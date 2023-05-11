YouTube reklam engelleyici kullananların video izlemesini yasaklamaya başladı

Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar Google'ın yeni bir kısıtlamasından yakınmaya başladı. İnsanlar, YouTube'da video izleyemiyor. Konuyla ilgili çevrimiçi mecralarda çok sayıda şikayet mesajı ortaya çıktı.

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Google'ın tarayıcıda reklam engelleme uzantısının etkin olup olmadığını belirleyen yeni bir sistemi test ettiği bildiriliyor. Bilgisayarınızda bir reklam engelleyici varsa, YouTube bunu algılayacak ve video izlemenize izin vermeyecek.

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İki seçenek sunuluyor

Reklam engelleyici kullananların karşısına bir bildirim ekranı çıkıyor. Burada kullanıcılara reklam engelleyiciyi devre dışı bırakma veya reklamsız videolar izlemek için YouTube Premium aboneliğine geçme seçeneklerinin sunulduğunu görüyoruz.

Bir YouTube sözcüsü "Reklam engelleyicileri etkin olan izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da YouTube Premium'u denemeye çağıran küçük bir deney yürütüyoruz" dedi. Google ilerleyen dönemlerde reklam engelleyicilere karşı geniş çaplı bir mücadele başlatacak gibi gözüküyor.

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