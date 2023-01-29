Tam Boyutta Gör Microsoft önümüzdeki aylarda internet tarayıcısı için önemli bir yenileme operasyonu yapacak. Windows Central internet sitesi yazılım devinin bu yöndeki planlarını deşifre eden bir rapor yayınladı. İşte şirketin hayata geçirmeyi planladığı yenilikler.

Microsoft Edge'de iki sekme yan yana açılabilecek 4 gün önce eklendi

Aktarılan bilgilere göre Microsoft mühendisleri Edge için küresel bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Phoenix kod adı altında yürütülen çalışmalar ile birlikte tarayıcı yuvarlatılmış sekmeler ve Windows 11 tarzı yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Edge rekabette geri kalmayacak

Edge ayrıca kullanıcıların aynı pencerede iki web sitesi açabilecekleri bölünmüş pencere özelliği sunacak. Buna ek olarak, tarayıcıda "Sekme Etkileşim Merkezi" bulunacak. Bu sayede kullanıcılar en sık hangi siteleri ziyaret ettiklerini öğrenebilecekler.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yeni özellikleri tarayıcıya aşamalı olarak mı ekleyeceği yoksa büyük bir güncelleme mi yayınlayacağı henüz belli değil. Her halükarda şirket Edge'i tarayıcı pazarında rekabetçi tutma konusunda ciddi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Microsoft Edge yenileniyor: İşte tarayıcının yeni tasarımı