Microsoft Edge tarayıcısında iki sekme yan yana açılabilecek: İşte yeni özellik

Yeni özellik etkinleştirildikten sonra tarayıcının üst menüsünde, adres çubuğunun hemen yanında bölünmüş ekran tuşu görünüyor. Bu tuşa basıldığında mevcut sekme sola doğru kayıyor ve sağdaki yeni pencerede arka plan sekmelerinden birini seçiyorsunuz.
Kararlı sürüme gelmesi bekleniyor
Microsoft'un tarayıcısına dahil edilen bölünmüş pencere özelliği aynı anda birkaç sekmeyle çalışması gereken kullanıcılar için kesinlikle kullanışlı olacaktır. Şimdiye kadar bunun için iki farklı tarayıcı penceresi açıp yan yana getirmek gerekiyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....