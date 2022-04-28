Microsoft çalışanları bile desteklenmeyen bilgisayarda Windows 11 kullanıyor

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Microsoft uzmanları geçtiğimiz günlerde YouTube'da bir canlı yayın gerçekleştirdi. Windows 11'in yeni Görev Yöneticisi'nin gösterildiği bu canlı yayında, Microsoft Program Yöneticisi Claton Hendricks'in eski bilgisayarında yeni Windows işletim sistemini kullandığı fark edildi.

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Yayınlanan videoda uzmanın Intel Core i7-7660U tabanlı bir cihaz kullandığı görülüyor. Ancak sorun şu ki söz konusu işlemci Windows 11'in resmi olarak desteklediği işlemciler listesinde yer almıyor. Meraklı gözlerin durumu fark etmesinin ardından Microsoft'a eleştiri okları yöneltildi.

"Onlar da işlemci gereksinimlerini saçma buluyor"

Microsoft'un desteklenmeyen eski cihazlara Windows 11 yüklenmesini resmi olarak engellediğini ve bu gereksinimleri bir şekilde aşarak kurulum yapanlara ise güncelleme desteği sunmayacağını hatırlatan kullanıcılar şirketi iki yüzlülükle suçladı.

Microsoft desteklenmeyen bilgisayarların Windows 11'e yükseltilmesine pek sıcak bakmıyor. Şirket bu tür bir yükleme yapanlara resmi destek veya sistem güncellemesi sağlamayacak. Kullanıcılara göre canlı yayında fark edilen bu detay, Microsoft çalışanlarının bile işlemci gereksinimlerini saçma bulduklarını kanıtlıyor.

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Microsoft çalışanları bile eski PC'de Windows 11 kullanıyor