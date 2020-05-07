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    Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı

    Microsoft, Xbox Series X oyunlarının oynanışını göstereceği etkinlik öncesi, yeni nesil konsola çıkacak oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu tanıttı.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta Donanımhaber.com’da da okuduğunuz üzere bugün, (7 Mayıs) TSİ 18.00’da Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Series X için geliştirilen oyunların oynanışı gösterilecek.

    Xbox Insider etkinliği kapsamında YouTube, Twitter, Facebook, Twitch, ve Mixer platformları üzerinden izlenebilecek yayında konsol için üçüncü parti stüdyoların geliştirdiği oyunlara bir bakış atabileceğiz. Ubisoft’un Assassin’s Creed Valhalla’sını da görebileceğimiz etkinlikte her oyunun Series X için optimize edildiğine yönelik bir etiket/logo kullanılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek

    Ayrıca Bkz. "Gears Tactics - İlk Bakış"

    Şirketin Twitter üzerinden paylaştığı logo, yeni nesil konsola çıkacak ve özel optimizasyon almış tüm oyunlarda yer alacak. Bugün tanıtılacak tüm oyunlarda kullanılacağı ifade edilen logo için şirket yetkilileri, “Dikkat Spoiler! Bu logoyu artık çok göreceksiniz.” ifadesini kullanmış.

    Optimizasyon kapsamında oyunlarda ne gibi iyileştirmeler yapılacağı belli olmasa da 4K çözünürlük ile yüksek kaliteli kaplama ve gölgelendirme efektlerini ilk akla gelenler olarak sıralayabiliriz.

    Takip edenlerin hatırlayacağı üzere Microsoft, Xbox Game Studios çatısı altında faaliyet gösteren yapımcıların oyunlarını ise Temmuz ayında düzenleyeceği bir etkinlikte gösterecek. Şirket, bu konuda yaptığı açıklamada “Temmuz ayında Xbox Game Studios’ın elinden çıkan oyunlara odaklanacağız. Geliştirici ekiplerimizden bazıları, sizlere yeni oynanış videolar göstermek ve detaylar paylaşmak için sabırsızlanıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

    Bakalım bugün, Xbox kanadında bizleri ne gibi sürprizler bekliyor olacak.



    https://wccftech.com/optimized-xbox-series-x/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Akbell 1 hf. en beğenilen
    Bırakın yeni konsolları, mevcut konsolları alacak bile param yok ama yine de heyecanla bekliyorum konsolları. :)
    Yanıtla +17
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    S.Vettel 1 hf.
    Gelecek nesilde oyuncu adamın dostu gamepass+xbox series x gibi görünüyor belki 7500+ fiyatlara ulaşacak ama o fiyata her oyunu 5 yıl açacak pc bile zor toplanır bugünlerde.
    Gelecek nesilde oyuncu adamın dostu gamepass+xbox series x gibi görünüyor belki 7500+ fiyatlara ulaşacak ama o fiyata her oyunu 5 yıl açacak pc bile zor toplanı...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    burakdc 1 hf. S.Vettel
    Ben oyun konusunda son derece becerıksız bırısı olmama ve sizler kadar oyun dunyasında degılım ama mevcuttakı son gunlerını sayan konsolların fıyatları bıle 5 ila 6 bın arasındayken ve konsolara ek vergı gelmısken, dolar kuru 7.20 lerı gormusken 7500 tl bana bıraz az gıbı geldı. Keske dedıgınız rakamlara ulasılabılır olsa. Yeni cıkan cın lı markaların telefonlarıda son zamanda samsung ve apple ın ust model telefon fıyatlarına yaklastıgı su gunlerde 7500 ıyımser gıbı geldı.
    Ben PC den oyun oynuyorum ama konsollara karsıda uzaktan sempatım var her zaman. 2010 yılında ise gırınce topladıgım pc zamanında alıenware ın ucuk kacık pclerını bıle tokatlayacak gucteydı ama sımdı ortalama bır bılgısayar sevıyesınde. Belkı daha bıle dusuk olabılır. ılerıde cıkacak oyunlar ıcın yenı bır pc yerıne konsolda alabılırım.
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    Elsa 1 hf. S.Vettel
    Kalın kasa Ps4 ile yaşıt, HD7950/HD7970 + i5 2500k'li / FX8350'li bir bilgisayar Ps4'ten bu günde bile daha iyi grafik ayarlarında oyun oynatır. Aynısı yeni nesil konsollar için de geçerli olacak.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    bunu ara konsol gibi çıkarıp, 1-2 sene sonrasında isminin sonuna Pro / X / Elit falan yazıp güzel birşey çıkaracaklarsa hiç buna heveslenmeye gerek yok. zaten fiyat yüksek olacağından ilk sene türkiyede çok satılmayacağı ortada. ps3 ten ps4 e geçtiğimde pişman olmuştum taaki ps4 pro çıkana kadar. boşuna para verdik düz ps4 e.
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    MERNEPTAH 1 hf.
    logom şekil önümden çekil
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    metehann1 1 hf. yeni yorumcu
    merakla bekliyorum :) logo güzelmiş
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    onurozka (onur ozkaraman) 1 hf.
    Evet xbox daha güçlü. Bu nesilde de daha güçlüydü hemde yaklaşık % 50 farkla (ps 4,2 tf , 6tf xbox) ayrıca yine ram miktarı % 50 daha fazla (ps 8gb, 12 gb x1x). Yeni gelecek nesilde ise yaklaşık %20 tf farkı ve aynı ram miktarı var. yani sadece kas gücü ile bir yere kadar. özel ve serisi olan oyunlar olmayınca olmuyor bu iş demekki.
    özel oyunlar olunca da %20 farkın büyük espirisi kalmıyor bence. hiçbirinin fanı değilim sadece tespitlerimi yazmaya çalıştım.
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    yoksulseytan22 1 hf. onurozka
    Ps4 1.8 teraflops, Xbox One ise 1.3 teraflops ile çıkış yaptı. Xbox one 1.3 teraflops gücünde olan konsol 22 Kasım 2013 te çıktı. 6 teraflops gücünde olan Xbox One X ise 7 Kasım 2017 de çıkış yaptı. Yani koca dört yıl boyunca Xbox bazı oyunları 1080p bile çalıştıramadı. Yanlış kıyaslama yapmayın.



