İşte yeni Microsoft Surface Laptop Studio 2: Hem tablet hem dizüstü!

Tam Boyutta Gör Microsoft, New York'ta düzenlediği lansman etkinliğinde yeni üst düzey dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Studio 2'yi tanıttı. Laptop Studio 2, çok daha dokunmatik bir cihaz olmasını sağlayan 14,4 inçlik öne doğru çekilebilen ekranı da dahil olmak üzere selefinin genel tasarım ve işleyiş mantığını koruyor. Ancak donanımsal olarak artık çok daha güçlü ve evet, halen oldukça pahalı.

Yeni Surface Laptop Studio 2 özellikleri

Yeni Surface Laptop Studio 2, yukarıda da dediğimiz gibi tasarımsal veya işleyiş açısından selefine benziyor. Buna 14,4 inçlik öne doğru çekilebilen ekranı da dahil. Donanım tarafındaysa Intel'in 13. Nesil yongaları - özellikle i7 H sınıfı - ve Nvidia RTX 4050 veya RTX 4060 ekran kartlarını içerisinde barındırıyor. Cihaz ayrıca bir Windows bilgisayardaki ilk Intel NPU olan Intel Nöral İşlem Birimi ya da NPU'ya da sahip.

Bu NPU birimi yerel yapay zeka işlemleri için bir donanım hızlandırıcı olarak düşünülebilir. Gelecekteki çoğu bilgisayarda artık NPU birimini mutlaka göreceğiz ve ilerleyen yıllarda NPU ana odak malzemesi olmaya başlayacak.

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Surface Laptop Studio 2 ayrıca 2TB'a kadar depolama alanı ve 64 GB RAM ile yapılandırabiliyor. Sonuç olarak Microsoft bunun "şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü Surface" olduğunu söylüyor ve önceki cihazın iki katı performans vaat ediyor. Studio 2 ayrıca bazı yeni bağlantı seçenekleri de sunuyor: iki USB-C bağlantı noktası, bir USB-A bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve Surface Slim Pen 2. Ayrıca, Microsoft'un "herhangi bir dizüstü bilgisayardaki en kapsayıcı dokunmatik yüzey" olarak adlandırdığı yeni bir özelleştirilebilir ve daha duyarlı dokunsal dokunmatik yüzey de cihaza eşlik ediyor.

İşlemci : 13. Nesil Intel Core i7-13700H

: 13. Nesil Intel Core i7-13700H Ekran kartı: Intel Iris Xe, RTX 2000 Ada 8GB (80W), RTX 4060 8GB (80W) veya RTX 4050 6GB (80W)

Intel Iris Xe, RTX 2000 Ada 8GB (80W), RTX 4060 8GB (80W) veya RTX 4050 6GB (80W) Bellek ve depolama : 16GB, 32GB ya da 64GB LPDDR5x RAM ve 512GB, 1TB ya da 2TB çıkarılabilir Gen 4 SSD

: 16GB, 32GB ya da 64GB LPDDR5x RAM ve 512GB, 1TB ya da 2TB çıkarılabilir Gen 4 SSD Ekran : 14.4” PixelSense Flow Display 2400 x 1600, 120Hz

: 14.4” PixelSense Flow Display 2400 x 1600, 120Hz Bağlantı noktaları : USB4 ile 2 x USB-C / Thunderbolt 4 - USB-A 3.1 - MicroSDXC - 3.5 mm jak - Surface Connect

: USB4 ile 2 x USB-C / Thunderbolt 4 - USB-A 3.1 - MicroSDXC - 3.5 mm jak - Surface Connect Ağ ve bağlantı : Wi-Fi 6E: 802.11ax, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E: 802.11ax, Bluetooth 5.3 Pil ömrü: Intel Iris Xe ile 19 saat, Nvidia ekran kartı ile 18 saate kadar

Surface Laptop Studio 2 2023 çıkış tarihi ve fiyatı

Tam Boyutta Gör 2023 model Surface Laptop Studio 2, önümüzdeki ay, 3 Ekim itibariyle satışa sunulacak. Cihazın başlangıç fiyatı 1.999 dolar. Yapılandırmaya bağlı olarak Surface Laptop Studio 2 fiyat 3.699 dolar seviyiyesine kadar yükselebiliyor.

Bu arada biraz Microsoft tarafına parantez açmak lazım. Daha önce de bildirdiğimiz üzere hem Windows hem de Surface'i tarafını yöneten Panos Panay, bu haftanın başında aniden şirketten ayrıldığını duyurdu. Panay son yıllarda, şirketin çok yönlü cihaz vizyonunu en çok zorlayan kişilerden biriydi. Ek olarak etkinlikte haliyle Panay yoktu ve onun yerine Surface ürün ekibinin lideri Brett Ostrum duyuruları yaptı. Windows ve Surface'in yeni başkanı Yusuf Mehdi olurken yazılım devinin donanım tarafındaki ilerleyişinde farklılıklar görebiliriz.

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