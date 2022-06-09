Microsoft, 2023 yılına kadar HDD sürücüleri geride bırakacak

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Günümüzde yavaş okuma ve yazma hızlarına sahip HDD’lerin yerini SSD’ler almaya başlarken, Microsoft’un yeni bir kararı ortaya çıktı. Windows 11 için NVME SSD’lerden destek alan DirectX Storage gibi teknolojiler üzerinde çalışan şirket, SSD’lere olan geçişi hızlandıracak gibi gözüküyor.

HDD'ler geride kalabilir

Trendfocus tarafından paylaşılanlara göre HDD kullanan OEM PC üreticileri ile görüşmeler gerçekleştiren Microsoft'un, bu üreticileri 2023 yılına kadar SSD’lere geçmeleri için zorladığı iddia ediliyor. SSD teknolojisi HDD’lere kıyasla çok daha yüksek hızlar sunuyor olsa da, yapılan tercihin kullanıcı bütçelerini etkileyebileceğini söyleyebiliriz.

Microsoft’un masaüstü bilgisayarlar ve gelişmekte olan pazarlar için alınan kararı 2024 yılına kadar uzatmayı planladığını söyleyen Trendfocus Başkan Yardımcısı John Chen, ''Windows 11 ile gelen hazır PC'lerde HDD'lerin yalnızca SSD'nin yanına konumlandırıldığı bir geleceğe gidiyoruz gibi görünüyor’’ sözlerini dile getirdi.

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Bununla birlikte Microsoft yakın gelecekte, Windows 11’in sistem gereksinimlerinde yer alan 64 GB veya daha fazla depolama alanı seçeneğinde değişikliklere gidebilir.

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