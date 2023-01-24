Microsoft Edge tarayıcısında iki sekme yan yana açılabilecek: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Microsoft Edge'in beta sürümüne son derece kullanışlı bir özellik eklendi. Bölünmüş pencere (bölünmüş ekran) olarak adlandırılan işlev sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan iki web sitesinin yan yana görüntülenmesine olanak tanıyor.

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Yeni özellik etkinleştirildikten sonra tarayıcının üst menüsünde, adres çubuğunun hemen yanında bölünmüş ekran tuşu görünüyor. Bu tuşa basıldığında mevcut sekme sola doğru kayıyor ve sağdaki yeni pencerede arka plan sekmelerinden birini seçiyorsunuz.

Kararlı sürüme gelmesi bekleniyor

Microsoft'un tarayıcısına dahil edilen bölünmüş pencere özelliği aynı anda birkaç sekmeyle çalışması gereken kullanıcılar için kesinlikle kullanışlı olacaktır. Şimdiye kadar bunun için iki farklı tarayıcı penceresi açıp yan yana getirmek gerekiyordu.

Edge'in beta sürümündeki yeni özellik bu işlemi daha kolay hale getiriyor. Mevcut halinde adres çubuğu da dahil olmak üzere web tarayıcısının tüm üst menüsünün her iki sekme için de ortak kaldığını belirtelim. Bölünmüş pencerenin yakında tarayıcının kararlı sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor.

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Microsoft Edge'de iki sekme yan yana açılabilecek