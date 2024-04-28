Apple, iPhone'un yapay zekası için OpenAI ile görüşüyor

Apple, yapay zeka için Google ve OpenAI ile görüşüyor
Apple'ın ayrıca, iOS 18 için Google'ın sohbet robotu Gemini'yi lisanslamak için Google ile görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Dolayısıyla Apple, hangi firmayla çalışacağı konusunda nihai bir karara varmış değil. Apple her iki şirketten de lisans alabilir veya kendi yapay geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle yola devam edebilir.
Silikon Vadisi şirketleri yapay zeka alanında büyük yarış halindeyken Apple bu alanda şimdiye kadar sessiz kaldı. Ancak şirketin yapay zeka üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Şirketin CEO'su Tim Cook sene başında yaptığı açıklamada bu yılın sonlarında yapay zeka ile ilgili çalışmalarının ayrıntılarını paylaşacaklarını söylemişti.
Apple nihayet haftanın başında bulut yerine cihaz üzerinde yerel olarak çalışacak şekilde tasarlanmış dört adet küçük dil modelinden oluşan açık kaynaklı OpenELM yapay zeka modelinin tanıttı. Ancak iPhone ve diğer Apple cihazlarında yapay zeka özelliklerinin nasıl görünceği hala belirsizliğini koruyor. Muhtemelen 10 Haziran'daki WWDC'de iOS 18'in duyurulmasıyla beraber daha fazla bilgi edinebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.