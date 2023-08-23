Yılların eskitemediği Paint programı, yapay zeka ile güncellenebilir

Tam Boyutta Gör Microsoft Paint, üretken yapay zeka ile güncellenecek bir sonraki Windows programı olabilir. Yeni bir rapora göre, Microsoft, Windows 11’deki Paint, Kamera ve Ekran Alıntısı Aracı araçlarına AI destekli özellikler kazandırmak için çalışıyor. Peki, yapay zeka uygulamalara neler kazandıracak?

Microsoft, ‘özel bir etkinlik’ gerçekleştirecek 5 gün önce eklendi

Kullanıcının açıklamasına göre görseller çıkaran yapay zeka özelliği için yeni bir teknoloji kullanılmayacak. Bing Image Creator’da kullanılan teknoloji olacağı söyleniyor. Örneğin; Paint programında kullanıcının resmin açıklamasını girmesini sağlayan yeni kenar çubuğu ve Sihirli Boya butonu olacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan resim tuvale aktarılarak değişiklik yapılabilecek.

Fotoğraflar uygulaması, bir fotoğraftaki kişi veya nesnelerin algılanıp kesilmesi ve istenilen bir yere aktarılmasına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanacak. Kamera ve Ekran Alıntısı aracı için de OCR teknolojisinin ekleneceği söyleniyor. Bu, fotoğraflar veya ekran görüntülerindeki yazıların daha kolay kopyalanmasını sağlayacak.

Microsoft’un söz konusu özellikleri gerçekten getirip getirmeyeceği net değil. Bu fikirlerin deneysel aşamada olduğu söyleniyor. Şirketin 21 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yeni Surface cihazlarını tanıtmanın yanı sıra Windows'ta yapay zekadan sıkça bahsedecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Microsoft Paint, yakında yapay zeka ile güncellenebilir