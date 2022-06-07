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Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar artık Windows 11'de yer alan, tamamen yenilenmiş Görev Yöneticisini deneyebiliyorlar. Tüm kullanıcılara ise 2022'nin sonbaharında sunulacak.

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Modern görünüm

"Performans", "Ağ", "İşlemler" ve diğer seçenek sekmeleri pencerenin sol tarafına "taşındı". Bu düzenlemenin, dokunmatik ekranlar ve mobil cihazlar söz konusu olduğunda çok daha uygun olduğuna dikkat çekilmiş. Ayrıca menünün solda olması da norm haline geldi. Menü, Windows 11 ayarlarında, iPadOS ayarlarında ve hatta yeni macOS 13 Ventura'da da solda yer alıyor. İşlev düğmeleri ise artık üstte.

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Güncellenen "Görev Yöneticisi", açıldığında mika efektiyle geliyor ve ve masaüstünün renklerine uyum sağlıyor. Ayrı olarak, geliştiriciler verimlilik modunu da vurguluyorlar. Bu mod etkinleştirildiğinde, önceliğe göre sistem kaynaklarının kullanımı sınırlandırılıyor ve böylece de performansın artırılması mümkün oluyor.

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Windows 11'de Görev Yöneticisi tamamen yenilendi