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    Google, test sonuçlarını paylaştı: Chrome ne kadar hızlandı?

    Google, popüler web tarayıcısı Chrome'un aylar içinde ne kadar hızlandığını gösteren tabloyu paylaştı. Google Chrome, özellikle Android ve Mac tarafında hız kazandı.
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    google chrome hızlanıyor Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcıda birkaç performans iyileştirmesi yaparak Mac ve Android’de yeni performans başarısı elde etti. Google, toplu olarak bir dizi ayarlamanın Chrome’a üç ay içinde %10’luk bir hız artışı kazandırdığını söylüyor. Bazı Android cihazlarda da %30’luk hız artışı söz konusu.

    google chrome hız testi sonuçları Tam Boyutta Gör
    Chrome’da yapılan değişiklikler, gelişmiş önbelleğe alma işleminden daha iyi bellek yönetimine kadar bir dizi ince ayarı içeriyor. Apple’ın Speedometer 2.1 tarayıcı karşılaştırmasında Chrome’un zaman içinde ne kadar hızlandığı grafiksel olarak açıkça görülüyor.

    Web tarayıcı pazarının lideri

    Yavaşlığıyla ilgili kullanıcı şikayetlerine rağmen, Google’ın internet tarayıcısı, pazar payının büyük bir bölümüne sahip. Per Statcounter’ın paylaştığı Mart 2023 istatistiklerine göre, Chrome küresel pazar payının %64.8’ini alıyor. Yalnızca masaüstünde, Chrome’un payı daha da yüksek; %65.8. İkinci sırada %11.12 ile Edge, %10.91 ile Safari yer alıyor.

    Chrome 112, Android telefonlar ve tabletler için de performans optimizasyonu sağlıyor. Aynı Speedometer testinde %30 oranında hız artışı görülüyor ancak Google’ın bu testleri hangi cihazla yaptığı belli değil.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2023/04/13/google-says-it-just-made-chrome-a-lot-faster-on-both-mac-and-android/ https://blog.chromium.org/2023/04/more-ways-were-making-chrome-faster.html
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