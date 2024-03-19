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    Anlık Bildirim

    Microsoft, mayıs ayında yapay zeka etkinliği düzenleyecek

    Microsoft, mayıs ayında özel bir Windows ve Surface AI etkinliği düzenleyecek. Build 2024 öncesinde yapılacak etkinlikte Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin AI vizyonunu paylaşacak.
    Microsoft, mayıs ayında yapay zeka etkinliği düzenleyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geleneksel geliştiricilere yönelik Build konferansının bu yıl 21-23 Mayıs tarihleri arasında Seattle'da gerçekleşeceğini duyurmuştu. Ancak Microsoft, Build 2024 öncesinde 20 Mayıs tarihinde bir yapay zeka etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte Microsoft CEO'su Satya Nadella Nadella'nın şirketin hem yazılım hem de donanım alanında yapay zeka vizyonunu paylaşacağı belirtildi.

    Build 2024 öncesi yapay zeka etkinliği

    Microsoft, medya mensuplarını bu etkinliğe davet etmiş olsa da etkinlik canlı olarak yayınlanmayacak. Microsoft'un bu özel etkinliğinin yaklaşmakta olan Surface donanımına ve Windows'ta yapay zekaya odaklanan değişikliklere odaklanacağı aktarılıyor. Aktarılanlara göre yazılım devi, etkinlik kapsamında Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın tüketici versiyonlarını da sergileyecek.

    Bu cihazların merakla beklenen yeni Snapdragon X Elite işlemcileriyle çalışacağı söyleniyor. Açıkçası Snapdragon X Elite büyük bir merak konusu zira dahili NPU donanımıyla yapay zeka tarafında oldukça güçlü olması bekleniyor. Windows 11 ile uyumluluğu da elbette önemli bir faktör olacak.

    Microsoft ayrıca Windows 11’de kapsamlı arama yapabileceğiniz AI Explorer özelliği üzerinde çalışıyor. AI Explorer, Windows 10'daki Zaman Çizelgesi özelliğine benzeyecek ancak adından da anlaşıldığı üzere yapılan her şey yapay zeka ile kataloglanacak. 20 Mayıs'taki etkinlikte ayrıca Copilot da dahil olmak üzere Microsoft'un yapay zeka girişimlerinin diğer bölümleri de yer alacak. Microsoft Build etkinliği ise 21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her iki etkinlikte de ana konu yapay zeka ve Windows’un yapay zeka donanımlarından yararlanması üzerine kurulu olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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