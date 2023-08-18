Microsoft, ‘özel bir etkinlik’ gerçekleştirecek: Bizleri neler bekliyor?

Microsoft’tan ‘özel etkinlik’
Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre 21 Eylül tarihinde New York'ta özel bir etkinlik düzenlenecek. Firma bu etkinlikten neler beklememiz gerektiğine dair ise herhangi bir şey paylaşmadı. Bununla birlikte Microsoft'un sonbahar için Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 ve Surface Laptop Go 3 üzerinde çalıştığı söyleniyor.
Kısa süre önce güncellenmiş Surface Laptop Studio 2'nin Intel'in en yeni işlemcileri, daha güçlü bir GPU ve gelişmiş bağlantı noktaları ile birlikte çıkış yapacağı iddia edilmişti. Ayrıca Surface Go özelinde de yeni haberler elde edebiliriz. Bununla birlikte Microsoft, Windows 11’e gelecek yeni özelliklerden veya yapay zeka hakkında da etkinlikte konuşabilir. İhtimali düşük de olsa Windows 12 hakkında küçük bilgiler de paylaşılabilir.
Öte yandan Eylül ayı teknoloji dünyası için yoğun geçecek gibi görünüyor. Apple’ın iPhone 15 serisini Eylül ayının ortalarında tanıtması bekleniyor. Google’ın eylül veya ekim ayı içinde eni Pixel cihazlarını tanıtacağı biliniyor. Amazon, Microsoft'un etkinliğinden bir gün önce, 20 Eylül'de donanım etkinliği düzenleyecek. Bu arada, 27 Eylül'de ise sahneye Meta çıkacak ve Meta Quest 3 hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.