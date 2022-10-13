Microsoft Surface Studio 2, dört yıl sonra yenilendi

Microsoft, Ekim etkinliğinde üç yeni Microsoft Surface bilgisayarın yanı sıra Windows 11’e gelecek güncellemeler, yaratıcılık için yeni yapay zeka (AI) platformları ve Audio Dock ürününü duyurdu.

Surface Studio 2 Plus, yenilenmiş dahili parçalar, daha fazla Thunderbolt 4 portu ve güçlendirilmiş grafik performansı ile geliyor. 2018’de piyasaya sürülen Surface Studio 2’nin yenilenmiş sürümünde 28 inç PixelSense ekrana bakıyoruz. Ekran, 60Hz yenileme hızı, 4500 x 3000 piksel çözünürlüğü destekliyor ve Dolby Vision, Dolby Atmos desteği mevcut.

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Surface Studio 2 Plus, önceki modelle aynı ekran boyutlarına sahip ancak daha ince bir standa sahip. Ancak hâlâ ağır; 9 kg’ın üzerinde bir ağırlığa sahip. Geçen yılki Surface Laptop Studio ile aynı işlemciyi (Intel Core i7-11370H) kullanan bilgisayarda Nvidia’nın GeForce RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. 32GB DDR4 RAM ve 1TB depolama alanı (SSD) ile gelen hepsi bir arada, 3 adet USB-C Thunderbolt 4 portuna sahip; 3 adet 4K monitör bağlanabiliyor. 2 adet USB-A 3.1 portu, 3.5mm kulaklık girişi, gigabit Ethernet portu, diğer bağlantılar arasında.

Microsoft Surface Studio 2 Plus özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 28 inç PixelSense, 4500 x 3000, 192 ppi, 1200:1 kontrast, 3:2, Dolby Vision, Gorilla Glass 3

İşlemci: 11. nesil Intel Core i7-11370H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3060, 6GB GDDR6 GPU bellek

Bellek: 32GB DDR4

Depolama: 1TB SSD

Güvenlik: TPM 2.0 çipi, Windows Hello

Kamera: 1080p Full HD ön kamera

Ses: Stereo 2.1 hoparlör, Dolby Atmos

Bağlantılar: 3x USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 2x USB-A 3.1, 3.5mm kulaklık girişi, 1x Gigabit Ethernet portu

Ağ ve bağlanabilirlik: WiFi 6: 802.11ax, Bluetooth 5.1

Yazılım: Windows 11 Pro, Microsoft 365 uygulamaları

Boyut ve Ağırlık: 637.35 x 12.5 x 438.90 mm, 9.56 kg

Microsoft Surface Studio 2 Plus fiyatı

Microsoft Surface Studio 2+, Surface Pen, Surface Keyboard, Surface Mouse ve güç kablosu ile geliyor. Profesyonel ve iş kullanıcılarını hedef alan Surface Studio 2+, Amerika’da 25 Ekim’de 4500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Avrupa’da Kasım ayında 5590 Euro fiyat etiketiyle satılacak.

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Microsoft Surface Studio 2 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri