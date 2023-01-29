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    Microsoft Edge yenileniyor: İşte tarayıcının yeni tasarımı

    Microsoft, Edge internet tarayıcısının "Phoenix" kod adlı yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. İşte şirketin üzerinde çalıştığı projeyle ilgili detaylar ve ilk görüntüler.
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    Microsoft Edge yenileniyor: İşte tarayıcının yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Microsoft önümüzdeki aylarda internet tarayıcısı için önemli bir yenileme operasyonu yapacak. Windows Central internet sitesi yazılım devinin bu yöndeki planlarını deşifre eden bir rapor yayınladı. İşte şirketin hayata geçirmeyi planladığı yenilikler.

    Aktarılan bilgilere göre Microsoft mühendisleri Edge için küresel bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Phoenix kod adı altında yürütülen çalışmalar ile birlikte tarayıcı yuvarlatılmış sekmeler ve Windows 11 tarzı yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

    Microsoft Edge yenileniyor: İşte tarayıcının yeni tasarımı Tam Boyutta Gör

    Edge rekabette geri kalmayacak

    Edge ayrıca kullanıcıların aynı pencerede iki web sitesi açabilecekleri bölünmüş pencere özelliği sunacak. Buna ek olarak, tarayıcıda "Sekme Etkileşim Merkezi" bulunacak. Bu sayede kullanıcılar en sık hangi siteleri ziyaret ettiklerini öğrenebilecekler.

    Microsoft Edge yenileniyor: İşte tarayıcının yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yeni özellikleri tarayıcıya aşamalı olarak mı ekleyeceği yoksa büyük bir güncelleme mi yayınlayacağı henüz belli değil. Her halükarda şirket Edge'i tarayıcı pazarında rekabetçi tutma konusunda ciddi görünüyor.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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