Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler

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Microsoft’un yazılım alanındaki önemli yeniliklerini duyurduğu Ignite 2019 adındaki en büyük kurumsal etkinliğin Florida ayağı geride kalırken öne çıkan bazı önemli ayrıntıları sizler için bir araya getirdik.

Ignite 2019 Florida etkinliğinde neler oldu?

Ignite özellikle kurumlar açısından ciddi takip ediliyor ve bu yıl etkinliği dünya çapında 30 bin kişi canlı olarak takip etti. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte 7 önemli yenilik vardı.

Yeniliklerden ilk ikisi üçüncü partiler dâhil farklı depolardaki tüm doküman ile sözleşmeleri analiz ederek bir bilgi ağı oluşturan Project Cortex ve gelecek yıl indirmeye sunulacak olan Chromium tabanlı Edge tarayıcısı idi.

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Diğer bir yenilik Azure Arc özelliği. Azure Arc ile Microsoft, verilerini bulutta depolasın ya da depolamasın, tüm kurumların Azure bulut inovasyonlarından faydalanabilmesini ve üstün güvenlik önlemleri dâhil tüm Azure özelliklerine sahip olmasını sağlıyor. Azure Arc’ın sunduğu esneklik, müşterilerin yeni donanım satın almadan veya bulut sağlayıcıları arasında geçiş yapmadan, hizmetlerini daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor.

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Endpoint Manager ile BT departmanları farklı cihazları tek bir yerden takip edebiliyor ve güven altına alıyor. ConfigMgr kullanıcıları, artık erişebildikleri Intune lisansı sayesinde, kolayca bulut tabanlı cihaz yönetimi imkânına kavuşuyor.

Geçtiğimiz aylarda Visual Studio Online olarak tanıtılan çevrim içi kod düzenleme araçları bu hafta kullanıma sunuldu. Visual Studio Online tamamen bağımsız olarak uygulama geliştirebildiğiniz bir alan değil. Visual Studio Code platformunun yardımcısı gibi çalışan araç hızlı düzenlemeler, isteklerin gözden geçirilmesi, canlı paylaşım oturumlarına katılım gibi kolaylıklar sağlamak için geliştirilmiş.

Diğer taraftan Power Virtual Agents ile görsel araçlar ekleyip bir chatbot geliştirmek kolaylaşıyor. Platform, görsel bir arayüz yardımıyla Azure’un makine öğrenmesi özelliğinden yararlanıyor. Son olarak Cortana asistanına erkek sesinin eklenmesi, gelen kutusunda neler olduğunu özet olarak okuyabilmesi, mailleri düzenleyebilmesi, önemli mailleri haber vermesi şeklinde bir yenilik de mevcut.