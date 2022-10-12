Surface Pro 9 modeli 5G desteği ile geliyor

Tam Boyutta Gör Surface Pro 9 melez tablet modeli serinin en iyisi konumuna yükselirken bu yıl 5G ARM yonga seti seçeneği ile hitap kitlesini genişletiyor. İki seçenek arasında oldukça büyük farklar ortaya çıkmış.

Surface Pro 9 özellikleri ve fiyatı

13 inçlik 120Hz PixelSense ekran

12. nesil Intel işlemciler ya da 5nm Microsoft SQ3

32GB’a kadar LPDDR5 RAM

16GB’a kadar LPDDR4X RAM (ARM seçeneği)

1TB’a kadar SSD

512GB’a kadar SSD (ARM seçeneği)

2x USB-C 4.0/Thunderbolt 4

2x USB 3.2 Tip-C (ARM seçeneği)

15 saat kullanım

19 saat kullanım (ARM seçeneği)

999$ başlangıç

1300$ başlangıç (ARM seçeneği)

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Surface Pro 9 bu yıl önemli donanım iyileştirmeleri getirmesinin yanı sıra ilk kez bir ARM seçeneğini de listeye dahil ediyor. Bu sayede 5G erişimi mümkün olurken kullanım süresi de artıyor. Bununla birlikte aynı model olsa da ortaya iki farklı model çıkmış. Fiyatlar da büyük farklılık içeriyor. Full HD web kameranın 4 derecelik bir eğim açısı olduğu belirtilmiş. Surface Pro 9 ay sonunda piyasada olacak.

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