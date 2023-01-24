Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Edge tarayıcısında iki sekme yan yana açılabilecek: İşte yeni özellik

    Microsoft'un internet tarayıcısına kullanışlı bir sekme özelliği geldi. Edge'in beta sürümüne iki web sitesini yan yana görüntüleme imkanı sunan bölünmüş pencere özelliği eklendi.
    Oy Ver
    Microsoft Edge'de iki sekme yan yana açılabilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft Edge'in beta sürümüne son derece kullanışlı bir özellik eklendi. Bölünmüş pencere (bölünmüş ekran) olarak adlandırılan işlev sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan iki web sitesinin yan yana görüntülenmesine olanak tanıyor.

    Yeni özellik etkinleştirildikten sonra tarayıcının üst menüsünde, adres çubuğunun hemen yanında bölünmüş ekran tuşu görünüyor. Bu tuşa basıldığında mevcut sekme sola doğru kayıyor ve sağdaki yeni pencerede arka plan sekmelerinden birini seçiyorsunuz.

    Kararlı sürüme gelmesi bekleniyor

    Microsoft'un tarayıcısına dahil edilen bölünmüş pencere özelliği aynı anda birkaç sekmeyle çalışması gereken kullanıcılar için kesinlikle kullanışlı olacaktır. Şimdiye kadar bunun için iki farklı tarayıcı penceresi açıp yan yana getirmek gerekiyordu.

    Edge'in beta sürümündeki yeni özellik bu işlemi daha kolay hale getiriyor. Mevcut halinde adres çubuğu da dahil olmak üzere web tarayıcısının tüm üst menüsünün her iki sekme için de ortak kaldığını belirtelim. Bölünmüş pencerenin yakında tarayıcının kararlı sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız