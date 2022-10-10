Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Ada Lovelace mimarisinin ilk ekran kartları RTX 4090, RTX 4080 16GB ve RTX 4080 12 GB modellerini duyuran Nvidia, RTX 30 Ampere serisini de güncellemeye devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi de Lenovo OEM parçaları satan bir perakendeci tarafından serinin orta sınıf modeli RTX 3060, GDDR6X bellekler ile listelendi.

Serinin diğer modelleri de güncellenebilir

Daha önceki sızıntılara göre RTX 3060’ın 8GB’lık uygun fiyatlı bir sürüm ile yenilenmesi bekleniyordu. Ancak şimdiye kadar hiç kimse bu GPU’nun daha hızlı bir bellek türü ile geleceğinden bahsetmedi. “Lenovo RTX 3060 12GB GDDR6X” adıyla listelenen kartın özelliklerine bakıldığında ise referans özelliklerin korunduğu dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Kartın maksimum saat hızı 1,78 GHz, maksimum güç tüketimi ise 170W. Ayrıca ilginç bir şekilde yeni ekran kartının ürün kodu, Lenovo RTX 3060 GDDR6 modeli ile aynı.

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GDDR6X standardına bir bellek yükseltmesi günümüzde daha yüksek bellek hızı ve bant genişliği sunarken aynı zamanda daha yüksek bir güç tüketimini beraberinde getiriyor. Bu nedenle listelemenin doğru veya yanlış olduğunu söylemek için henüz erken diyebiliriz. Eğer doğru olduğunu kabul edersek, serinin diğer modelleri de yakın bir zamanda bellek yükseltmelerine kavuşabilir.

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GeForce RTX 3060, GDDR6X bellekler ile görüntülendi