Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: Havacılıkta denemediğiniz meslek kalmayacak

Tam Boyutta Gör Xbox Games Showcase 2023 etkinliğinde beklenmedik bir duyuru gerçekleşti. Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı. Daha da gerçekçi hale gelen uçuş simülatörü 2024 yılında PC ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Oyunun ilk fragmanı da yayınlandı.

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Fransız oyun stüdyosu Asobo tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2024'ün önceki bölümünden temel farkı kariyer sistemi olacak. Bu bağlamda oyuncular havacılık alanındaki çeşitli meslekleri deneyimleme sansına sahip olacaklar.

Microsoft Flight Simulator 2024'te kullanıcılar sadece uçak uçurmakla kalmayıp, aynı zamanda havadan orman yangınlarıyla mücadele edebilecek veya arama kurtarma görevleri gibi çeşitli aktivitelerde bulunabilecekler. Elbette ki hepsi bununla sınırlı olmayacak.

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Havacılıktaki tüm meslekleri içerecek

Oyuncular kargo helikopterleri ve endüstriyel kargo uçaklarını kullanabilecek. Ayrıca hava ambulansı sürme, VIP uçuşları gerçekleştirme, hava yarışlarına katılma, sıcak hava balonu ile yolculuk yapma, tarla ilaçlama ve bilimsel araştırma gibi senaryolar da oyuncuları bekliyor olacak.

Tam Boyutta Gör Microsoft Flight Simulator 2024 bağımsız bir ürün olacak. Yani mevcut oyun için bir genişleme paketi olarak sunulmayacak. Geliştirme ekibi bu yepyeni simülatörün bulut bilişim, makine öğrenimi, grafik ve oyun alanlarındaki en son teknolojiler kullanılarak tasarlandığını iddia ediyor.

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Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: Artık daha da gerçekçi