5 dakikalık eğitimle yüksek başarı: Microsoft Kinect kullanan golf robotu geliştirildi

Tam Boyutta Gör Bir golf sahasında golf topuna vurabilen robotlar esasında çok da yeni değil. Ancak robotların kısa bir golf oyunu oynayabilecek seviyede yeteneklere sahip olması çok daha karmaşık bir süreç gerektiriyor. Almanya'daki Paderborn Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir vuruşun tam olarak nasıl mükemmel olacağını ve sahanın herhangi bir yerinden deliğe sokmak için topa ne kadar sert vurulacağını anlamak için sinir ağı kullanan golf robotu Golfi ile tam olarak bunu yaptı.

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Golfi, Microsoft Kinect 3D kamera ile yeşilin anlık görüntüsünü alıyor ve farklı konumlardan çekilmiş binlerce rastgele çekimi simüle ediyor. Çimin yuvarlanma direnci, topun ağırlığı ve başlangıç ​​hızı gibi faktörler de hesap edilerek vuruş işlemi gerçekleştiriliyor. Öte yandan Paderborn doktora öğrencisi Annika Junker, IEEE Research'e Golfi'yi simüle golf atışları konusunda eğitmenin sadece beş dakika sürdüğünü belirtti.

Çoğu golfçüden daha başarılı

Tam Boyutta Gör Golfi’nin topa vurması için tahrikli bir kolu bulunuyor ancak robot her defasında topu deliğe sokamıyor. Araştırmacılar robotun atışlarının yüzde 60-70 oranında başarılı olduğu belirtiyor. Bu oran amatör golfçülerin çoğundan daha başarılı olsa da Golfi’nin çok kısa bir eğitim süreci geçirdiğini unutmamak gerekiyor.

Bununla birlikte araştırmacılar PGA Tour profesyonelleriyle rekabet edebilecek bir robot yapmak için yola çıkmadı. Golfi'de kullandıkları tekniklerin diğer robotik uygulamalarda kullanılabileceğini umuyorlar.

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