Microsoft çalışanları bile desteklenmeyen bilgisayarda Windows 11 kullanıyor

Microsoft uzmanları geçtiğimiz günlerde YouTube'da bir canlı yayın gerçekleştirdi. Windows 11'in yeni Görev Yöneticisi'nin gösterildiği bu canlı yayında, Microsoft Program Yöneticisi Claton Hendricks'in eski bilgisayarında yeni Windows işletim sistemini kullandığı fark edildi.
Yayınlanan videoda uzmanın Intel Core i7-7660U tabanlı bir cihaz kullandığı görülüyor. Ancak sorun şu ki söz konusu işlemci Windows 11'in resmi olarak desteklediği işlemciler listesinde yer almıyor. Meraklı gözlerin durumu fark etmesinin ardından Microsoft'a eleştiri okları yöneltildi.
"Onlar da işlemci gereksinimlerini saçma buluyor"
Microsoft'un desteklenmeyen eski cihazlara Windows 11 yüklenmesini resmi olarak engellediğini ve bu gereksinimleri bir şekilde aşarak kurulum yapanlara ise güncelleme desteği sunmayacağını hatırlatan kullanıcılar şirketi iki yüzlülükle suçladı.
Microsoft desteklenmeyen bilgisayarların Windows 11'e yükseltilmesine pek sıcak bakmıyor. Şirket bu tür bir yükleme yapanlara resmi destek veya sistem güncellemesi sağlamayacak. Kullanıcılara göre canlı yayında fark edilen bu detay, Microsoft çalışanlarının bile işlemci gereksinimlerini saçma bulduklarını kanıtlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.