    PlayStation o koca farkı işte bu dört yılda attı. Dört yılda playstation en güçlü konsoldu. İşte bu en önemli satış yıllarında en güçlü konsol olduğu için çok sattı. Özel oyunlar yüzünden değil. Hatta Xbox One daha güçsüz olmasına rağmen bir de playstationdan daha pahalıydı. İlk sene exclusive oyunlar yoktu bile. Infamous second son, order 1886 felan vardı. Bunlar da konsol aldıracak oyunlar değildi.

    Üçüncü parti oyun yapımcıları en çok satan 2 teraflops altındaki konsollara göre oyunları tasarladı. Yani konsollar arasında üç kat fark olmasına rağmen oyunlarda performans olarak üç katı fark yoktur.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    buluterdemir 1 hf. yeni yorumcu
    mevcut konsolloarı alamadık ki yenilerini alalım
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    Denorath 1 hf.
    Şimdi herkes XBOX alacağım diyor ya, bu arkadaşların %80’i yine PS alacak :)
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. Denorath
    Xbox'ın yanına alırlarsa tabii, o da belki
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    Akbell 1 hf. en beğenilen
    Bırakın yeni konsolları, mevcut konsolları alacak bile param yok ama yine de heyecanla bekliyorum konsolları. :)
    Yanıtla +17
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    joven 1 hf.
    Sony kullanmama karşın Xbox series X bana daha cazip geliyor cazip gelmesinin nedeni biraz daha güçlü olması malumunuz 4k oyunlarda güç fps kazanımında bir avantaj getiriyor Sony konsolu Microsoft konsolununda güç olarak geride kalırsa ibre Microsoft konsoluna döner.
    Yanıtla +2
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    S.Vettel 1 hf.
    Gelecek nesilde oyuncu adamın dostu gamepass+xbox series x gibi görünüyor belki 7500+ fiyatlara ulaşacak ama o fiyata her oyunu 5 yıl açacak pc bile zor toplanır bugünlerde.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    burakdc 1 hf. S.Vettel
    Ben oyun konusunda son derece becerıksız bırısı olmama ve sizler kadar oyun dunyasında degılım ama mevcuttakı son gunlerını sayan konsolların fıyatları bıle 5 ila 6 bın arasındayken ve konsolara ek vergı gelmısken, dolar kuru 7.20 lerı gormusken 7500 tl bana bıraz az gıbı geldı. Keske dedıgınız rakamlara ulasılabılır olsa. Yeni cıkan cın lı markaların telefonlarıda son zamanda samsung ve apple ın ust model telefon fıyatlarına yaklastıgı su gunlerde 7500 ıyımser gıbı geldı.
    Ben PC den oyun oynuyorum ama konsollara karsıda uzaktan sempatım var her zaman. 2010 yılında ise gırınce topladıgım pc zamanında alıenware ın ucuk kacık pclerını bıle tokatlayacak gucteydı ama sımdı ortalama bır bılgısayar sevıyesınde. Belkı daha bıle dusuk olabılır. ılerıde cıkacak oyunlar ıcın yenı bır pc yerıne konsolda alabılırım.
    Yanıtla
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    Elsa 1 hf. S.Vettel
    Kalın kasa Ps4 ile yaşıt, HD7950/HD7970 + i5 2500k'li / FX8350'li bir bilgisayar Ps4'ten bu günde bile daha iyi grafik ayarlarında oyun oynatır. Aynısı yeni nesil konsollar için de geçerli olacak.
    2 Yanıt Yanıtla
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    2982 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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