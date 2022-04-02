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    Microsoft Edge, Google Chrome'dan sonra en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı oldu

    StatCounter'ın yayınladığı son verilere göre Google Chrome, masaüstü segmentinde bir numaralı internet tarayıcısı olmaya devam ediyor. Atağa kalkan Microsoft Edge ilk kez ikinciliğe yükseldi.
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    Microsoft Edge, en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı oldu
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    StatCounter tarafından yayınlanan Mart ayı istatistiklerine göre Google Chrome %67.29'luk pazar payı ile masaüstü segmentinde liderliğini sürdürüyor. Üstelik internet tarayıcısının payı %2.4 oranında arttı. Ancak raporda daha dikkat çekici bir detay var.

    Chrome'un liderliği pek de sürpriz sayılmaz elbette. Ancak ikincilik mücadelesinde Microsoft Edge ilk kez rakiplerini geride bırakmayı başardı. Kullanım oranını artıran tarayıcı %9.65 pazar payıyla Apple'ın Safari tarayıcısını çok az bir farkla geçti.

    Mart 2022 itibarıyla en popüler masaüstü tarayıcıları:

    • Google Chrome: %67.29
    • Microsoft Edge: %9.65
    • Apple Safari: %9.56
    • Mozilla Firefox: %7.57
    • Opera: %2.81

    Microsoft Edge, en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı oldu
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    Buna karşın hem masaüstü bilgisayarları hem de mobil cihazları kapsayan istatistiklerde durum farklı. Edge üçüncü sırada ve Safari'nin çok gerisinde. Google Chrome ise yine ezici bir üstünlükle sıralamanın tepesinde yer alıyor.

    Mart 2022 itibarıyla en popüler tarayıcılar

    • Google Chrome: %64.53
    • Apple Safari: %18.84
    • Microsoft Edge: %4.05
    • Mozilla Firefox: %3.4
    • Samsung Internet: %2.82
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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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    tarayıcı, microsoft edge ve
    4 etiket daha google chrome internet tarayıcısı Teknoloji Haberleri Yazılım
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