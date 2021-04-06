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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu

    Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı kullanıcı kitlesini arttırmaya devam ediyor. Firefox'u geçerek en popüler üçüncü masaüstü tarayıcısı olan Edge yakında Safari'yi de sollayabilir.
    06 Nisan 2021, 11:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    65
    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu
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    StatCounter araştırma şirketi masaüstü tarayıcıların kullanım oranlarıyla ilgili son istatistikleri paylaştı. Yayınlanan veriler Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısının atağa kalkarak Firefox'u geride bıraktığını gösteriyor.

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    2021'in Mart ayı itibarıyla masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcılarının %8.04'lük kısmı Microsoft Edge'i seçti. Geçen yılın Mart ayında bu rakam %0.57 seviyesindeydi. Yani tarayıcının büyüme oranı son derece etkileyici.

    Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu
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    Chrome zirveye alıştı

    Edge şu anda en popüler üçüncü masaüstü tarayıcısı konumunda. Koltuğunu Microsoft'un tarayıcısına kaptıran Firefox ise %7.97'lik payla dördüncülüğe geriledi. İkinci sırada %10.13 kullanım oranına sahip Safari yer alıyor.

    Edge bu ivmeyi devam ettirmesi durumunda yakında Safari'yi de geride bırakabilir. Google Chrome'un %67.09 payla liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Tarayıcının yakın gelecekte de birinciliği kaptırması pek mümkün görünmüyor.



    https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide
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    Bloodin 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Firefox en güzel tarayıcı bence. Chrome, Edge, Opera kullandım ama en verimli, kullanması kolay Firefox...
    2 Yanıt Yanıtla +41
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    D Dellialli 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    millet kendini google'a düdüklettirmeye meraklı demek. tercih meselesi.
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    T teknodetay86 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    En iyisi firefox , adamlar 86. sürümde çerezler bile ayırdılar. Siteler başka sitenin çerezlerine ulaşamıyor. kişisel gizlilik hesabı.

    Reklam şirketi google ın tarayıcısını kullananlara kolay gelsin.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    En iyisi firefox , adamlar 86. sürümde çerezler bile ayırdılar. Siteler başka sitenin çerezlerine ulaşamıyor. kişisel gizlilik hesabı. Reklam şirketi g...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Firefox değeri bilinmiyor. Belkide reklama daha çok yönelmeli
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ipli jeton (Adem Gdk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) fırcasızressam
    Fırçasız motor duymuştum. Fırçasız ressam ilk defa duyuyorum. Nasıl resimler güzel oluyor mu?
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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hala firefox kullanıyroum ve gayette memnunum. Her türlü chromeden daha iyi
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Opera yı göremediğim için üzgünüm
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    SED77 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben yandex kullanıyorum, biraz da ruslar kazansın
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    waltran (murat balcı) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ilk tarayıcım firefox ve hala kullanıyorum. nasıl 4. sıraya düşebiliyor anlamıyorum.
    opera kullananları biraz anlayabilirim sevdiği özellik vardır vs.
    edge'de windowsta yüklü geliyor, artık chromium tabanlı dolayısıyla kullananların çoğu chrome bile sanabilir, önceden alışmıştır, değiştirmez onuda anlıyorum.
    fakat bir insan bilerek ve isteyerek neden chrome kullanır onu anlamıyorum.
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    W WinterSoldier (yigit ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende bu aralar yeni tarayici arayisina girdim. Chrome dan artik bunaldim.



    Firefox ve edge arasinda kaldim en son.



    Ikisininde kullanmis, + ve - lerini soyleyebilecek biri var midir?
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    R Ruffalo 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaynağın sonuçları ne kadar güvenilir orası tartışılabilir. Hangi tarayıcının en çok kullandığını en iyi Google bilir, gerek arama motorunun çok kullanılması sebebiyle gerekse Google Analytics aracı sayesinde en gerçekçi veri onlardadır.

    Dünyadaki internet sitesi sayısı ortalama 2 milyar (2.000.000.000)
    Kaynak olarak kullanılan internet sitesinin kullanıcı sayısı 2 milyon (2.000.000)

    2.000.000.000 / 2.000.000 = 1000

    Firmanın kendi açıklamasına göre kaynak olarak kullanılan firmayı dünyadaki her 1000 web sitesinden sadece 1 tanesi kullanıyor. Bu sebeple kaynak olarak kullanılan web sitesinin elindeki verinin güvenilirliği 1000'de 1'dir veya daha çok kullanılan yöntemi ile %0.1'dir (yüzde sıfır nokta bir) kısacası eldeki veri yetersizdir.

    Sadece bu haberde değil tarayıcılar ile ilgili çıkan birçok haberin kaynağı sıkıntılı, yetersiz veya önemsiz. Veriyi Amazon Alexa açıklar, Google Analytics açıklar o zaman X tarayıcı gerçekten ikinci olmuş, üçüncü olmuş diye düşünebiliriz. (O açıklanan verilerde hiçbir zaman 2 milyar web sitesinin tamamının erişim kayıtlarına göre hazırlanmamış olacaktır ama doğruluk oranları çok daha yüksektir)

    Değerli haber editörü arkadaşımız böyle bir haberi hazırlarken haberin kaynağındaki verinin ne kadar güvenilir olduğunu bir süzgeçten geçirse ve haberi ona göre hazırlasa çok daha gerçekçi bir haber yapılmış olur.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bundan 10-15 sene önce Opera'nın adı geçerdi be, hey gidi hey! Şimdi esamesi okunmuyor.

    Bu arada Chrome ve Safari bunların dışında tutulmalıydı. Varsayılan olarak gelen tarayıcı tabi ki zirveye oynayacak. Aksi ne kadar mümkün olabilir ki? Gerçi Edge de aynı nane ama. 3 tekel tarayıcı sıralaması olmuş. Firefox'un yenilmesi normal.
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    Ussuz (mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Chrome varsayılan tarayıcı olarak gelmiyor ki? Belki chromebooklarda geliyordur onları da kullanan az kişi var.
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    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Chrome safari neysede Edge nasıl firefoxu geçebiliyor
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu demek olmuyor ki firefoxdan vazgeçicez
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3258 kez okundu.
    44 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Yazılım, tarayıcı ve
    6 etiket daha kullanım oranı pazar payı microsoft edge Firefox chrome safari
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