İşte yeni Microsoft Surface Laptop Studio 2: Hem tablet hem dizüstü!

- Yeni Surface Laptop Studio 2 özellikleri
- Surface Laptop Studio 2 2023 çıkış tarihi ve fiyatı
- Yorumlar
Yeni Surface Laptop Studio 2 özellikleri
Yeni Surface Laptop Studio 2, yukarıda da dediğimiz gibi tasarımsal veya işleyiş açısından selefine benziyor. Buna 14,4 inçlik öne doğru çekilebilen ekranı da dahil. Donanım tarafındaysa Intel'in 13. Nesil yongaları - özellikle i7 H sınıfı - ve Nvidia RTX 4050 veya RTX 4060 ekran kartlarını içerisinde barındırıyor. Cihaz ayrıca bir Windows bilgisayardaki ilk Intel NPU olan Intel Nöral İşlem Birimi ya da NPU'ya da sahip.
Bu NPU birimi yerel yapay zeka işlemleri için bir donanım hızlandırıcı olarak düşünülebilir. Gelecekteki çoğu bilgisayarda artık NPU birimini mutlaka göreceğiz ve ilerleyen yıllarda NPU ana odak malzemesi olmaya başlayacak.
Surface Laptop Studio 2 ayrıca 2TB'a kadar depolama alanı ve 64 GB RAM ile yapılandırabiliyor. Sonuç olarak Microsoft bunun "şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü Surface" olduğunu söylüyor ve önceki cihazın iki katı performans vaat ediyor. Studio 2 ayrıca bazı yeni bağlantı seçenekleri de sunuyor: iki USB-C bağlantı noktası, bir USB-A bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve Surface Slim Pen 2. Ayrıca, Microsoft'un "herhangi bir dizüstü bilgisayardaki en kapsayıcı dokunmatik yüzey" olarak adlandırdığı yeni bir özelleştirilebilir ve daha duyarlı dokunsal dokunmatik yüzey de cihaza eşlik ediyor.
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7-13700H
- Ekran kartı: Intel Iris Xe, RTX 2000 Ada 8GB (80W), RTX 4060 8GB (80W) veya RTX 4050 6GB (80W)
- Bellek ve depolama: 16GB, 32GB ya da 64GB LPDDR5x RAM ve 512GB, 1TB ya da 2TB çıkarılabilir Gen 4 SSD
- Ekran: 14.4” PixelSense Flow Display 2400 x 1600, 120Hz
- Bağlantı noktaları: USB4 ile 2 x USB-C / Thunderbolt 4 - USB-A 3.1 - MicroSDXC - 3.5 mm jak - Surface Connect
- Ağ ve bağlantı: Wi-Fi 6E: 802.11ax, Bluetooth 5.3
- Pil ömrü: Intel Iris Xe ile 19 saat, Nvidia ekran kartı ile 18 saate kadar
Surface Laptop Studio 2 2023 çıkış tarihi ve fiyatı
Bu arada biraz Microsoft tarafına parantez açmak lazım. Daha önce de bildirdiğimiz üzere hem Windows hem de Surface'i tarafını yöneten Panos Panay, bu haftanın başında aniden şirketten ayrıldığını duyurdu. Panay son yıllarda, şirketin çok yönlü cihaz vizyonunu en çok zorlayan kişilerden biriydi. Ek olarak etkinlikte haliyle Panay yoktu ve onun yerine Surface ürün ekibinin lideri Brett Ostrum duyuruları yaptı. Windows ve Surface'in yeni başkanı Yusuf Mehdi olurken yazılım devinin donanım tarafındaki ilerleyişinde farklılıklar görebiliriz.Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/d/surface-laptop-studio-2/8rqr54krf1dz https://www.theverge.com/2023/9/21/23878658/microsoft-surface-laptop-studio-2-price-release-date Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.