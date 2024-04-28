Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre Apple, iOS 18'e gelecek bazı yapay zeka özelliklerini desteklemek için ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI ile görüşüyor. Apple aynı zamanda iOS 18 için kendi büyük dil modeli üzerinde de çalışıyor.

Apple, yapay zeka için Google ve OpenAI ile görüşüyor

Apple'ın ayrıca, iOS 18 için Google'ın sohbet robotu Gemini'yi lisanslamak için Google ile görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Dolayısıyla Apple, hangi firmayla çalışacağı konusunda nihai bir karara varmış değil. Apple her iki şirketten de lisans alabilir veya kendi yapay geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle yola devam edebilir.

Silikon Vadisi şirketleri yapay zeka alanında büyük yarış halindeyken Apple bu alanda şimdiye kadar sessiz kaldı. Ancak şirketin yapay zeka üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Şirketin CEO'su Tim Cook sene başında yaptığı açıklamada bu yılın sonlarında yapay zeka ile ilgili çalışmalarının ayrıntılarını paylaşacaklarını söylemişti.

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Apple nihayet haftanın başında bulut yerine cihaz üzerinde yerel olarak çalışacak şekilde tasarlanmış dört adet küçük dil modelinden oluşan açık kaynaklı OpenELM yapay zeka modelinin tanıttı. Ancak iPhone ve diğer Apple cihazlarında yapay zeka özelliklerinin nasıl görünceği hala belirsizliğini koruyor. Muhtemelen 10 Haziran'daki WWDC'de iOS 18'in duyurulmasıyla beraber daha fazla bilgi edinebileceğiz.

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Apple, iPhone'un yapay zekası için OpenAI ile görüşüyor