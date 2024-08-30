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    Anlık Bildirim

    Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini kaldırılabilir hale getiriyor

    Yazılım devi Microsoft'un, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açan yapay zeka destekli Recall özelliği artık artık sistemden kaldırılabilecek.               
    Microsoft, Recall özelliğini kaldırılabilir hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un olumsuz kullanıcı tepkileri nedeniyle ertelediği tartışmalı özellik Recall artık isteğe bağlı olacak ve işletim sisteminden kaldırılabilecek.

    Microsoft geliştiricileri Windows 11 için KB5041865 numaralı Ağustos kümülatif güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme Recall işleviyle ilgili faydalı değişiklikler getiriyor. Örneğin, artık bu bileşeni sistemden tamamen kaldırmak mümkün. Daha önce Windows 11 kullanıcıları bu bileşeni yalnızca engelleyebiliyor ya da devre dışı bırakabiliyorlardı.

    Microsoft, Recall özelliğini kaldırılabilir hale getiriyor Tam Boyutta Gör

    Gizlilik tartışmalarına neden olmuştu

    Tartışmalı özellik Recall, sistemin ekran görüntülerini alıyor ve yapay zeka tarafından işlenmek üzere bilgisayardaki eylemleri kaydediyor. Şirkete göre de bunu, gelecekte kullanıcının tüm işlemleri bir zaman çizelgesi biçiminde görüntüleyebilmesini sağlamak için yapıyor. Örneğin, bir belgenin ne zaman düzenlendiğini veya bir programın ne zaman kapatıldığını bulmak için.

    Microsoft, Recall özelliğini kaldırılabilir hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar ise bunu bir gizlilik ihlali olarak değerlendirdiler ve Recall'un işletim sisteminin zorunlu bir bileşeni olarak dağıtılmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler. Sonrasında da Microsoft bu işlevi geri çekmek ve hatta test sürümlerinden de kaldırmak zorunda kaldı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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