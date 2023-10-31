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    Android 14 ile gelen şifrelerin yerini alan "geçiş anahtarı" üçüncü parti uygulamalara açılıyor

    Android 14 ile gelen geçiş anahtarı özelliği, Kimlik Yöneticisi API'siyle üçüncü parti uygulamalara açılıyor. Böylelikle geleneksel şifrelerin yerini biyometrik yöntemler alacak.
    Android 14 ile geçiş anahtarı üçüncü parti uygulamalara açılıyor Tam Boyutta Gör
    Android uygulamaları yakında geçiş anahtarı (passkey) özelliğine sahip olacaklar.  Bir geliştirici blog gönderisinde Google, kullanıcı adı ve şifreler ile geçiş anahtarları gibi kimlik bilgilerini depolamak için Android’e özel Kimlik Yöneticisi (Credential Manager) isimli yeni bir uygulama programlama arayüzünü (API) halka açacağını duyurdu. Aylardır geliştirici ön izlemesinde olan Kimlik Yöneticisi Android telefonlarda geçiş anahtarlarını, geleneksel şifreleri ve biyometrik kimlik doğrulamalarını tek çatı altında topluyor.

    Google geçen hafta başka bir blog yazısında farklı kimlik doğrulama API’lerini kullanımdan kaldırdığını, bundan sonra kimlik doğrulama için Kimlik Yöneticisi’ni kullanmaları gerekeceğini söyledi. Böylelikle üçüncü parti uygulamaların bu sistemi kullanmasıyla geçiş anahtarlarını entegre etmek çok daha basit hale gelecek.

    Geçiş anahtarı nedir?

    Geçiş anahtarları, geleneksel şifrelerin yerini telefonunuzun kimlik doğrulama sistemlerinin aldığı yeni bir teknolojidir. Face ID ve parmak izi okuyucu gibi yöntemlerle Gmail, iCloud gibi servislerde oturum açılabilirsiniz.

    Apple ve 1Password gibi firmalar geçiş anahtarı özelliğini halihazırda kullanıyorlar. Google’ın bu hamlesiyle Android ekosisteminde de geçiş anahtarıyla daha kolay ve güvenli kimlik doğrulama yöntemlerinin yaygınlaşacağını umuyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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