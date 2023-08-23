Yılların eskitemediği Paint programı, yapay zeka ile güncellenebilir

Kullanıcının açıklamasına göre görseller çıkaran yapay zeka özelliği için yeni bir teknoloji kullanılmayacak. Bing Image Creator’da kullanılan teknoloji olacağı söyleniyor. Örneğin; Paint programında kullanıcının resmin açıklamasını girmesini sağlayan yeni kenar çubuğu ve Sihirli Boya butonu olacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan resim tuvale aktarılarak değişiklik yapılabilecek.
Fotoğraflar uygulaması, bir fotoğraftaki kişi veya nesnelerin algılanıp kesilmesi ve istenilen bir yere aktarılmasına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanacak. Kamera ve Ekran Alıntısı aracı için de OCR teknolojisinin ekleneceği söyleniyor. Bu, fotoğraflar veya ekran görüntülerindeki yazıların daha kolay kopyalanmasını sağlayacak.
Microsoft’un söz konusu özellikleri gerçekten getirip getirmeyeceği net değil. Bu fikirlerin deneysel aşamada olduğu söyleniyor. Şirketin 21 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yeni Surface cihazlarını tanıtmanın yanı sıra Windows'ta yapay zekadan sıkça bahsedecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.