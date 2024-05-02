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    Microsoft, bütün hesaplarda şifresiz giriş özelliğini kullanıma sundu

    Microsoft, tüm bireysel hesaplar için geçiş anahtarı (passkey) desteğini kullanıma sundu. Bu yöntem ile şifreye gerek kalmadan biyometrik doğrulama ile hesaplara giriş yapılabiliyor.
    Microsoft, bütün hesaplarda şifresiz girişi kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, tüm bireysel hesaplar için geçiş anahtarı (passkey) desteğini kullanıma sundu. Microsoft hesabı sahipleri, geçen yıl Windows 11'de bu desteğe kavuşmuştu. Artık kullanıcılar, Windows, Android ve iOS'ta da geçiş anahtarları oluşturabiliyor. Bu sayede, şifre girmek zorunda kalmadan Microsoft hesabında oturum açılabilecek. Ancak, Microsoft'un mobil uygulamarında geçiş anahtarı desteği önümüzdeki haftalarda sunulacak.

    Bu linke tıklayarak Microsoft hesabınız için geçiş anahtarları oluşturabilir ve cihazınızda geçiş anahtarıyla oturum açmak için yüzünüzü, parmak izinizi, PIN'inizi veya güvenlik anahtarınızı kullanabilirsiniz.

    Microsoft, bütün hesaplarda şifresiz girişi kullanıma sundu Tam Boyutta Gör

    Geçiş anahtarı nedir?

    Geçiş anahtarları, geleneksel parolaların yerine cihazınızın kendi kimlik doğrulama yöntemiyle oturum açmanızı sağlayan bir teknoloji. Bu şekilde, iPhone'unuzda Face ID'yi, Android telefonunuzun parmak izi sensörünü veya PC'nizde Windows Hello'yu etkinleştirerek Gmail, PayPal veya iCloud'da oturum açabilirsiniz.

    WebAuthn (Web Kimlik Doğrulaması) teknolojisi üzerine kurulu olan sistemde, bir geçiş anahtarı oluşturduğunuzda iki farklı anahtar oluşturuluyor: biri hesabınızın bulunduğu web sitesi veya hizmet tarafından saklanıyor, diğeri ise kimliğinizi doğrulamak için kullandığınız cihazda depolanıyor. Anahtarlar eşleştikten sonra doğrulama için biyometrik sensörler veya PIN kullanılarak giriş yapılıyor. Geleneksel şifreler veya iki adımlı doğrulamada gelen SMS'ler gibi çalınma riski olmayan yöntem ile hem güvenlik artıyor hem de daha hızlı giriş yapılabiliyor.

    Geçiş anahtarları, Microsoft'un parolasız bir geleceğe doğru ilerleme çabalarında büyük bir kilometre taşını temsil ediyor. Microsoft, Windows Hello kimlik doğrulamasını ilk olarak 2015 yılında Windows 10 ile getirerek biyometrik yöntemlerle bilgisayarda oturum açma olanağı sunmuştu. Daha sonra Nisan 2018'de FIDO güvenlik anahtarlarını desteklemeye başladı ve ardından 2021'de Microsoft hesapları için tamamen şifresiz bir seçenek ekledi.

    Geçiş anahtarları artık Apple, Google, Microsoft ve diğer birçok şirket tarafından benmisenerek endüstri standardı haline geldi. Google, şu ana kadar 400 milyondan fazla Google hesabında geçiş anahtarının kullanıldığını açıkladı. Giderek yaygınlaşan geçiş anahtarı yöntemiyle yakın zamanda şifreler hayatımızdan tamamen çıkabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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