Android 14 ile gelen şifrelerin yerini alan "geçiş anahtarı" üçüncü parti uygulamalara açılıyor

Google geçen hafta başka bir blog yazısında farklı kimlik doğrulama API’lerini kullanımdan kaldırdığını, bundan sonra kimlik doğrulama için Kimlik Yöneticisi’ni kullanmaları gerekeceğini söyledi. Böylelikle üçüncü parti uygulamaların bu sistemi kullanmasıyla geçiş anahtarlarını entegre etmek çok daha basit hale gelecek.
Geçiş anahtarı nedir?
Geçiş anahtarları, geleneksel şifrelerin yerini telefonunuzun kimlik doğrulama sistemlerinin aldığı yeni bir teknolojidir. Face ID ve parmak izi okuyucu gibi yöntemlerle Gmail, iCloud gibi servislerde oturum açılabilirsiniz.
Apple ve 1Password gibi firmalar geçiş anahtarı özelliğini halihazırda kullanıyorlar. Google’ın bu hamlesiyle Android ekosisteminde de geçiş anahtarıyla daha kolay ve güvenli kimlik doğrulama yöntemlerinin yaygınlaşacağını umuyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.