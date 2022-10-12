Surface Pro 9 modeli 5G desteği ile geliyor

Surface Pro 9 özellikleri ve fiyatı
- 13 inçlik 120Hz PixelSense ekran
- 12. nesil Intel işlemciler ya da 5nm Microsoft SQ3
- 32GB’a kadar LPDDR5 RAM
- 16GB’a kadar LPDDR4X RAM (ARM seçeneği)
- 1TB’a kadar SSD
- 512GB’a kadar SSD (ARM seçeneği)
- 2x USB-C 4.0/Thunderbolt 4
- 2x USB 3.2 Tip-C (ARM seçeneği)
- 15 saat kullanım
- 19 saat kullanım (ARM seçeneği)
- 999$ başlangıç
- 1300$ başlangıç (ARM seçeneği)
Surface Pro 9 bu yıl önemli donanım iyileştirmeleri getirmesinin yanı sıra ilk kez bir ARM seçeneğini de listeye dahil ediyor. Bu sayede 5G erişimi mümkün olurken kullanım süresi de artıyor. Bununla birlikte aynı model olsa da ortaya iki farklı model çıkmış. Fiyatlar da büyük farklılık içeriyor. Full HD web kameranın 4 derecelik bir eğim açısı olduğu belirtilmiş. Surface Pro 9 ay sonunda piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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