Microsoft, mayıs ayında yapay zeka etkinliği düzenleyecek

Tam Boyutta Gör Microsoft, geleneksel geliştiricilere yönelik Build konferansının bu yıl 21-23 Mayıs tarihleri arasında Seattle'da gerçekleşeceğini duyurmuştu. Ancak Microsoft, Build 2024 öncesinde 20 Mayıs tarihinde bir yapay zeka etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte Microsoft CEO'su Satya Nadella Nadella'nın şirketin hem yazılım hem de donanım alanında yapay zeka vizyonunu paylaşacağı belirtildi.

Build 2024 öncesi yapay zeka etkinliği

Microsoft, medya mensuplarını bu etkinliğe davet etmiş olsa da etkinlik canlı olarak yayınlanmayacak. Microsoft'un bu özel etkinliğinin yaklaşmakta olan Surface donanımına ve Windows'ta yapay zekaya odaklanan değişikliklere odaklanacağı aktarılıyor. Aktarılanlara göre yazılım devi, etkinlik kapsamında Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın tüketici versiyonlarını da sergileyecek.

Bu cihazların merakla beklenen yeni Snapdragon X Elite işlemcileriyle çalışacağı söyleniyor. Açıkçası Snapdragon X Elite büyük bir merak konusu zira dahili NPU donanımıyla yapay zeka tarafında oldukça güçlü olması bekleniyor. Windows 11 ile uyumluluğu da elbette önemli bir faktör olacak.

Microsoft, Copilot’u Windows 11 sağ tık menüsüne getiriyor 1 gün önce eklendi

Microsoft ayrıca Windows 11’de kapsamlı arama yapabileceğiniz AI Explorer özelliği üzerinde çalışıyor. AI Explorer, Windows 10'daki Zaman Çizelgesi özelliğine benzeyecek ancak adından da anlaşıldığı üzere yapılan her şey yapay zeka ile kataloglanacak. 20 Mayıs'taki etkinlikte ayrıca Copilot da dahil olmak üzere Microsoft'un yapay zeka girişimlerinin diğer bölümleri de yer alacak. Microsoft Build etkinliği ise 21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her iki etkinlikte de ana konu yapay zeka ve Windows’un yapay zeka donanımlarından yararlanması üzerine kurulu olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.