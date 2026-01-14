Giriş
    Netflix, Warner Bros. için yaptığı teklifi revize etmeye hazırlanıyor

    Warner Bros.'u satın almak için anlaşmaya varan Netflix, Paramount'un karşı teklifi karşısında savunmaya geçti. Şirket, ilk başta sunduğu teklifi revize etmeye hazırlanıyor.

    Netflix - Warner Bros anlaşmasında yeni perde: Paramount'un karşı teklifi reddedilecek Tam Boyutta Gör
    Netflix ve Warner Bros. yönetimleri, Hollywood'un bugüne kadar gördüğü en büyük satın alımlardan biri için anlaşmış ve Warner Bros.'un Netflix'e satılacağı duyurulmuş olsa da bu anlaşma nihayete ermekten epey uzak. Bir yandan Trump yönetiminden alınması gereken onay, diğer yandan Warner Bros.'u Netflix'in elinden kapmak için her yolu deneyen Paramount derken, Netflix'in işi zor görünüyor. Öyle ki şimdi Netflix, el sıkıştıkları anlaşmayı revize etmeyi düşünüyor.

    Netflix, Paramount'un Hamlelerine Karşı Önlem Alıyor

    Warner Bros. yönetimi, Paramount'un yaptığı 108.4 milyar dolarlık karşı teklifi geçtiğimiz günlerde bir kez daha reddetti ve hissedarlarından Netflix anlaşmasını onaylamalarını istedi. Ancak Paramount yine vazgeçmedi ve kendi teklifinin daha iyi olduğunu ispatlamak için Warner Bros.'a dava açtı. Paramount'tan üst üste gelen bu hamleler karşısında Netflix de sessiz kalmayacak gibi görünüyor. İlk başta Warner Bros.'u almak için nakit + hisselerden oluşan bir paket sunan Netflix, şimdi bu teklifi daha da cazip hâle getirmek için paranın tamamını nakit ödemeye hazırlanıyor.

    Bloomberg'in haberine göre normalde Warner Bros. hissedarlarına hisse başı 23.25 dolar nakit + 2.50 dolarlık hisse sunan Netflix, şimdi bu teklifi tamamen nakit olarak revize ediyor. Paramount'un en başından beri savunduğu şey, kendilerinin tamamen nakit olan teklifinin daha cazip olduğu yönündeydi. Şimdi Netflix'in de aynısını yapması, Paramount'un argümanını zayıflatacaktır. Tabii bu noktada Paramount vites yükseltip daha büyük bir karşı teklifle de gelebilir ama Netflix'in elindeki imkânlar, böyle bir senaryoda da cevaplarının hazır olacağını düşündürüyor.

    Netice ne olursa olsun, bu Warner Bros. satışı tamamlanmaktan bir hayli uzak görünüyor. Paramount'un işe dâhiş olmasıyla daha da karmaşıklaşan süreç aylarca, hatta belki yıllarca sürebilir.

