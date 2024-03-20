DeepMind’ın kurucusu Microsoft AI’ın başına getirildi

Mustafa Suleyman, Microsoft AI CEO’su oldu
Mustafa Suleyman, Microsoft AI CEO’su olurken aynı zamanda Inflection AI kurucu ortağı Karén Simonyan da baş bilim insanı unvanıyla yeni birime katıldı. Suleyman, Microsoft'a geçişini X’te duyururken Inflection AI’dan bazı kişileri de yanında getireceğini aktardı. Ancak aktarılanlara göre Microsoft, Inflection AI’da bulunan personelin çoğunu işe almış olabilir.
CEO Satya Nadella, blog gönderisinde Mustafa Suleyman’dan övgüyle bahsederken Inflection çalışanlarını ise dünyanın en başarılı yapay zeka mühendislerinden, araştırmacılarından ve kurucularından bazıları olarak tanımladı. Bu arada Nadella, OpenAI ile olan ortaklığın halen en önemli öncelik olduğunu vurguladı. ChatGPT üreticisi, Copilot için altta yatan üretken yapay zeka modellerini sağlıyor.
Microsoft, geçtiğimiz yıl Bing Chat (şimdiki adı Copilot) ile üretken yapay zeka dev bir adım atarken süreç içerisinde yapay zeka asistanını Windows 11, Edge tarayıcıya, Office ürünlerine getirdi. Microsoft, 21 Mart’ta kurumsal tarafa yönelik Surface etkinliği düzenleyecek ve bu etkinliğin başlığı "New Era of Work" olarak ifade ediliyor. Bu etkinlikte donanım destekli yapay zekaya adım atıldığını göreceğiz. Microsoft ayrıca Build 2024 öncesinde, 20 Mayıs’ta da özel bir AI etkinliği düzenleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.