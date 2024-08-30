Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini kaldırılabilir hale getiriyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un olumsuz kullanıcı tepkileri nedeniyle ertelediği tartışmalı özellik Recall artık isteğe bağlı olacak ve işletim sisteminden kaldırılabilecek.

Microsoft, tartışmalı Recall özelliğini bir kez daha erteledi 1 hf. önce eklendi

Microsoft geliştiricileri Windows 11 için KB5041865 numaralı Ağustos kümülatif güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme Recall işleviyle ilgili faydalı değişiklikler getiriyor. Örneğin, artık bu bileşeni sistemden tamamen kaldırmak mümkün. Daha önce Windows 11 kullanıcıları bu bileşeni yalnızca engelleyebiliyor ya da devre dışı bırakabiliyorlardı.

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Gizlilik tartışmalarına neden olmuştu

Tartışmalı özellik Recall, sistemin ekran görüntülerini alıyor ve yapay zeka tarafından işlenmek üzere bilgisayardaki eylemleri kaydediyor. Şirkete göre de bunu, gelecekte kullanıcının tüm işlemleri bir zaman çizelgesi biçiminde görüntüleyebilmesini sağlamak için yapıyor. Örneğin, bir belgenin ne zaman düzenlendiğini veya bir programın ne zaman kapatıldığını bulmak için.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar ise bunu bir gizlilik ihlali olarak değerlendirdiler ve Recall'un işletim sisteminin zorunlu bir bileşeni olarak dağıtılmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler. Sonrasında da Microsoft bu işlevi geri çekmek ve hatta test sürümlerinden de kaldırmak zorunda kaldı.

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Microsoft, Recall özelliğini kaldırılabilir hale getiriyor