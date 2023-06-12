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    Anlık Bildirim

    Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: Havacılıkta denemediğiniz meslek kalmayacak

    Microsoft Flight Simulator serisinin bir sonraki oyunu resmen duyuruldu. Microsoft Flight Simulator 2024 oyunculara havacılık alanındaki neredeyse tüm meslekleri deneyimleme imkanı verecek.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: Artık daha da gerçekçi Tam Boyutta Gör
    Xbox Games Showcase 2023 etkinliğinde beklenmedik bir duyuru gerçekleşti. Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı. Daha da gerçekçi hale gelen uçuş simülatörü 2024 yılında PC ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Oyunun ilk fragmanı da yayınlandı.

    Fransız oyun stüdyosu Asobo tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2024'ün önceki bölümünden temel farkı kariyer sistemi olacak. Bu bağlamda oyuncular havacılık alanındaki çeşitli meslekleri deneyimleme sansına sahip olacaklar.

    Microsoft Flight Simulator 2024'te kullanıcılar sadece uçak uçurmakla kalmayıp, aynı zamanda havadan orman yangınlarıyla mücadele edebilecek veya arama kurtarma görevleri gibi çeşitli aktivitelerde bulunabilecekler. Elbette ki hepsi bununla sınırlı olmayacak.

    Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: Artık daha da gerçekçi Tam Boyutta Gör

    Havacılıktaki tüm meslekleri içerecek

    Oyuncular kargo helikopterleri ve endüstriyel kargo uçaklarını kullanabilecek. Ayrıca hava ambulansı sürme, VIP uçuşları gerçekleştirme, hava yarışlarına katılma, sıcak hava balonu ile yolculuk yapma, tarla ilaçlama ve bilimsel araştırma gibi senaryolar da oyuncuları bekliyor olacak.

    Microsoft Flight Simulator 2024 duyuruldu: Artık daha da gerçekçi Tam Boyutta Gör
    Microsoft Flight Simulator 2024 bağımsız bir ürün olacak. Yani mevcut oyun için bir genişleme paketi olarak sunulmayacak. Geliştirme ekibi bu yepyeni simülatörün bulut bilişim, makine öğrenimi, grafik ve oyun alanlarındaki en son teknolojiler kullanılarak tasarlandığını iddia ediyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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