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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Flight Simulator'un 40 yıllık müthiş değişimi (VİDEO)

    Microsoft Flight Simulator'un tarihi 1970'li yıllara kadar dayanıyor. Oyunun 40 yıllık değişimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    4,5b
    1
    18
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft Flight Simulator'un 40 yıllık müthiş değişimi (VİDEO)
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    Yılın en merakla beklenen oyunlarından olan Microsoft Flight Simulator'un yayınlanmasına artık sadece birkaç gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Flight Simulator, Microsoft'un efsanevi serilerinden birisi ve neredeyse 40 yıldır önemli hayran kitlesine sahip. Bu duruma dikkat çeken Microsoft, serinin yıllık içerisindeki müthiş değişimini gösteren güzel bir video paylaştı.

    Flight Simulator'un tarihi aslında 70'li yılların sonlarına kadar dayanıyor. İlk oyun Sublogic tarafından 1977 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 1979'da Apple II bilgisayarları için yayınlanmıştı. Microsoft daha sonra serinin haklarını satın aldı ve 1982 yılında Microsoft Flight Simulator ismini taşıyan ilk oyun yayınlandı. Serinin geride bıraktığımız 38 yıldaki değişimini ise aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

     

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    18 Ağustos'ta yayınlanacak olan Microsoft Flight Simulator 2020, serinin bugüne kadarki en büyük adımlarından birisi olacak. Oyun özellikle de fotorealizm seviyesine ulaşan inanılmaz görselliğiyle dikkat çekiyor. Flight Simulator 2020'nin grafikleri uydu ve havadan çekilen görüntüler ve oyun motoruna entegre edilmiş Microsoft'un Azure AI yapay zekasıyla hazırlanmış. 

    Flight Simulator 2020'nin oyuncuları en çok heyecanlandıran kısmı ise dünyanın neredeyse her noktasına uçabiliyor olmanız. Örneğin Türkiye'nin 81 ilinin en ufak herhangi bir noktasına uçabilmeniz mümkün. Hatta Microsoft oyunda kendi evinizin üzerinde bile uçabileceğinizi söylüyor. Flight Simulator 2020'de uçamayacağınız hiçbir yer yok.

    Microsoft Flight Simulator 2020'nin Türkiye'deki fiyatı 350 TL. Ancak oyun ilk gününden Game Pass'e de dahil olacak. 

    Minimum: 

    • CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
    • GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770
    • VRAM: 2GB
    • RAM: 8GB
    • HDD: 150GB
    • Bant genişliği: 5 Mbps

    Önerilen:

    • CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
    • GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970
    • VRAM: 4GB
    • RAM: 16GB
    • HDD: 150GB
    • Bant genişliği: 20 Mbps

    İdeal:

    • CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X
    • GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080
    • VRAM: 8GB
    • RAM: 32GB
    • HDD: 150GB (SSD önerilir)
    • Bant genişliği: 50 Mbps


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 5 gün en beğenilen
    Çok paran olacak, güzel bir malikanen. Şöyle büyük bir oyun salonun dev ekranlar, pilot koltuğu filan. Ve sağlam VR gözlüğün filan. Bolca zamanın olacak, arada manitan yanına oturup yardımcı pilot edasıyla seninle sohbet edecek. Günlerini aylarını dünyayı karış karış kıçını kaldırmadan bu oyun ile dolaşa dolaşa geçireceksin. Arada havuza girip çıkıp tekrar oyuna gireceksin. Dünya turu yapa yapa geçecek ayların evden çıkmadan virüs, vize, karbon salınımı gibi dertlerin tasaların olmayacak sanal seyahat sonuçta. İşte o zaman bu oyunun gerçekten hakkını verebilmiş olur maksimum keyif alır insan.
    Çok paran olacak, güzel bir malikanen. Şöyle büyük bir oyun salonun dev ekranlar, pilot koltuğu filan. Ve sağlam VR gözlüğün filan. Bolca zamanın olacak, arada ...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    TIGERSHARK 5 gün monacomen
    Bu kadar malım mülküm olsa gider lisansını alır uçağın kendisini kullanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Sanal Bellek 5 gün
    Videonun çekildiği pc'deki monitor günümüz standartlarında çözünürlükte olduğundan eski sürümlerde ciddi anti aliasing yetersizliği olmuş. Ya da videoyu çeken ayarlarla çok uğraşmamış. O dönemin ekranlarıyla bu kadar kötü görünmüyorlardı.
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    Alqu 5 gün
    güzel olmuş ama ne biliyim ben keyif alamam dakikalarca uçuyorsun boşlukta içim geçer uyuya kalırım uçak düşer
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    Nemesis-Prime 5 gün
    MS Flight Simulator 2000’den sonra gerçekçilikte hep bir üst seviyeye geçmiş.



    2020 zaten muazzam olmuş. Detaylar efsane.
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    xgny58x (Günay Erat) 5 gün
    Ef-2000 vardı o zamanki grafikleri efsaneydi. Hep DCS oynamak istiyorum ama bir tane joystick lazım ve zaman.
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    ebavamqko 5 gün

    4k da 2080Tİ yı bile ağlatıyor oyun. Çok fena. Bakalım Series X performansı nasıl olacak. sanırım bu yüzden SX e daha geç gelecek.
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    monacomen 5 gün en beğenilen
    Çok paran olacak, güzel bir malikanen. Şöyle büyük bir oyun salonun dev ekranlar, pilot koltuğu filan. Ve sağlam VR gözlüğün filan. Bolca zamanın olacak, arada manitan yanına oturup yardımcı pilot edasıyla seninle sohbet edecek. Günlerini aylarını dünyayı karış karış kıçını kaldırmadan bu oyun ile dolaşa dolaşa geçireceksin. Arada havuza girip çıkıp tekrar oyuna gireceksin. Dünya turu yapa yapa geçecek ayların evden çıkmadan virüs, vize, karbon salınımı gibi dertlerin tasaların olmayacak sanal seyahat sonuçta. İşte o zaman bu oyunun gerçekten hakkını verebilmiş olur maksimum keyif alır insan.
    2 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 5 gün monacomen
    Bu kadar malım mülküm olsa gider lisansını alır uçağın kendisini kullanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    msatic 3 gün monacomen
    O kadar mal mülk içinde asosyal, sünepe bir hayat mı hayal ettin :) Bu kadar dar vizyonlu olmayın, tamam güzel sistem alınır, zevkle oynanır ama aylarca kalkma, evden çıkma falan ne arkadaş. Bu görüşte biri ancak hayalinde milyoner olur zaten, girişimci adam sosyal olur, aktif olur, öyle zengin olur. Kendini eve kitlemez :D
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 gün
    Bir sonraki muazzam olacak gibi..
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    monacomen 5 gün Cem300
    Daha buna el atmadan bir sonraki muazzam olacak demek :)))) Bu da muazzam önce önümüzdeki yemeği yesek :))) Pardon oyunu oynasak.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün
    Biz Amigacılar F16 Falcon oynardık :) MS çizgilerle uğraşırkene

    https://www.youtube.com/watch?v=VLWXXzL1FZA
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün
    95 versiyonunda yakalamıştım. O zaman ne kadar güzel geliyordu gözümüze. Şimdi düşündüm de... Körmüşüz cidden

    Yalnız 2020 versiyonu açık ara iyi. O yer yüzü detayları nedir öyle.

    Gerçi zart pack zort pack diye gelecektir büyük ihtimalle ama yine de güzel.
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