Microsoft, Surface cihazlarının hizmet sonu tarihlerini listeledi

Tam Boyutta Gör

Microsoft, Surface cihazları için sürücü ve ürün yazılımı yaşam döngüsünü detaylandıran yeni bir liste yayınladı. Liste, 2012 yılında tanıtılan Surface RT ile başlıyor ve yaklaşık bir ay önce tanıtılan Surface Laptop Go ile sonlanıyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamada: "Donanım ve yazılım dağıtımlarının planlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olmak için müşterilerin daha ayrıntılı yaşam döngüsü bilgileri taleplerine yanıt olarak Surface, sürücü ve ürün yazılımı güncellemelerimiz hakkında ek rehberlik sunuyor. Bu yaşam döngüsü politikası, Windows tabanlı Surface cihazları için sürücüleri ve ürün yazılımı sürümlerini kapsar. Yaşam döngüsü, bir aygıt ilk kez piyasaya sürüldüğünde başlar ve Surface, hizmet sonu tarihinde sürücülerin ve ürün yazılımı güncellemelerinin yayınlanmasını durdurduğunda sona erer." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Bkz. "2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis"

Surface cihaz destek tarihleri

Cihaz Yayın tarihi Hizmet sonu tarihi Surface RT 26 Ekim 2012 11 Nisan 2017 Surface Pro 9 Şubat 2013 11 Nisan 2017 Surface 2 22 Ekim 2013 10 Nisan 2018 Surface Pro 2 22 Ekim 2013 10 Nisan 2018 Surface Pro 3 20 Haziran 2014 13 Kasım 2021 Surface 3 5 Mayıs 2015 13 Kasım 2021 Surface Book 26 Ekim 2015 13 Kasım 2021 Surface Pro 4 26 Ekim 2015 13 Kasım 2021 Surface Book with Performance Base 10 Kasım 2016 13 Kasım 2021 Surface Studio (1st gen) 15 Aralık 2016 13 Kasım 2021 Surface Laptop (1st gen) 14 Haziran 2017 13 Kasım 2021 Surface Pro (5th gen) 15 Haziran 2017 13 Kasım 2021 Surface Book 2 17 Kasım 2017 17 Kasım 2021 Surface Pro LTE (Model 1807) 1 Aralık 2017 1 Aralık 2021 Surface Go 2 Ağustos 2018 2 Ağustos 2022 Surface Studio 2 2 Ekim 2018 2 Ekim 2022 Surface Laptop 2 16 Ekim 2018 16 Ekim 2022 Surface Pro 6 16 Ekim 2018 16 Ekim 2022 Surface Go with LTE Advanced 20 Kasım 2018 20 Kasım 2022 Surface Laptop 3 22 Ekim 2019 22 Ekim 2023 Surface Pro 7 22 Ekim 2019 22 Ekim 2023 Surface Pro X 5 Kasım 2019 5 Kasım 2023 Surface Go 2 6 Mayıs 2020 6 Mayıs 2024 Surface Book 3 26 Mayıs 2020 26 Mayıs 2024 Surface Pro X SQ2 13 Ekim 2020 13 Ekim 2024 Surface Laptop Go 13 Ekim 2020 13 Ekim 2024

Hizmet sonu tarihleri, Microsoft'un listelenen cihazlar için sürücü ve ürün yazılımı güncellemelerini durduracağını gösteriyor ancak liste, bu cihazlar için gerçekten verilen desteğin sonu anlamına gelmiyor. Şirket, gelecekteki Windows işletim sistemi güncellemelerini ve bu cihazlar için önemli güvenlik yamalarını yayınlamaya devam edecek.

https://docs.microsoft.com/en-us/surface/surface-driver-firmware-lifecycle-support

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.