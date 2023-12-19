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    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın Starlink'e rakip sistemi IRIS², yapay zeka yeteneklerine sahip olabilir

    Avrupa, 6 milyar euro harcayarak SpaceX'in Starlink'i ve Amazon'un Kuiper'ine rakip IRIS² isminde bir uydu ağı kurmaya hazırlanıyor. Sisteme yapay zeka özelliklerinin entegre edilmesi düşünülüyor.
    Avrupa'nın Starlink'e rakip sistemi: IRIS² Tam Boyutta Gör
    Avrupa, 6 milyar euro harcayarak SpaceX'in Starlink'i ve Amazon'un Kuiper'ine rakip IRIS² isminde bir uydu ağı kurmaya hazırlanıyor. 170'e kadar uydudan oluşan filo, Avrupa Birliği hükümetleri için şifreli iletişim sağlayacak ve 2025 ile 2027 yılları arasında uzak bölgelere yeni geniş bant hizmetleri sunacak. Şuan için ana IRIS² sözleşmesi için onaylanmış tek yarışmacı Airbus, Thales Alenia Space, Eutelsat, Hispasat ve SES'ten oluşan bir konsorsiyum.

    Ancak IRIS² projesi ciddi bir zorlukla karşı karşıya: yapay zekadaki hızlı ilerlemelere karşı ayak uyduramama tehlikesi. Eski Fransız Hava Kuvvetleri şefi Denis Mercier ve eski Airbus yöneticisi Marc Fontaine geçen hafta Politico'da yazdıkları bir yazıda  "IRIS² daha fırlatılmadan geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya" diye uyardı.

    Mercier ve Fontaine, yerleşik yapay zeka yazılımı konusunda uzmanlaşmış bir Alman start-up'ı olan Helsing'de yönetici olarak çalışıyor. IRIS² tasarlandığında yapay zekanın "biraz fütüristik bir teknoloji" olduğunu belirten yazarlar, "Fakat son iki üç yılda dünya, yapay zekanın olgunlaştığını ve neredeyse her yerde kullanılmaya hazır olduğunu fark etti." sözlerini kaydetti.

    Bir sözcü, "Şu anda çok umut verici bir seçenek olan IRIS² sistemini çalıştıran algoritmalara yapay zeka yeteneklerini dahil etme ihtimalini araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Teknoloji uzmanları, ileri bilgi işlemin, istihbarat teşkilatları gibi kullanıcılar tarafından uzaydan veya diğer kaynaklardan gelen büyük miktarda ham veriyi işlemek ve analiz etmek için sahada yaygın olarak kullanıldığını söylüyor.

    Yapay zeka uydulara da geliyor

    Yapay zekayı doğrudan uydulara yerleştirmek (Edge Computing olarak da bilinir), analistler için aşırı veri yükünü azaltmalarına veya kendilerini karmaşık karıştırma tekniklerine göre ayarlamalarına olanak tanıyabilir.

    Yazarlar, "Çin gibi rakip ülkelerin bu temel özelliği kendi uydularına entegre ettiklerini varsaymalıyız - Avrupa'nın IRIS²'yi bu olmadan fırlatmayı göze alamaz" sözlerini sarfetti.

    Airbus liderliğindeki grup, Helsing makalesi hakkında doğrudan yorum yapmadı ancak IRIS²'nin "Avrupa çapındaki şirketlerin en son teknoloji ve uzmanlığından yararlanmayı hedefleyeceğini" söyledi.

    ESA, ana IRIS² sözleşmesi imzalandıktan sonra işin yavaş yavaş daha küçük şirketlere aktarılacağını söyledi. ESA Navigasyon müdürü Francisco-Javier Benedicto Ruiz, "Bu iş biraz zaman alacak ve 2024 yılı boyunca sürecek" açıklamasında bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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