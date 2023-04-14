Google, test sonuçlarını paylaştı: Chrome ne kadar hızlandı?

Web tarayıcı pazarının lideri
Yavaşlığıyla ilgili kullanıcı şikayetlerine rağmen, Google’ın internet tarayıcısı, pazar payının büyük bir bölümüne sahip. Per Statcounter’ın paylaştığı Mart 2023 istatistiklerine göre, Chrome küresel pazar payının %64.8’ini alıyor. Yalnızca masaüstünde, Chrome’un payı daha da yüksek; %65.8. İkinci sırada %11.12 ile Edge, %10.91 ile Safari yer alıyor.
Chrome 112, Android telefonlar ve tabletler için de performans optimizasyonu sağlıyor. Aynı Speedometer testinde %30 oranında hız artışı görülüyor ancak Google’ın bu testleri hangi cihazla yaptığı belli değil.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/04/13/google-says-it-just-made-chrome-a-lot-faster-on-both-mac-and-android/ https://blog.chromium.org/2023/04/more-ways-were-making-chrome-faster.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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