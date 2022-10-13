Apple Music uygulaması Xbox konsoluna geldi

Xbox konsollarına Apple Music
Yaklaşık bir yıldır PlayStation 5 konsolunda bulunan Apple Music hizmeti bundan böyle Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarının da erişimine açıldı. Böylece Spotify ve Pandora gibi hizmetlerin yanına Apple Music de eklendi. 2020 yılında ise Apple TV uygulaması kullanıma sunulmuştu.
Oyuncular bir yandan oyun oynarken bir yandan da arka planda müziğin keyfini çıkarabilecekler. Ayrıca oyuna odaklı farklı oynatma listeleri de bulabilecekler. Diğer taraftan uygulama geçtiğinizde müzik videolarını ve şarkı sözlerini de görebileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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