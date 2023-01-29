Microsoft Edge yenileniyor: İşte tarayıcının yeni tasarımı

Aktarılan bilgilere göre Microsoft mühendisleri Edge için küresel bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Phoenix kod adı altında yürütülen çalışmalar ile birlikte tarayıcı yuvarlatılmış sekmeler ve Windows 11 tarzı yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
Edge rekabette geri kalmayacak
Edge ayrıca kullanıcıların aynı pencerede iki web sitesi açabilecekleri bölünmüş pencere özelliği sunacak. Buna ek olarak, tarayıcıda "Sekme Etkileşim Merkezi" bulunacak. Bu sayede kullanıcılar en sık hangi siteleri ziyaret ettiklerini öğrenebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?