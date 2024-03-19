Microsoft, mayıs ayında yapay zeka etkinliği düzenleyecek

Build 2024 öncesi yapay zeka etkinliği
Microsoft, medya mensuplarını bu etkinliğe davet etmiş olsa da etkinlik canlı olarak yayınlanmayacak. Microsoft'un bu özel etkinliğinin yaklaşmakta olan Surface donanımına ve Windows'ta yapay zekaya odaklanan değişikliklere odaklanacağı aktarılıyor. Aktarılanlara göre yazılım devi, etkinlik kapsamında Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın tüketici versiyonlarını da sergileyecek.
Bu cihazların merakla beklenen yeni Snapdragon X Elite işlemcileriyle çalışacağı söyleniyor. Açıkçası Snapdragon X Elite büyük bir merak konusu zira dahili NPU donanımıyla yapay zeka tarafında oldukça güçlü olması bekleniyor. Windows 11 ile uyumluluğu da elbette önemli bir faktör olacak.
Microsoft ayrıca Windows 11’de kapsamlı arama yapabileceğiniz AI Explorer özelliği üzerinde çalışıyor. AI Explorer, Windows 10'daki Zaman Çizelgesi özelliğine benzeyecek ancak adından da anlaşıldığı üzere yapılan her şey yapay zeka ile kataloglanacak. 20 Mayıs'taki etkinlikte ayrıca Copilot da dahil olmak üzere Microsoft'un yapay zeka girişimlerinin diğer bölümleri de yer alacak. Microsoft Build etkinliği ise 21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her iki etkinlikte de ana konu yapay zeka ve Windows’un yapay zeka donanımlarından yararlanması üzerine kurulu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.