTube, reklam engelleyicileri yasaklamaya başladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar Google'ın yeni bir kısıtlamasından yakınmaya başladı. İnsanlar, YouTube'da video izleyemiyor. Konuyla ilgili çevrimiçi mecralarda çok sayıda şikayet mesajı ortaya çıktı.

    Google'ın tarayıcıda reklam engelleme uzantısının etkin olup olmadığını belirleyen yeni bir sistemi test ettiği bildiriliyor. Bilgisayarınızda bir reklam engelleyici varsa, YouTube bunu algılayacak ve video izlemenize izin vermeyecek.

    YouTube, reklam engelleyicileri yasaklamaya başladı Tam Boyutta Gör

    İki seçenek sunuluyor

    Reklam engelleyici kullananların karşısına bir bildirim ekranı çıkıyor. Burada kullanıcılara reklam engelleyiciyi devre dışı bırakma veya reklamsız videolar izlemek için YouTube Premium aboneliğine geçme seçeneklerinin sunulduğunu görüyoruz.

    Bir YouTube sözcüsü "Reklam engelleyicileri etkin olan izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da YouTube Premium'u denemeye çağıran küçük bir deney yürütüyoruz" dedi. Google ilerleyen dönemlerde reklam engelleyicilere karşı geniş çaplı bir mücadele başlatacak gibi gözüküyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 23 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Sleeper +276 VS18 +255 ahmetkaraci +144 E_Y_B_H_P_T +137 Mitakcan34 +125 Krone +118 BraveHeart +115 Omnixius +103 stableRevulation +102 rakanishu +90
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    107 Kişi Okuyor (42 Üye, 65 Misafir) 17 Masaüstü 90 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1957 kez okundu.
    29 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, tarayıcı ve
    6 etiket daha youtube reklam engelleyici reklam engelleme uzantısı Teknoloji Haberleri Internet Diğer
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,9b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akineton kafa yaparmı nuh"un ankara makarnası maaşları ikea iade iphone otomatik parlaklık kapalı olmasına rağmen parlaklık düşüyor android multimedya yazılım güncelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız