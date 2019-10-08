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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi

    Eğer e-postalarınızı akıllı saatinizden kontrol etmeyi hayal ediyorsanız, Microsoft'un size iyi bir haberi var. Yapılan açıklamaya göre Outlook uygulaması artık Galaxy Watch modellerini destekliyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi
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    Yazılım devi Microsoft, özellikle Samsung Galaxy Watch kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru yaptı. Şirket Outlook uygulamasının Android versiyonuna yaptığı güncelleme ile birlikte artık popüler e-posta uygulamasının Galaxy Watch modellerini de desteklediğini açıkladı.

    E-posta işlemlerini kolaylaştırıyor

    Samsung Galaxy Watch serisine gelen Outlook uygulaması ile birlikte, artık size gelen e-postaları okumak ve yanıtlamak için akıllı telefonunuzu çıkarmak zorunda kalmayacaksınız. Uygulamanın, akıllı telefon versiyonu ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğu ve kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlayacağı belirtiliyor.

    Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi
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    E-posta bildirimleri ve hızlı cevaplama gibi özelliklerinde yer aldığı Outlook uygulamasının kullanıma sunulduğunu belirtelim. Eğer Galaxy Watch modellerinden birine sahipseniz, Outlook uygulamasını hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.



    https://mspoweruser.com/microsoft-brings-its-outlook-app-to-the-samsung-galaxy-watch/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    onboardx 4 sa.
    Güzel oldu bu.
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