Microsoft DirectStorage destekli ilk PC oyunu Forspoken 2023'e ertelendi

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Yayıncılığını Square Enix'in, geliştiriciliğini ise Luminous Productions'ın yaptığı Forspoken, Microsoft’un DirectStorage teknolojisini destekleyen ilk PC oyunu olacak. Bugün her iki firma da, herhangi bir neden belirtmeden önümüzdeki Mart ayında çıkması beklenen oyunun Ocak 2023’e ertelendiğini duyurdu.

Oyunun geliştirme süreci tamamlandı

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda yeni nesil konsolların en önemli gelişmelerinden biri olan DirectStorage desteğini Windows’a getireceğini duyuran Microsoft, NVMe sürücülerin yüksek veri aktarım hızları CPU yükünü yüzde 40’a kadar azaltmayı hedefliyor. Bununla birlikte oyunlardaki bekleme sürelerinin de en aza indirilmesini sağlayacak yeni teknoloji, minimum 2,5 GB/s aktarım hızlarına sahip bir SSD çözümüne ihtiyaç duyacak.

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Açıklamalara göre yeni erteleme kararı ortaklarla yapılan görüşmelerin sonucunca alındı. Square Enix ve Luminous Productions, Forspoken'ın tüm oyun içeriğinin tamamlandığını ve artık son aşamaya geçildiğini söylüyor. Forspoken gecikmesiyle, bu teknolojiyi yakın zamanda çalışırken görüp görmeyeceğimiz belli değil. Zira şimdiye kadar başka hiçbir PC oyununun yeni teknolojiye destek sunacağını doğrulanmadı.

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Microsoft DirectStorage destekli ilk PC oyunu Forspoken ertelendi