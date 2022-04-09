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    Microsoft, Ukrayna'yı hedef alan Rusya merkezli siber saldırıları önledi

    Microsoft, Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı tarafından destelenen bilgisayar korsanlarının Ukrayna başta olmak üzere AB ve ABD'deki girişimlerini engellediklerini duyurdu.
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    Microsoft, Ukrayna'yı hedefleyen Rus siber saldırıları önledi
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    Microsoft, Rusya destekli bilgisayar korsanlarının Ukrayna'daki medya kuruluşları da dahil olmak üzere birçok kurumu hedef alan saldırılarını engellediklerini duyurdu. Fancy Bear olarak da bilinen “Strontium” grubunun ABD ve AB'de de bazı kuruluşlara saldırılar düzenlediği belirtildi.

    Ukrayna'da siber saldırılar artıyor

    Microsoft paylaştığı bir blog gönderisiyle geçtiğimiz günlerde, yıllardır faaliyetlerini takip ettikleri Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı olan GRU bağlantılı Strontium grubunun Ukrayna'da bazı kurumlara saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Bu hafta ise grubun bazı saldırılarını engellemeyi başardıklarını söyledi.

    Ukrayna'daki birçok kuruluşun haricinde ABD ve AB'de de faaliyetlerini sürdüren Strontium, bazı düşünce kuruluşlarıyla birlikte dış politikayla ilgili hükümet kurumlarını da hedef aldı. Microsoft, bu saldırıların arkasındaki amacın hedeflerinin sistemlerine uzun vadeli erişim sağlamak, fiziksel istilaya taktik destek sağlamak ve hassas bilgileri sızdırmaya çalışmak olduğunu düşünüyor.

    Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın başlamasından önce de Ukrayna'ya karşı siber saldırıların yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Microsoft, her şey düzelene kadar Ukrayna'yla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söylüyor. Teknoloji devi ayrıca gelecek günlerde siber saldırılara yönelik kapsamlı bir rapor yayınlayacak.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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