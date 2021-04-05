Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü

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LG, bu sabah yaptığı açıklama ile akıllı telefon bölümünü kaptacağını resmen duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi 31 Temmuz itibarıyla mobil cihaz bölümünün kepenklerini indirecek.

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LG Mobile'ın piyasadan çekilmeden önce son bir amiral gemisi akıllı telefon daha çıkarabileceği söyleniyor. Şirkete yakın kaynaklara göre V70 modeli Mayıs-Haziran aylarında piyasaya sürülebilir.

Amiral gemisi telefona ait olduğu iddia edilen yüksek kaliteli görüntü, kavisli ekrana sahip oldukça şık bir cihazı gösteriyor. Hepsi bununla sınırlı değil, teknik özellikler konusunda da bazı detaylar var.

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Snapdragon 888 işlemci ve 5.300 mAh pil

LG V70'in Snapdragon 888 işlemci, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç AMOLED ekran ve 45W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pille geleceği bildiriliyor. Akıllı telefonun arkasında dörtlü kamera ünitesi var. Modülün Samyang lenslerle donatılması dikkat çekiyor.

Bakalım LG Mobile son bir amiral gemisi telefon çıkarıp kullanıcıların ağzında "hoş bir tat" bırakarak mı pazardan çekildecek? Yoksa şirket cihazı hiç gün ışığı görmemek üzere rafa mı kaldıracak? Bekleyip göreceğiz.

https://www.ithome.com/0/544/214.htm

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