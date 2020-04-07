Microsoft eski Apple başkan yardımcısını transfer etti

Son dönemde sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik olarak tanımladığımız sektörün giderek ilgi kaybetmeye başladığını görüyoruz. Gerçeklik kaskları artık daha kısıtlı bir kitleye hitap ediyor ancak yine de üreticilerin bu alandaki yatırımları devam ediyor.

Ruben Caballero kimdir?

Gelen bilgilere göre Apple bünyesinde uzun yıllar emek veren ve kablosuz bileşenlerin tasarlanmasında büyük rol oynayan eski başkan yardımcısı Ruben Caballero, Microsoft tarafından transfer edildi.

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Caballero, kablosuz teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı görevine 2005 yılında getirilmişti. Mac, iPad ve iPhone modellerinin anten tasarımlarını yapan Caballero ayrıca dünya çapında Apple kablosuz teknolojilerin test laboratuvarlarını da yönetmişti.

2019 yılında iPhone modelleri için 5G anten projesini başlattıktan sonra şirketten ayrıldı. Bugüne kadar da bazı şirketlere kablosuz teknolojiler konusunda danışmanlık hizmeti vermekteydi.

Caballero yeni firmasında karma gerçeklik ve yapay zeka bölümünün parçası olacak. Henüz görevi net bilinmiyor ancak HoloLens gözlüğündeki kablosuz teknolojiler konusund proje geliştireceği kesin gibi.

https://www.engadget.com/microsoft-hires-apples-former-wireless-tech-chief-for-its-hardware-division-064824957.html

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