Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı

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Geçtiğimiz hafta Donanımhaber.com’da da okuduğunuz üzere bugün, (7 Mayıs) TSİ 18.00’da Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Series X için geliştirilen oyunların oynanışı gösterilecek.

Xbox Insider etkinliği kapsamında YouTube, Twitter, Facebook, Twitch, ve Mixer platformları üzerinden izlenebilecek yayında konsol için üçüncü parti stüdyoların geliştirdiği oyunlara bir bakış atabileceğiz. Ubisoft’un Assassin’s Creed Valhalla’sını da görebileceğimiz etkinlikte her oyunun Series X için optimize edildiğine yönelik bir etiket/logo kullanılacak.

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Ayrıca Bkz. "Gears Tactics - İlk Bakış"

Şirketin Twitter üzerinden paylaştığı logo, yeni nesil konsola çıkacak ve özel optimizasyon almış tüm oyunlarda yer alacak. Bugün tanıtılacak tüm oyunlarda kullanılacağı ifade edilen logo için şirket yetkilileri, “Dikkat Spoiler! Bu logoyu artık çok göreceksiniz.” ifadesini kullanmış.

Optimizasyon kapsamında oyunlarda ne gibi iyileştirmeler yapılacağı belli olmasa da 4K çözünürlük ile yüksek kaliteli kaplama ve gölgelendirme efektlerini ilk akla gelenler olarak sıralayabiliriz.

Takip edenlerin hatırlayacağı üzere Microsoft, Xbox Game Studios çatısı altında faaliyet gösteren yapımcıların oyunlarını ise Temmuz ayında düzenleyeceği bir etkinlikte gösterecek. Şirket, bu konuda yaptığı açıklamada “Temmuz ayında Xbox Game Studios’ın elinden çıkan oyunlara odaklanacağız. Geliştirici ekiplerimizden bazıları, sizlere yeni oynanış videolar göstermek ve detaylar paylaşmak için sabırsızlanıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakalım bugün, Xbox kanadında bizleri ne gibi sürprizler bekliyor olacak.

https://wccftech.com/optimized-xbox-series-x/

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