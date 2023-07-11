Microsoft, orijinal Windows 11 sürümlerinin fişini çekiyor

Windows 11'ün bu sürümleri için yolun sonu
Eğer güncel Windows 11 sürümlerini kullanıyorsanız sizin için bir şey değişmeyecek ancak halen daha orijinal Windows 11 versiyonu olan 21H2 sürümünü kullananlar için kullanım ömrü 10 Ekim 2023'te ömrünün sonuna ulaşacak. Bu tarihten sonra Microsoft artık hata düzeltmeleri, güvenlik güncelleştirmeleri ve yeni özellikler içeren kümülatif güncellemeleri yayınlamayacak. Etkilenecek olan Windows 11 sürümleri şu şekilde:
- Windows 11 Home, sürüm 21H2
- Windows 11 Pro, sürüm 21H2
- Windows 11 Pro for Workstations, sürüm 21H2
- Windows 11 Pro Education, sürüm 21H2
Eğer iş yerinde veya şahsi sistemleriniz bu Windows 11 sürümlerini kullanıyorsanız Windows Update ile 22H2 sürümünü ve "Moment" özellik güncellemelerini yüklemenizi öneriyoruz. Ek olarak bu sürümler orijinal sürümün pek çok eksiğini ve hatasını da gidermekte. Microsoft bu yılın sonlarına doğru bir özellik güncellemesi daha yayınlamayı planlıyor. Windows 11 "23H2" sürümü, görev çubuğuna "asla birleştirme" seçeneğini, Ayarlar uygulaması için çok sayıda iyileştirmeyi, Dev Home uygulamasını, yeniden tasarlanmış bir ses mikserini, yenilenmiş bir Dosya Gezginini ve çok daha fazlasını getirecek.Kaynakça https://learn.microsoft.com/en-US/lifecycle/announcements/windows-11-21h2-end-of-servicing https://www.neowin.net/news/original-windows-11-will-soon-reach-its-end-of-life/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)