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    Apple TV ve Music uygulamaları gelecek yıl Windows’ta

    Apple içerik uygulamalarını ekosistemine entegre etmek için uzun zamandır çalışan Microsoft, Xbox konsollarının ardından Windows cihazlarına da Apple TV ve Music uygulamalarını getiriyor.
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    Apple TV
    Özellikle uygulama tarafında halen mağazasını hakim kılamayan Microsoft yavaş da olsa önemli yapımları getirmeye devam ediyor. Microsoft’un bu ay düzenlediği ürün etkinliğinde Apple odaklı tanıtımlar da yapıldı.

    Microsoft mağazasına Apple müjdesi

    Xbox serisine iki yıl önce Apple TV, şimdi de Apple Music uygulamalarını sunan Microsoft, Windows tarafını unutmadı. Gelecek yıl bu iki uygulama Microsoft Store üzerinde kullanıma sunulacak. Yıl sonunda ise ön izleme erişime açılacak.

    Diğer bir yenilik ise iCloud fotoğraflarınıza Windows Fotoğraflar uygulamasından erişebilecek olmanız. Gelecek aydan itibaren iCloud Windows uygulamasını kurduktan sonra bu erişimi sağlayabileceksiniz. Hali hazırda Insider kullanıcıları bu özelliği test ediyor.

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