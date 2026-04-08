Microsoft doğruladı: Windows 11 25H2 güncellemesi zorunlu oluyor

Windows 11 25H2 zorunlu oluyor
Paylaşılan bilgilere göre Microsoft, yeni sistemde dağıtım sürecini kademeli olarak sunacak. Microsoft, hangi cihazların güncellemeyi önce alacağını belirlemek için makine öğrenimi tabanlı bir model kullanıyor. Ancak bu sürecin sonunda, kurumsal IT yönetimi altında olmayan tüm Windows 11 cihazlarının 25H2 sürümüne geçmesi hedefleniyor.
Zorunlu güncellemenin arkasındaki en önemli neden ise güvenlik. Windows 11 25H2 ile birlikte işletim sisteminde tespit edilen birçok açık kapatılmış durumda. Bu nedenle Microsoft, eski sürümlerde kalmanın kullanıcılar için risk oluşturduğunu düşünüyor ve geçişi hızlandırmak istiyor.
Öte yandan, 25H2 sürümünün ilk çıkış dönemine kıyasla daha stabil bir noktaya ulaştığını söyleyelim. Bilinen hataların büyük ölçüde giderilmiş olması, kullanıcıların güncellemeyi daha sorunsuz şekilde tamamlayabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11 26H2 sürümünü halihazırda geliştirmeye devam ediyor.
Bu sürümde özellikle sistem performansını artırmaya ve gereksiz yazılımları azaltmaya yönelik iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. ARM tabanlı cihazlara özel 26H1 güncellemesinin ise şimdilik sınırlı sayıda cihazda mevcut olacağı paylaşıldı.
