Steam Sonbahar İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar

Steam Sonbahar İndirimleri başladı!
Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 4 Aralık'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44.99 dolar yerine 20.24 dolara, Grand Theft Auto V: Premium Edition 39.98 dolar yerine 14.98 dolara, Kingdom Come: Deliverance ise 22.99 dolar yerine 2.99 dolara satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Hogwarts Legacy
|59.99 Dolar
|17.99 Dolar (623 TL)
|-%70
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 Dolar
|17.49 Dolar (604 TL)
|-%75
|Red Dead Redemption 2
|59.99 Dolar
|19.79 Dolar (685 TL)
|-%67
|Assetto Corsa
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (90 TL)
|-%75
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99 Dolar
|4.74 Dolar (164 TL)
|-%75
|Frostpunk 2
|20.99 Dolar
|16.79 Dolar (582 TL)
|%20
|Alan Wake
|14.99 Dolar
|3.74 Dolar (129TL)
|-%75
|Batman™: Arkham Knight
|19.99 Dolar
|3.99 Dolar (138)
|-%80
|Tekken 8
|44.99 Dolar
|22.49 Dolar (779 TL)
|-%50
|Resident Evil Village
|29.99 Dolar
|11.99 Dolar (415 TL)
|-%60
|Sid Meier’s Civilization® VI
|59.99 Dolar
|5.99 Dolar (207 TL)
|-%90
|Middle-earth™: Shadow of War
|49.99 Dolar
|5.99 Dolar (207 TL)
|-%90
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99 Dolar
|22.19 Dolar (766 TL)
|-%63
|Frostpunk
|14.99 Dolar
|2.24 Dolar (77 TL)
|-%85
|Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle
|14.99 Dolar
|9.74 Dolar (337 TL)
|-%35
|Fallout Franchise Bundle
|111 Dolar
|50.69 Dolar (1.750 TL)
|-%55
|Fallout 4
|11.99 Dolar
|4.79 Dolar (166 TL)
|-%60
|44,99 Dolar
|20.24 Dolar (699 TL)
|-%55
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48 Dolar
|35.17 Dolar (1.218 TL)
|-%48
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99 Dolar
|11.99 Dolar (415 TL)
|-%40
|Manor Lords
|19.99 Dolar
|13.99 Dolar (484 TL)
|-%30
|14.99 Dolar
|5.99 Dolar (207 TL)
|-%60
|22.49 Dolar
|7.42 Dolar (257 TL)
|-%67
|29.99 Dolar
|9 Dolar (259TL)
|-%79
|42.33 Dolar
|3.24 Dolar (311 TL)
|-%75
|14.99 Dolar
|8.24 Dolar (285 TL)
|-%45
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|37.99 Dolar
|9.49 dolar (328 TL)
|-%75
|Baldur’s Gate 3
|34.99 Dolar
|27.99 dolar (970 TL)
|-%20
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.