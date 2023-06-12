Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: Havacılıkta denemediğiniz meslek kalmayacak

Fransız oyun stüdyosu Asobo tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2024'ün önceki bölümünden temel farkı kariyer sistemi olacak. Bu bağlamda oyuncular havacılık alanındaki çeşitli meslekleri deneyimleme sansına sahip olacaklar.
Microsoft Flight Simulator 2024'te kullanıcılar sadece uçak uçurmakla kalmayıp, aynı zamanda havadan orman yangınlarıyla mücadele edebilecek veya arama kurtarma görevleri gibi çeşitli aktivitelerde bulunabilecekler. Elbette ki hepsi bununla sınırlı olmayacak.
Havacılıktaki tüm meslekleri içerecek
Oyuncular kargo helikopterleri ve endüstriyel kargo uçaklarını kullanabilecek. Ayrıca hava ambulansı sürme, VIP uçuşları gerçekleştirme, hava yarışlarına katılma, sıcak hava balonu ile yolculuk yapma, tarla ilaçlama ve bilimsel araştırma gibi senaryolar da oyuncuları bekliyor olacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi