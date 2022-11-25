5 dakikalık eğitimle yüksek başarı: Microsoft Kinect kullanan golf robotu geliştirildi

Golfi, Microsoft Kinect 3D kamera ile yeşilin anlık görüntüsünü alıyor ve farklı konumlardan çekilmiş binlerce rastgele çekimi simüle ediyor. Çimin yuvarlanma direnci, topun ağırlığı ve başlangıç hızı gibi faktörler de hesap edilerek vuruş işlemi gerçekleştiriliyor. Öte yandan Paderborn doktora öğrencisi Annika Junker, IEEE Research'e Golfi'yi simüle golf atışları konusunda eğitmenin sadece beş dakika sürdüğünü belirtti.
Çoğu golfçüden daha başarılı
Bununla birlikte araştırmacılar PGA Tour profesyonelleriyle rekabet edebilecek bir robot yapmak için yola çıkmadı. Golfi'de kullandıkları tekniklerin diğer robotik uygulamalarda kullanılabileceğini umuyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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