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    Yılların eskitemediği Paint programı, yapay zeka ile güncellenebilir

    Microsoft'un Windows 11'de Paint programı dahil birkaç yerleşik uygulamayı yapay zeka ile güncelleyeceği söyleniyor. Yakında Microsoft programları çok daha yetenekli olabilir.
    windows 11 microsoft paint yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Microsoft Paint, üretken yapay zeka ile güncellenecek bir sonraki Windows programı olabilir. Yeni bir rapora göre, Microsoft, Windows 11’deki Paint, Kamera ve Ekran Alıntısı Aracı araçlarına AI destekli özellikler kazandırmak için çalışıyor. Peki, yapay zeka uygulamalara neler kazandıracak?

    Kullanıcının açıklamasına göre görseller çıkaran yapay zeka özelliği için yeni bir teknoloji kullanılmayacak. Bing Image Creator’da kullanılan teknoloji olacağı söyleniyor. Örneğin; Paint programında kullanıcının resmin açıklamasını girmesini sağlayan yeni kenar çubuğu ve Sihirli Boya butonu olacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan resim tuvale aktarılarak değişiklik yapılabilecek.

    Fotoğraflar uygulaması, bir fotoğraftaki kişi veya nesnelerin algılanıp kesilmesi ve istenilen bir yere aktarılmasına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanacak. Kamera ve Ekran Alıntısı aracı için de OCR teknolojisinin ekleneceği söyleniyor. Bu, fotoğraflar veya ekran görüntülerindeki yazıların daha kolay kopyalanmasını sağlayacak.

    Microsoft’un söz konusu özellikleri gerçekten getirip getirmeyeceği net değil. Bu fikirlerin deneysel aşamada olduğu söyleniyor. Şirketin 21 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yeni Surface cihazlarını tanıtmanın yanı sıra Windows'ta yapay zekadan sıkça bahsedecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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