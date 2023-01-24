Apple, çatlamaya dayanıklı katlanabilir ekran patenti aldı

Tam Boyutta Gör Apple'ın katlanabilir mobil cihaz teknolojisine ilgisi çok açık, zira teknoloji devi konuyla ilgili pek çok patent almış durumda. Şirket geçtiğimiz günlerde bu alanda kullanılmak üzere yeni bir katlanabilir ekran patenti aldı.

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ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, çatlamaya karşı dayanıklı katlanabilir ekranı tanımlayan yeni bir Apple patentinin tescil edildiğini duyurdu. Söz konusu yenilik katlanabilir cihazların en büyük problemlerinden biri olan kırılganlık sorununu çözebilir.

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Patent detayları

US-20230011092-A1 numaralı patent esnek bir alt tabaka, ince film transistör katmanı ve koruyucu bir katman dahil olmak üzere çeşitli katmanlardan oluşan bir ekranı tanımlıyor. Koruyucu katman, ekranın hasar görmeye en müsait kısmı olan esnek alt tabakada çatlamayı önlemek için tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Apple ayrıca kendi kendini onaran bir ekran için de patent aldığını belirtelim. Şirket bu sayede ekranlarda oluşan ufak çizikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Katlanabilir iPhone veya iPad'in ne zaman piyasaya sürüleceği merak konusu. Şimdilik söylentilere konu olan bu cihazların çıkış tarihine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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