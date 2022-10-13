Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Surface Studio 2, dört yıl sonra yenilendi

    Microsoft’un hepsi bir arada bilgisayar modeli Surface Studio 2, dört yıl sonunda yenilendi. Microsoft Surface Studio 2 Plus özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
    Oy Ver
    Microsoft Surface Studio 2 Plus
    Microsoft, Ekim etkinliğinde üç yeni Microsoft Surface bilgisayarın yanı sıra Windows 11’e gelecek güncellemeler, yaratıcılık için yeni yapay zeka (AI) platformları ve Audio Dock ürününü duyurdu.

    Surface Studio 2 Plus, yenilenmiş dahili parçalar, daha fazla Thunderbolt 4 portu ve güçlendirilmiş grafik performansı ile geliyor. 2018’de piyasaya sürülen Surface Studio 2’nin yenilenmiş sürümünde 28 inç PixelSense ekrana bakıyoruz. Ekran, 60Hz yenileme hızı, 4500 x 3000 piksel çözünürlüğü destekliyor ve Dolby Vision, Dolby Atmos desteği mevcut.

    Surface Studio 2 Plus, önceki modelle aynı ekran boyutlarına sahip ancak daha ince bir standa sahip. Ancak hâlâ ağır; 9 kg’ın üzerinde bir ağırlığa sahip. Geçen yılki Surface Laptop Studio ile aynı işlemciyi (Intel Core i7-11370H) kullanan bilgisayarda Nvidia’nın GeForce RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. 32GB DDR4 RAM ve 1TB depolama alanı (SSD) ile gelen hepsi bir arada, 3 adet USB-C Thunderbolt 4 portuna sahip; 3 adet 4K monitör bağlanabiliyor. 2 adet USB-A 3.1 portu, 3.5mm kulaklık girişi, gigabit Ethernet portu, diğer bağlantılar arasında.

    Microsoft Surface Studio 2 Plus özellikleri

    Microsoft Surface Studio 2 Plus özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 28 inç PixelSense, 4500 x 3000, 192 ppi, 1200:1 kontrast, 3:2, Dolby Vision, Gorilla Glass 3
    • İşlemci: 11. nesil Intel Core i7-11370H
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3060, 6GB GDDR6 GPU bellek
    • Bellek: 32GB DDR4
    • Depolama: 1TB SSD
    • Güvenlik: TPM 2.0 çipi, Windows Hello
    • Kamera: 1080p Full HD ön kamera
    • Ses: Stereo 2.1 hoparlör, Dolby Atmos
    • Bağlantılar: 3x USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 2x USB-A 3.1, 3.5mm kulaklık girişi, 1x Gigabit Ethernet portu
    • Ağ ve bağlanabilirlik: WiFi 6: 802.11ax, Bluetooth 5.1
    • Yazılım: Windows 11 Pro, Microsoft 365 uygulamaları
    • Boyut ve Ağırlık: 637.35 x 12.5 x 438.90 mm, 9.56 kg

    Microsoft Surface Studio 2 Plus fiyatı

    Microsoft Surface Studio 2+, Surface Pen, Surface Keyboard, Surface Mouse ve güç kablosu ile geliyor. Profesyonel ve iş kullanıcılarını hedef alan Surface Studio 2+, Amerika’da 25 Ekim’de 4500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Avrupa’da Kasım ayında 5590 Euro fiyat etiketiyle satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız