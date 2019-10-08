Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi

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Yazılım devi Microsoft, özellikle Samsung Galaxy Watch kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru yaptı. Şirket Outlook uygulamasının Android versiyonuna yaptığı güncelleme ile birlikte artık popüler e-posta uygulamasının Galaxy Watch modellerini de desteklediğini açıkladı.

E-posta işlemlerini kolaylaştırıyor

Samsung Galaxy Watch serisine gelen Outlook uygulaması ile birlikte, artık size gelen e-postaları okumak ve yanıtlamak için akıllı telefonunuzu çıkarmak zorunda kalmayacaksınız. Uygulamanın, akıllı telefon versiyonu ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğu ve kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlayacağı belirtiliyor.

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E-posta bildirimleri ve hızlı cevaplama gibi özelliklerinde yer aldığı Outlook uygulamasının kullanıma sunulduğunu belirtelim. Eğer Galaxy Watch modellerinden birine sahipseniz, Outlook uygulamasını hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://mspoweruser.com/microsoft-brings-its-outlook-app-to-the-samsung-galaxy-watch/