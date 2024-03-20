DeepMind’ın kurucusu Microsoft AI’ın başına getirildi

Tam Boyutta Gör Microsoft, Google DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Suleyman'ı Inflection AI’dan transfer ederek bünyesine kattığını duyurdu. Böylelikle yazılım devi ilk kez tüketici odaklı yapay zekayı denetleyen bir lidere sahip olacak. Suleyman, yeni kurulan Microsoft AI adlı bölümün başkan yardımcısı ve CEO'su olacak. Ek olarak doğrudan CEO Satya Nadella'ya bağlı olacak.

Mustafa Suleyman, Microsoft AI CEO’su oldu

Mustafa Suleyman, Microsoft AI CEO’su olurken aynı zamanda Inflection AI kurucu ortağı Karén Simonyan da baş bilim insanı unvanıyla yeni birime katıldı. Suleyman, Microsoft'a geçişini X’te duyururken Inflection AI’dan bazı kişileri de yanında getireceğini aktardı. Ancak aktarılanlara göre Microsoft, Inflection AI’da bulunan personelin çoğunu işe almış olabilir.

CEO Satya Nadella, blog gönderisinde Mustafa Suleyman’dan övgüyle bahsederken Inflection çalışanlarını ise dünyanın en başarılı yapay zeka mühendislerinden, araştırmacılarından ve kurucularından bazıları olarak tanımladı. Bu arada Nadella, OpenAI ile olan ortaklığın halen en önemli öncelik olduğunu vurguladı. ChatGPT üreticisi, Copilot için altta yatan üretken yapay zeka modellerini sağlıyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl Bing Chat (şimdiki adı Copilot) ile üretken yapay zeka dev bir adım atarken süreç içerisinde yapay zeka asistanını Windows 11, Edge tarayıcıya, Office ürünlerine getirdi. Microsoft, 21 Mart’ta kurumsal tarafa yönelik Surface etkinliği düzenleyecek ve bu etkinliğin başlığı "New Era of Work" olarak ifade ediliyor. Bu etkinlikte donanım destekli yapay zekaya adım atıldığını göreceğiz. Microsoft ayrıca Build 2024 öncesinde, 20 Mayıs’ta da özel bir AI etkinliği düzenleyecek.

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