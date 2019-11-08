Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler

    Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde Azure Arc esnek bulut hizmeti, Project Cortex, yeni Edge tarayıcısı, Endpoint Manager, Power Virtual Agents gibi yenilikler vardı.
    2 hf.
    1,4b
    1
    2
    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un yazılım alanındaki önemli yeniliklerini duyurduğu Ignite 2019 adındaki en büyük kurumsal etkinliğin Florida ayağı geride kalırken öne çıkan bazı önemli ayrıntıları sizler için bir araya getirdik.

    Ignite 2019 Florida etkinliğinde neler oldu?

    Ignite özellikle kurumlar açısından ciddi takip ediliyor ve bu yıl etkinliği dünya çapında 30 bin kişi canlı olarak takip etti. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte 7 önemli yenilik vardı.

    Yeniliklerden ilk ikisi üçüncü partiler dâhil farklı depolardaki tüm doküman ile sözleşmeleri analiz ederek bir bilgi ağı oluşturan Project Cortex ve gelecek yıl indirmeye sunulacak olan Chromium tabanlı Edge tarayıcısı idi.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün"

    Diğer bir yenilik Azure Arc özelliği. Azure Arc ile Microsoft, verilerini bulutta depolasın ya da depolamasın, tüm kurumların Azure bulut inovasyonlarından faydalanabilmesini ve üstün güvenlik önlemleri dâhil tüm Azure özelliklerine sahip olmasını sağlıyor. Azure Arc’ın sunduğu esneklik, müşterilerin yeni donanım satın almadan veya bulut sağlayıcıları arasında geçiş yapmadan, hizmetlerini daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor.

    Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Endpoint Manager ile BT departmanları farklı cihazları tek bir yerden takip edebiliyor ve güven altına alıyor. ConfigMgr kullanıcıları, artık erişebildikleri Intune lisansı sayesinde, kolayca bulut tabanlı cihaz yönetimi imkânına kavuşuyor.

    Geçtiğimiz aylarda Visual Studio Online olarak tanıtılan çevrim içi kod düzenleme araçları bu hafta kullanıma sunuldu. Visual Studio Online tamamen bağımsız olarak uygulama geliştirebildiğiniz bir alan değil. Visual Studio Code platformunun yardımcısı gibi çalışan araç hızlı düzenlemeler, isteklerin gözden geçirilmesi, canlı paylaşım oturumlarına katılım gibi kolaylıklar sağlamak için geliştirilmiş.

    Diğer taraftan Power Virtual Agents ile görsel araçlar ekleyip bir chatbot geliştirmek kolaylaşıyor. Platform, görsel bir arayüz yardımıyla Azure’un makine öğrenmesi özelliğinden yararlanıyor. Son olarak Cortana asistanına erkek sesinin eklenmesi, gelen kutusunda neler olduğunu özet olarak okuyabilmesi, mailleri düzenleyebilmesi, önemli mailleri haber vermesi şeklinde bir yenilik de mevcut.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob 1 hf.
    Chrome + Firefox candır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OzanErdal1986 1 hf.
    Chrome varken edge kullanmaz kimse bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi 2 hf. Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var 2 hf. Samsung Galaxy Fold Çin’de 5 dakikada tükendi 2 hf. Apex 7 vs Apex Pro, hangisi alınmalı? "Steelseries Apex 7 ve Apex Pro karşılaştırması" 2 hf. Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı 2 hf. MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı 2 hf. Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor 2 hf. Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. TCL Plex ülkemizde satışa çıktı 2 hf. Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı 2 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi 2 hf. OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı 2 hf. Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor 2 hf. Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler Sonraki İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi 2 hf. Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G 2 hf. Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor 2 hf. En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X 2 hf. Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi 2 hf. Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti 2 hf. Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim