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Tam Boyutta Gör Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Sonbahar indirimleri başladı. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği günümüzde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Steam Sonbahar İndirimleri başladı!

Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 4 Aralık'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44.99 dolar yerine 20.24 dolara, Grand Theft Auto V: Premium Edition 39.98 dolar yerine 14.98 dolara, Kingdom Come: Deliverance ise 22.99 dolar yerine 2.99 dolara satın alınabiliyor.

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İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

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Steam Sonbahar İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar