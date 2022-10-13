Apple TV ve Music uygulamaları gelecek yıl Windows’ta

Microsoft mağazasına Apple müjdesi
Xbox serisine iki yıl önce Apple TV, şimdi de Apple Music uygulamalarını sunan Microsoft, Windows tarafını unutmadı. Gelecek yıl bu iki uygulama Microsoft Store üzerinde kullanıma sunulacak. Yıl sonunda ise ön izleme erişime açılacak.
Diğer bir yenilik ise iCloud fotoğraflarınıza Windows Fotoğraflar uygulamasından erişebilecek olmanız. Gelecek aydan itibaren iCloud Windows uygulamasını kurduktan sonra bu erişimi sağlayabileceksiniz. Hali hazırda Insider kullanıcıları bu özelliği test ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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