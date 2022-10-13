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    Anlık Bildirim

    Apple Music uygulaması Xbox konsoluna geldi

    Xbox konsolları nihayet Apple Music uygulamasına kavuşuyor. Oyun oynarken arka planda müzik dinlemek için seçenekler artmış oldu. Uygulama mağaza üzerinde yerini aldı. 
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    Xbox
    Bir dönem sadece oyun oynatmakla görevli olan konsollar bugün eğlence merkezi haline geldi. Geliştiriciler uygulamalarını yavaş yavaş konsollara da uyarlamaya başladı. Netflix, Disney+, Amazon,Spotify gibi sayısız uygulama ile kullanıcılar konsolun dışına çıkma ihtiyacı hissetmiyor.

    Xbox konsollarına Apple Music

    Yaklaşık bir yıldır PlayStation 5 konsolunda bulunan Apple Music hizmeti bundan böyle Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarının da erişimine açıldı. Böylece Spotify ve Pandora gibi hizmetlerin yanına Apple Music de eklendi. 2020 yılında ise Apple TV uygulaması kullanıma sunulmuştu.

    Oyuncular bir yandan oyun oynarken bir yandan da arka planda müziğin keyfini çıkarabilecekler. Ayrıca oyuna odaklı farklı oynatma listeleri de bulabilecekler. Diğer taraftan uygulama geçtiğinizde müzik videolarını ve şarkı sözlerini de görebileceksiniz.

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