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    Anlık Bildirim

    İddia: Microsoft, DALL-E 3 yapay zekasından endişelenen bir mühendisi susturdu

    Microsoft'un hukuk departmanının DALL-E 3 ile ilgili endişelerini dile getiren bir mühendisi susturduğu iddia edildi. DALL-E 3’ün rahatsız edici görseller üretebileceği bildirildi.
    İddia: Microsoft, DALL-E 3’ten endişelenen bir mühendisi susturdu Tam Boyutta Gör
    Bir Microsoft yöneticisi, OpenAI tarafından geliştirilen metinden görüntüye yapay zekası DALL-E 3'ün, kullanıcıların şiddet içeren ya da müstehcen görüntüler (yakın zamanda Taylor Swift'i hedef alanlara benzer) oluşturmasına izin verebilecek güvenlik açıklarına sahip olduğunu iddia ediyor. Yeni gelen bilgilere göre şirketin hukuk ekibi, Microsoft mühendislik lideri Shane Jones'un açık hakkında kamuoyunu uyarma girişimlerini engelledi.

    Shane Jones, ABD senatörleri ve Washington eyaleti Başsavcısına yazdığı mektupta "DALL-E 3'ün bir kamu güvenliği riski oluşturduğu ve OpenAI bu modelle ilişkili riskleri ele alana kadar kamu kullanımından kaldırılması gerektiği sonucuna vardım" dedi.

    Jones, aralık ayı başlarında DALL-E 3'ün güvenlik bariyerlerini aşmasını sağlayan bir açık keşfettiğini iddia ediyor. Sorunu Microsoft'taki üstlerine bildirdiğini, onların da kendisine "sorunu doğrudan OpenAI'a şahsen bildirmesi" talimatını verdiklerini söylüyor. Bunu yaptıktan sonra, açığın "şiddet içeren ve rahatsız edici zararlı görüntülerin" oluşturulmasına izin verebileceğini öğrendiğini iddia ediyor.

    OpenAI ve Microsoft'a göre açık yok

    Jones, sonrasında ise kamuoyunu bildirmek için LinkedIn'de bir gönderi paylaşmış ve bunu Microsoft’a bildirmiş. Belirtilenlere göre Microsoft, ilgili paylaşımın derhal kaldırılmasını talep etmiş. Jones, kendisine Microsoft’un hukuk ekibinden detaylı açıklama yapılacağının söylendiğini ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini de aktarıyor.

    OpenAI ise incelemeler sonucunda DALL-E 3’te böyle bir açığın bulunmadığını açıkladı. Ayrıca cinsel veya şiddet içerikli istemleri engellemek için modelde ciddi eğitimler ve sınırlamalar yaptıklarını belirtiyor. Benzer şekilde Microsoft da böyle bir açığın olmadığını aktardı. Bununla birlikte bazıları bu açığın veya farklı bir açığın gündemde olan Taylor Swift'in pornografik deepfake'leriyle ilişkili olabileceğini söylüyor. Ancak bu konu hakkında net bir söylem yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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