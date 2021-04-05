Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü

    Güney Koreli teknoloji devi LG bugün, akıllı telefon bölümünü kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket piyasa son bir amiral gemisi telefon çıkararak veda edebilir.
    05 Nisan 2021, 21:20 (1 hf.)
    4,4b
    1
    36
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü
    Tam Boyutta Gör

    LG, bu sabah yaptığı açıklama ile akıllı telefon bölümünü kaptacağını resmen duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi 31 Temmuz itibarıyla mobil cihaz bölümünün kepenklerini indirecek.

    Ayrıca Bkz. "En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı

    LG Mobile'ın piyasadan çekilmeden önce son bir amiral gemisi akıllı telefon daha çıkarabileceği söyleniyor. Şirkete yakın kaynaklara göre V70 modeli Mayıs-Haziran aylarında piyasaya sürülebilir.

    Amiral gemisi telefona ait olduğu iddia edilen yüksek kaliteli görüntü, kavisli ekrana sahip oldukça şık bir cihazı gösteriyor. Hepsi bununla sınırlı değil, teknik özellikler konusunda da bazı detaylar var.

    Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 888 işlemci ve 5.300 mAh pil

    LG V70'in Snapdragon 888 işlemci, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç AMOLED ekran ve 45W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pille geleceği bildiriliyor. Akıllı telefonun arkasında dörtlü kamera ünitesi var. Modülün Samyang lenslerle donatılması dikkat çekiyor.

    Bakalım LG Mobile son bir amiral gemisi telefon çıkarıp kullanıcıların ağzında "hoş bir tat" bırakarak mı pazardan çekildecek? Yoksa şirket cihazı hiç gün ışığı görmemek üzere rafa mı kaldıracak? Bekleyip göreceğiz.



    https://www.ithome.com/0/544/214.htm
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gelmiş yine nefret kusanlar. Muhtemelen yine bir Hi-Fi DAC barındıracak. Mobil dünyanın en iyi ses kalitesine sahip telefon serisi olarak kalacak. Ne yalan söyleyeyim hem heyecanlandırdı hem de üzdü. Umarım bu cihazı görürüz.
    Gelmiş yine nefret kusanlar. Muhtemelen yine bir Hi-Fi DAC barındıracak. Mobil dünyanın en iyi ses kalitesine sahip telefon serisi olarak kalacak. Ne yalan söyl...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    buraxus (Burak Tüzen ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Jet fadıl gibi son vuruşumu yapıp gideyim diyorsun yani ?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Burnuma istifa edeceğim diye duygu istismarı yapıp sonra tekrar görevinin başına gelen kulüp yöneticileri yada siyasetçilerin kokusu geldi.



    Bence bu söylentiler adı altında bu telefonu güzel satacak ve tekrar mobil sektöre dönecekler. Bu arada telefonda ateş ediyor, kimse laf etmesin.
    Burnuma istifa edeceğim diye duygu istismarı yapıp sonra tekrar görevinin başına gelen kulüp yöneticileri yada siyasetçilerin kokusu geldi. ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Malesef artık eski ününü kazanması çok zor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sugar23 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG den sakız almam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Demek son kurşunla intihar ediyorlar peki
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 yıldır LG V30 plus kullanıyorum hayatımda kullandığım en iyi telefon. Ne Samsung ne de diğer Çinli çöpler kalitesine ulaşabilir. Eğer V30 da yaptıklarını bunda da yaparlarsa geri dönebilirler. Fiyatı abartı olmazsa bir sonraki telefonum bu olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelse keşke sonyz5 gitti g7 think aldım bununla telefon defterini uzun süre kapatırım inşallah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geç kaldın bile .G 2 3 4 kullandım garantisi bitince telefonda bitiyor.tv Side döküldü.lg almamak lazım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    telefon dışında her alanda çok iyiler.nedense bir ayar tutturamadılar.rekabet iyidir.daha kuvvetli olmasını beklerdim yazık.

    "life is gronig"
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Umarım burada da satılır, hayatında G3-G4'ten başka LG kullanmamış insanlar gelmiş yine LG'yi kötülüyor. Siz elinize bir V30,G7 falan alın da kullandığınız çinli çöplerle kıyaslayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lg G3'den beri Lg kullanmaktayım. G4 çıktığında G3 aldım çünkü kamera ve işlemci dışında bir fark yoktu. G4'ü de anneme almıştık çok uzun yıllar kullandık. G4 krinik sorunlu olsada birkere anakartı yandı onu da değiştirdi garanti. G3 çok eskiyince V30'a geçtim. 1 Yıldır kullandığım telefonun başına gelmeyen kalmadı. Ama hiçbirinde zarar görmedi. Şuan bile bırakıp alabileceğim bir telefon görmüyorum. Çentik yada delik ekran saçmalığına millet alışmış olabilir ama ben alışamam. Keşke V70 ekrana gömülü kamera ile gelseydi. Belki 5 sene sonra ona geçerdim. Şuan kullandığım telefon çentiksiz, ince, tüm gün şarjı yeten, kamerası işlemcisi vs fazlasıyla yeten bir telefon. Telefon sektöründen çekilmesine şaşırmadım çünkü insanlar çok ön yargılı. Sadece üzüldüm..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mekanikk.g 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gidiyorsan git kalıyorsan kal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4438 kez okundu.
    27 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg V70, amiral gemisi ve
    2 etiket daha sızıntı Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı 1 hf. Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek 1 hf. Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir 1 hf. PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu 1 hf. Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı 1 hf. MSI bugüne kadar 3 milyon oyuncu monitörü sattı 1 hf. Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu 1 hf. Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu 1 hf. Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı 1 hf. Yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçebilir 1 hf. Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 1 hf. Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor 1 hf. Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı 1 hf. Yeni nesil Vivo NEX, ekran altı kamera ile gelebilir 1 hf. Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak 1 hf. Anahtarı değiştir değiştir kullan “Asus Keris Wireless incelemesi“ 1 hf. Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 1 hf. Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü Sonraki PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı 1 hf. Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı 1 hf. Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir? 1 hf. Redmi 20X afişi ortaya çıktı 1 hf. Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı 1 hf. Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı 1 hf. Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı 1 hf. Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var 1 hf. Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı 1 hf. En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu 1 hf. KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı 1 hf. iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek 1 hf. Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası 1 hf. Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor 1 hf. The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı 1 hf. Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız