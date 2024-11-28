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    Steam Sonbahar İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar

    Steam Sonbahar İndirimleri 2024 başladı. Steam Sonbahar İndirimleri'nde yüzde 90'a varan indirimler için son tarih 4 Aralık 2024. işte Steam'de indirime giren oyunlar...
    Steam Sonbahar İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Sonbahar indirimleri başladı. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği günümüzde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Steam Sonbahar İndirimleri başladı!

    Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 4 Aralık'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44.99 dolar yerine 20.24 dolara, Grand Theft Auto V: Premium Edition 39.98 dolar yerine 14.98 dolara, Kingdom Come: Deliverance ise 22.99 dolar yerine 2.99 dolara satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Hogwarts Legacy 59.99 Dolar 17.99 Dolar (623 TL) -%70
    STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 Dolar 17.49 Dolar (604 TL) -%75
    Red Dead Redemption 2 59.99 Dolar 19.79 Dolar (685 TL) -%67
    Assetto Corsa 10.49 Dolar 2.62 Dolar (90 TL) -%75
    Disco Elysium - The Final Cut 18.99 Dolar 4.74 Dolar (164 TL) -%75
    Frostpunk 2 20.99 Dolar 16.79 Dolar (582 TL) %20
    Alan Wake 14.99 Dolar 3.74 Dolar (129TL) -%75
    Batman™: Arkham Knight 19.99 Dolar 3.99 Dolar (138) -%80
    Tekken 8 44.99 Dolar 22.49 Dolar (779 TL) -%50
    Resident Evil Village 29.99 Dolar 11.99 Dolar (415 TL) -%60
    Sid Meier’s Civilization® VI 59.99 Dolar 5.99 Dolar (207 TL) -%90
    Middle-earth™: Shadow of War 49.99 Dolar 5.99 Dolar (207 TL) -%90
    Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 59.99 Dolar 22.19 Dolar (766 TL) -%63
    Frostpunk 14.99 Dolar 2.24 Dolar (77 TL) -%85
    Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle 14.99 Dolar 9.74 Dolar (337 TL) -%35
    Fallout Franchise Bundle 111 Dolar 50.69 Dolar (1.750 TL) -%55
    Fallout 4 11.99 Dolar 4.79 Dolar (166 TL) -%60

    Cyberpunk 2077

    		 44,99 Dolar 20.24 Dolar (699 TL) -%55
    Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle 67.48 Dolar 35.17 Dolar (1.218 TL) -%48
    Mount & Blade 2: Bannerlord 19.99 Dolar 11.99 Dolar (415 TL) -%40
    Manor Lords 19.99 Dolar 13.99 Dolar (484 TL) -%30

    Dead by Daylight

    		 14.99 Dolar 5.99 Dolar (207 TL) -%60

    Devil May Cry 5

    		 22.49 Dolar 7.42 Dolar (257 TL) -%67

    Resident Evil 2

    		 29.99 Dolar 9 Dolar (259TL) -%79

    Little Nightmares I & II

    		 42.33 Dolar 3.24 Dolar (311 TL) -%75

    Sons Of The Forest

    		 14.99 Dolar 8.24 Dolar (285 TL) -%45
    The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) 37.99 Dolar 9.49 dolar (328 TL) -%75
    Baldur’s Gate 3 34.99 Dolar 27.99 dolar (970 TL) -%20

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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