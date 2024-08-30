Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini kaldırılabilir hale getiriyor

Microsoft geliştiricileri Windows 11 için KB5041865 numaralı Ağustos kümülatif güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme Recall işleviyle ilgili faydalı değişiklikler getiriyor. Örneğin, artık bu bileşeni sistemden tamamen kaldırmak mümkün. Daha önce Windows 11 kullanıcıları bu bileşeni yalnızca engelleyebiliyor ya da devre dışı bırakabiliyorlardı.
Gizlilik tartışmalarına neden olmuştu
Tartışmalı özellik Recall, sistemin ekran görüntülerini alıyor ve yapay zeka tarafından işlenmek üzere bilgisayardaki eylemleri kaydediyor. Şirkete göre de bunu, gelecekte kullanıcının tüm işlemleri bir zaman çizelgesi biçiminde görüntüleyebilmesini sağlamak için yapıyor. Örneğin, bir belgenin ne zaman düzenlendiğini veya bir programın ne zaman kapatıldığını bulmak için.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.