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    Mobilite ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Surface cihazlarının hizmet sonu tarihlerini listeledi

    Microsoft; tablet, bilgisayar, kulaklık gibi ürün yelpazesine sahip Surface'in tüm cihazlarının 'yaşam döngüsü' tarihlerini ayrıntılı bir liste ile kullanıcılarına sundu
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    Mobilite
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Surface cihazlarının hizmet sonu tarihlerini listeledi
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    Microsoft, Surface cihazları için sürücü ve ürün yazılımı yaşam döngüsünü detaylandıran yeni bir liste yayınladı. Liste, 2012 yılında tanıtılan Surface RT ile başlıyor ve yaklaşık bir ay önce tanıtılan Surface Laptop Go ile sonlanıyor.

    Microsoft'tan yapılan açıklamada: "Donanım ve yazılım dağıtımlarının planlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olmak için müşterilerin daha ayrıntılı yaşam döngüsü bilgileri taleplerine yanıt olarak Surface, sürücü ve ürün yazılımı güncellemelerimiz hakkında ek rehberlik sunuyor. Bu yaşam döngüsü politikası, Windows tabanlı Surface cihazları için sürücüleri ve ürün yazılımı sürümlerini kapsar. Yaşam döngüsü, bir aygıt ilk kez piyasaya sürüldüğünde başlar ve Surface, hizmet sonu tarihinde sürücülerin ve ürün yazılımı güncellemelerinin yayınlanmasını durdurduğunda sona erer." ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Bkz. "2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis"

    Surface cihaz destek tarihleri

    Cihaz Yayın tarihi Hizmet sonu tarihi
    Surface RT 26 Ekim 2012 11 Nisan 2017
    Surface Pro 9 Şubat 2013 11 Nisan 2017
    Surface 2 22 Ekim 2013 10 Nisan 2018
    Surface Pro 2 22 Ekim 2013 10 Nisan 2018
    Surface Pro 3 20 Haziran 2014 13 Kasım 2021
    Surface 3 5 Mayıs 2015 13 Kasım 2021
    Surface Book 26 Ekim 2015 13 Kasım 2021
    Surface Pro 4 26 Ekim 2015 13 Kasım 2021
    Surface Book with Performance Base 10 Kasım 2016 13 Kasım 2021
    Surface Studio (1st gen) 15 Aralık 2016 13 Kasım 2021
    Surface Laptop (1st gen) 14 Haziran 2017 13 Kasım 2021
    Surface Pro (5th gen) 15 Haziran 2017 13 Kasım 2021
    Surface Book 2 17 Kasım 2017 17 Kasım 2021
    Surface Pro LTE (Model 1807) 1 Aralık 2017 1 Aralık 2021
    Surface Go 2 Ağustos 2018 2 Ağustos 2022
    Surface Studio 2 2 Ekim 2018 2 Ekim 2022
    Surface Laptop 2 16 Ekim 2018 16 Ekim 2022
    Surface Pro 6 16 Ekim 2018 16 Ekim 2022
    Surface Go with LTE Advanced 20 Kasım 2018 20 Kasım 2022
    Surface Laptop 3 22 Ekim 2019 22 Ekim 2023
    Surface Pro 7 22 Ekim 2019 22 Ekim 2023
    Surface Pro X 5 Kasım 2019 5 Kasım 2023
    Surface Go 2 6 Mayıs 2020 6 Mayıs 2024
    Surface Book 3 26 Mayıs 2020 26 Mayıs 2024
    Surface Pro X SQ2 13 Ekim 2020 13 Ekim 2024
    Surface Laptop Go 13 Ekim 2020 13 Ekim 2024

    Hizmet sonu tarihleri, Microsoft'un listelenen cihazlar için sürücü ve ürün yazılımı güncellemelerini durduracağını gösteriyor ancak liste, bu cihazlar için gerçekten verilen desteğin sonu anlamına gelmiyor. Şirket, gelecekteki Windows işletim sistemi güncellemelerini ve bu cihazlar için önemli güvenlik yamalarını yayınlamaya devam edecek.



    https://docs.microsoft.com/en-us/surface/surface-driver-firmware-lifecycle-support Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kalfatt (Abdullatif Çakır) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım anlatamadım, sürücü ve ürün yazılımları durdurulacak deniyor. Sürücü ve ürün yazılımlarının ne demek olduğu iyi kavramak gerekiyor.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) kalfatt
    Hocam siz android ile karıştırdınız sanırım. Windows'un soyutlama katmanı sayesinde donanımlar win7 driver'ı ile dahi çalışmaya devam edebiliyor.
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    kalfatt (Abdullatif Çakır) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunların malı bu yüzden alınmaz. 3-4 senede kesiceksin desteği?! Verdiğin cihazlar ateri değil, koca koca windows çalıştıran milletin yıllarca işini görücek cihazlar. Hadi giriş seviyesini geçtimde binlerce dolar değerindeki studioları hangi akla hizmet 2021-22 de bitiriyosun?
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    viper17 (A ...) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) kalfatt
    Microsoft'un listelenen cihazlar için sürücü ve ürün yazılımı güncellemelerini durduracağını gösteriyor ancak liste, bu cihazlar için gerçekten verilen desteğin sonu anlamına gelmiyor. Şirket, gelecekteki Windows işletim sistemi güncellemelerini ve bu cihazlar için önemli güvenlik yamalarını yayınlamaya devam edecek.
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