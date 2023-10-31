Android 14 ile gelen şifrelerin yerini alan "geçiş anahtarı" üçüncü parti uygulamalara açılıyor

Tam Boyutta Gör Android uygulamaları yakında geçiş anahtarı (passkey) özelliğine sahip olacaklar. Bir geliştirici blog gönderisinde Google, kullanıcı adı ve şifreler ile geçiş anahtarları gibi kimlik bilgilerini depolamak için Android’e özel Kimlik Yöneticisi (Credential Manager) isimli yeni bir uygulama programlama arayüzünü (API) halka açacağını duyurdu. Aylardır geliştirici ön izlemesinde olan Kimlik Yöneticisi Android telefonlarda geçiş anahtarlarını, geleneksel şifreleri ve biyometrik kimlik doğrulamalarını tek çatı altında topluyor.

Google geçen hafta başka bir blog yazısında farklı kimlik doğrulama API’lerini kullanımdan kaldırdığını, bundan sonra kimlik doğrulama için Kimlik Yöneticisi’ni kullanmaları gerekeceğini söyledi. Böylelikle üçüncü parti uygulamaların bu sistemi kullanmasıyla geçiş anahtarlarını entegre etmek çok daha basit hale gelecek.

Last Pass sızıntısı halen devam ediyor 15 sa. önce eklendi

Geçiş anahtarı nedir?

Geçiş anahtarları, geleneksel şifrelerin yerini telefonunuzun kimlik doğrulama sistemlerinin aldığı yeni bir teknolojidir. Face ID ve parmak izi okuyucu gibi yöntemlerle Gmail, iCloud gibi servislerde oturum açılabilirsiniz.

Apple ve 1Password gibi firmalar geçiş anahtarı özelliğini halihazırda kullanıyorlar. Google’ın bu hamlesiyle Android ekosisteminde de geçiş anahtarıyla daha kolay ve güvenli kimlik doğrulama yöntemlerinin yaygınlaşacağını umuyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android 14 ile geçiş anahtarı üçüncü parti uygulamalara açılıyor