Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu

Tam Boyutta Gör

StatCounter araştırma şirketi masaüstü tarayıcıların kullanım oranlarıyla ilgili son istatistikleri paylaştı. Yayınlanan veriler Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısının atağa kalkarak Firefox'u geride bıraktığını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı

Ayrıca Bkz. "Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü"

2021'in Mart ayı itibarıyla masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcılarının %8.04'lük kısmı Microsoft Edge'i seçti. Geçen yılın Mart ayında bu rakam %0.57 seviyesindeydi. Yani tarayıcının büyüme oranı son derece etkileyici.

Tam Boyutta Gör

Chrome zirveye alıştı

Edge şu anda en popüler üçüncü masaüstü tarayıcısı konumunda. Koltuğunu Microsoft'un tarayıcısına kaptıran Firefox ise %7.97'lik payla dördüncülüğe geriledi. İkinci sırada %10.13 kullanım oranına sahip Safari yer alıyor.

Edge bu ivmeyi devam ettirmesi durumunda yakında Safari'yi de geride bırakabilir. Google Chrome'un %67.09 payla liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Tarayıcının yakın gelecekte de birinciliği kaptırması pek mümkün görünmüyor.

https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.