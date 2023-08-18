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    Anlık Bildirim

    Microsoft, ‘özel bir etkinlik’ gerçekleştirecek: Bizleri neler bekliyor?

    Microsoft, önümüzdeki ay özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Firmanın bu etkinlikte neler tanıtacağı belirsiz olsa da bu, yeni donanım ürünleriyle alakalı olabilir.
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    Microsoft, ‘özel bir etkinlik’ gerçekleştirecek Tam Boyutta Gör
    Yaz sona eriyor, bu da teknoloji etkinliklerinin yoğun sonbahar sezonunun neredeyse kapıda olduğu anlamına geliyor. Microsoft önümüzdeki ay New York'ta düzenleyeceği "özel bir etkinlik" için basın mensuplarına davetiye göndermeye başladı. Microsoft Surface etkinliklerini genellikle Eylül ya da Ekim aylarında düzenliyor, dolayısıyla önümüzdeki ay yeni bir donanım görmemiz muhtemel.

    Microsoft’tan ‘özel etkinlik’

    Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre 21 Eylül tarihinde New York'ta özel bir etkinlik düzenlenecek. Firma bu etkinlikten neler beklememiz gerektiğine dair ise herhangi bir şey paylaşmadı. Bununla birlikte Microsoft'un sonbahar için Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 ve Surface Laptop Go 3 üzerinde çalıştığı söyleniyor.

    Kısa süre önce güncellenmiş Surface Laptop Studio 2'nin Intel'in en yeni işlemcileri, daha güçlü bir GPU ve gelişmiş bağlantı noktaları ile birlikte çıkış yapacağı iddia edilmişti. Ayrıca Surface Go özelinde de yeni haberler elde edebiliriz. Bununla birlikte Microsoft, Windows 11’e gelecek yeni özelliklerden veya yapay zeka hakkında da etkinlikte konuşabilir. İhtimali düşük de olsa Windows 12 hakkında küçük bilgiler de paylaşılabilir.

    Öte yandan Eylül ayı teknoloji dünyası için yoğun geçecek gibi görünüyor. Apple’ın iPhone 15 serisini Eylül ayının ortalarında tanıtması bekleniyor. Google’ın eylül veya ekim ayı içinde eni Pixel cihazlarını tanıtacağı biliniyor. Amazon, Microsoft'un etkinliğinden bir gün önce, 20 Eylül'de donanım etkinliği düzenleyecek. Bu arada, 27 Eylül'de ise sahneye Meta çıkacak ve Meta Quest 3 hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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