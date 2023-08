Microsoft, ‘özel bir etkinlik’ gerçekleştirecek: Bizleri neler bekliyor?

Tam Boyutta Gör Yaz sona eriyor, bu da teknoloji etkinliklerinin yoğun sonbahar sezonunun neredeyse kapıda olduğu anlamına geliyor. Microsoft önümüzdeki ay New York'ta düzenleyeceği "özel bir etkinlik" için basın mensuplarına davetiye göndermeye başladı. Microsoft Surface etkinliklerini genellikle Eylül ya da Ekim aylarında düzenliyor, dolayısıyla önümüzdeki ay yeni bir donanım görmemiz muhtemel.

Microsoft’tan ‘özel etkinlik’

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre 21 Eylül tarihinde New York'ta özel bir etkinlik düzenlenecek. Firma bu etkinlikten neler beklememiz gerektiğine dair ise herhangi bir şey paylaşmadı. Bununla birlikte Microsoft'un sonbahar için Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 ve Surface Laptop Go 3 üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Kısa süre önce güncellenmiş Surface Laptop Studio 2'nin Intel'in en yeni işlemcileri, daha güçlü bir GPU ve gelişmiş bağlantı noktaları ile birlikte çıkış yapacağı iddia edilmişti. Ayrıca Surface Go özelinde de yeni haberler elde edebiliriz. Bununla birlikte Microsoft, Windows 11’e gelecek yeni özelliklerden veya yapay zeka hakkında da etkinlikte konuşabilir. İhtimali düşük de olsa Windows 12 hakkında küçük bilgiler de paylaşılabilir.

Öte yandan Eylül ayı teknoloji dünyası için yoğun geçecek gibi görünüyor. Apple’ın iPhone 15 serisini Eylül ayının ortalarında tanıtması bekleniyor. Google’ın eylül veya ekim ayı içinde eni Pixel cihazlarını tanıtacağı biliniyor. Amazon, Microsoft'un etkinliğinden bir gün önce, 20 Eylül'de donanım etkinliği düzenleyecek. Bu arada, 27 Eylül'de ise sahneye Meta çıkacak ve Meta Quest 3 hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

