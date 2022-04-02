Microsoft Edge, Google Chrome'dan sonra en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı oldu

StatCounter tarafından yayınlanan Mart ayı istatistiklerine göre Google Chrome %67.29'luk pazar payı ile masaüstü segmentinde liderliğini sürdürüyor. Üstelik internet tarayıcısının payı %2.4 oranında arttı. Ancak raporda daha dikkat çekici bir detay var.
Chrome'un liderliği pek de sürpriz sayılmaz elbette. Ancak ikincilik mücadelesinde Microsoft Edge ilk kez rakiplerini geride bırakmayı başardı. Kullanım oranını artıran tarayıcı %9.65 pazar payıyla Apple'ın Safari tarayıcısını çok az bir farkla geçti.
Mart 2022 itibarıyla en popüler masaüstü tarayıcıları:
- Google Chrome: %67.29
- Microsoft Edge: %9.65
- Apple Safari: %9.56
- Mozilla Firefox: %7.57
- Opera: %2.81
Buna karşın hem masaüstü bilgisayarları hem de mobil cihazları kapsayan istatistiklerde durum farklı. Edge üçüncü sırada ve Safari'nin çok gerisinde. Google Chrome ise yine ezici bir üstünlükle sıralamanın tepesinde yer alıyor.
Mart 2022 itibarıyla en popüler tarayıcılar
- Google Chrome: %64.53
- Apple Safari: %18.84
- Microsoft Edge: %4.05
- Mozilla Firefox: %3.4
- Samsung Internet: %2.82
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GENEL İSTATİSTİKLER
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