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    Anlık Bildirim

    DeepMind’ın kurucusu Microsoft AI’ın başına getirildi

    Google DeepMind kurucu ortağı Microsoft'a yeni yapay zeka bölümünün CEO'su olarak katıldı. Mustafa Suleyman, Copilot, Bing ve Edge gibi AI odaklı ürünlerden sorumlu olacak.
    DeepMind’ın kurucusu Microsoft AI’ın başına getirildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Google DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Suleyman'ı Inflection AI’dan transfer ederek bünyesine kattığını duyurdu. Böylelikle yazılım devi ilk kez tüketici odaklı yapay zekayı denetleyen bir lidere sahip olacak. Suleyman, yeni kurulan Microsoft AI adlı bölümün başkan yardımcısı ve CEO'su olacak. Ek olarak doğrudan CEO Satya Nadella'ya bağlı olacak.

    Mustafa Suleyman, Microsoft AI CEO’su oldu

    Mustafa Suleyman, Microsoft AI CEO’su olurken aynı zamanda Inflection AI kurucu ortağı Karén Simonyan da baş bilim insanı unvanıyla yeni birime katıldı. Suleyman, Microsoft'a geçişini X’te duyururken Inflection AI’dan bazı kişileri de yanında getireceğini aktardı. Ancak aktarılanlara göre Microsoft, Inflection AI’da bulunan personelin çoğunu işe almış olabilir.

    CEO Satya Nadella, blog gönderisinde Mustafa Suleyman’dan övgüyle bahsederken Inflection çalışanlarını ise dünyanın en başarılı yapay zeka mühendislerinden, araştırmacılarından ve kurucularından bazıları olarak tanımladı. Bu arada Nadella, OpenAI ile olan ortaklığın halen en önemli öncelik olduğunu vurguladı. ChatGPT üreticisi, Copilot için altta yatan üretken yapay zeka modellerini sağlıyor.

    Microsoft, geçtiğimiz yıl Bing Chat (şimdiki adı Copilot) ile üretken yapay zeka dev bir adım atarken süreç içerisinde yapay zeka asistanını Windows 11, Edge tarayıcıya, Office ürünlerine getirdi. Microsoft, 21 Mart’ta kurumsal tarafa yönelik Surface etkinliği düzenleyecek ve bu etkinliğin başlığı "New Era of Work" olarak ifade ediliyor. Bu etkinlikte donanım destekli yapay zekaya adım atıldığını göreceğiz. Microsoft ayrıca Build 2024 öncesinde, 20 Mayıs’ta da özel bir AI etkinliği düzenleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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