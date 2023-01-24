Apple, çatlamaya dayanıklı katlanabilir ekran patenti aldı

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, çatlamaya karşı dayanıklı katlanabilir ekranı tanımlayan yeni bir Apple patentinin tescil edildiğini duyurdu. Söz konusu yenilik katlanabilir cihazların en büyük problemlerinden biri olan kırılganlık sorununu çözebilir.
Patent detayları
US-20230011092-A1 numaralı patent esnek bir alt tabaka, ince film transistör katmanı ve koruyucu bir katman dahil olmak üzere çeşitli katmanlardan oluşan bir ekranı tanımlıyor. Koruyucu katman, ekranın hasar görmeye en müsait kısmı olan esnek alt tabakada çatlamayı önlemek için tasarlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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