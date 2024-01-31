İddia: Microsoft, DALL-E 3 yapay zekasından endişelenen bir mühendisi susturdu

Shane Jones, ABD senatörleri ve Washington eyaleti Başsavcısına yazdığı mektupta "DALL-E 3'ün bir kamu güvenliği riski oluşturduğu ve OpenAI bu modelle ilişkili riskleri ele alana kadar kamu kullanımından kaldırılması gerektiği sonucuna vardım" dedi.
Jones, aralık ayı başlarında DALL-E 3'ün güvenlik bariyerlerini aşmasını sağlayan bir açık keşfettiğini iddia ediyor. Sorunu Microsoft'taki üstlerine bildirdiğini, onların da kendisine "sorunu doğrudan OpenAI'a şahsen bildirmesi" talimatını verdiklerini söylüyor. Bunu yaptıktan sonra, açığın "şiddet içeren ve rahatsız edici zararlı görüntülerin" oluşturulmasına izin verebileceğini öğrendiğini iddia ediyor.
OpenAI ve Microsoft'a göre açık yok
Jones, sonrasında ise kamuoyunu bildirmek için LinkedIn'de bir gönderi paylaşmış ve bunu Microsoft’a bildirmiş. Belirtilenlere göre Microsoft, ilgili paylaşımın derhal kaldırılmasını talep etmiş. Jones, kendisine Microsoft’un hukuk ekibinden detaylı açıklama yapılacağının söylendiğini ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini de aktarıyor.
OpenAI ise incelemeler sonucunda DALL-E 3’te böyle bir açığın bulunmadığını açıkladı. Ayrıca cinsel veya şiddet içerikli istemleri engellemek için modelde ciddi eğitimler ve sınırlamalar yaptıklarını belirtiyor. Benzer şekilde Microsoft da böyle bir açığın olmadığını aktardı. Bununla birlikte bazıları bu açığın veya farklı bir açığın gündemde olan Taylor Swift'in pornografik deepfake'leriyle ilişkili olabileceğini söylüyor. Ancak bu konu hakkında net bir söylem yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.