GeForce RTX 3060, GDDR6X bellekler ile görüntülendi

Serinin diğer modelleri de güncellenebilir
Daha önceki sızıntılara göre RTX 3060’ın 8GB’lık uygun fiyatlı bir sürüm ile yenilenmesi bekleniyordu. Ancak şimdiye kadar hiç kimse bu GPU’nun daha hızlı bir bellek türü ile geleceğinden bahsetmedi. “Lenovo RTX 3060 12GB GDDR6X” adıyla listelenen kartın özelliklerine bakıldığında ise referans özelliklerin korunduğu dikkat çekiyor.
GDDR6X standardına bir bellek yükseltmesi günümüzde daha yüksek bellek hızı ve bant genişliği sunarken aynı zamanda daha yüksek bir güç tüketimini beraberinde getiriyor. Bu nedenle listelemenin doğru veya yanlış olduğunu söylemek için henüz erken diyebiliriz. Eğer doğru olduğunu kabul edersek, serinin diğer modelleri de yakın bir zamanda bellek yükseltmelerine kavuşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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