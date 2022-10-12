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    Surface Pro 9 modeli 5G desteği ile geliyor

    Surface Pro 9 modeli 12. nesil Intel işlemciler ya da 5nm Microsoft SQ3 seçeneği ile geliyor. İki seçenek arasında bellek, kullanım süresi ve bağlantı seçenekleri farklılaşıyor.
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    Surface Pro 9 Tam Boyutta Gör
    Surface Pro 9 melez tablet modeli serinin en iyisi konumuna yükselirken bu yıl 5G ARM yonga seti seçeneği ile hitap kitlesini genişletiyor. İki seçenek arasında oldukça büyük farklar ortaya çıkmış.

    Surface Pro 9 özellikleri ve fiyatı

    • 13 inçlik 120Hz PixelSense ekran
    • 12. nesil Intel işlemciler ya da 5nm Microsoft SQ3
    • 32GB’a kadar LPDDR5 RAM
    • 16GB’a kadar LPDDR4X RAM (ARM seçeneği)
    • 1TB’a kadar SSD
    • 512GB’a kadar SSD (ARM seçeneği)
    • 2x USB-C 4.0/Thunderbolt 4
    • 2x USB 3.2 Tip-C (ARM seçeneği)
    • 15 saat kullanım
    • 19 saat kullanım (ARM seçeneği)
    • 999$ başlangıç
    • 1300$ başlangıç (ARM seçeneği)

    Surface Pro 9 bu yıl önemli donanım iyileştirmeleri getirmesinin yanı sıra ilk kez bir ARM seçeneğini de listeye dahil ediyor. Bu sayede 5G erişimi mümkün olurken kullanım süresi de artıyor. Bununla birlikte aynı model olsa da ortaya iki farklı model çıkmış. Fiyatlar da büyük farklılık içeriyor. Full HD web kameranın 4 derecelik bir eğim açısı olduğu belirtilmiş. Surface Pro 9 ay sonunda piyasada olacak.

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