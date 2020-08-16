Microsoft Flight Simulator'un 40 yıllık müthiş değişimi (VİDEO)

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Yılın en merakla beklenen oyunlarından olan Microsoft Flight Simulator'un yayınlanmasına artık sadece birkaç gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Flight Simulator, Microsoft'un efsanevi serilerinden birisi ve neredeyse 40 yıldır önemli hayran kitlesine sahip. Bu duruma dikkat çeken Microsoft, serinin yıllık içerisindeki müthiş değişimini gösteren güzel bir video paylaştı.

Flight Simulator'un tarihi aslında 70'li yılların sonlarına kadar dayanıyor. İlk oyun Sublogic tarafından 1977 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 1979'da Apple II bilgisayarları için yayınlanmıştı. Microsoft daha sonra serinin haklarını satın aldı ve 1982 yılında Microsoft Flight Simulator ismini taşıyan ilk oyun yayınlandı. Serinin geride bıraktığımız 38 yıldaki değişimini ise aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

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18 Ağustos'ta yayınlanacak olan Microsoft Flight Simulator 2020, serinin bugüne kadarki en büyük adımlarından birisi olacak. Oyun özellikle de fotorealizm seviyesine ulaşan inanılmaz görselliğiyle dikkat çekiyor. Flight Simulator 2020'nin grafikleri uydu ve havadan çekilen görüntüler ve oyun motoruna entegre edilmiş Microsoft'un Azure AI yapay zekasıyla hazırlanmış.

Flight Simulator 2020'nin oyuncuları en çok heyecanlandıran kısmı ise dünyanın neredeyse her noktasına uçabiliyor olmanız. Örneğin Türkiye'nin 81 ilinin en ufak herhangi bir noktasına uçabilmeniz mümkün. Hatta Microsoft oyunda kendi evinizin üzerinde bile uçabileceğinizi söylüyor. Flight Simulator 2020'de uçamayacağınız hiçbir yer yok.

Microsoft Flight Simulator 2020'nin Türkiye'deki fiyatı 350 TL. Ancak oyun ilk gününden Game Pass'e de dahil olacak.

Minimum:

CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

HDD: 150GB

Bant genişliği: 5 Mbps

Önerilen:

CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 16GB

HDD: 150GB

Bant genişliği: 20 Mbps

İdeal:

CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X

GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080

VRAM: 8GB

RAM: 32GB

HDD: 150GB (SSD önerilir)

Bant genişliği: 50 Mbps

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