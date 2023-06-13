Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı ABD engeline takıldı

Activision Blizzard satın alımında yeni engel
Bilmeyenler için Microsoft, yeni satın alımı ilk duyurduğunda anlaşmanın bu ay sona erecek olan 2023 mali yılının sonuna kadar tamamlanmasını bekliyordu. Anlaşmanın bu hafta tamamlanacağından şüphe duyan FTC ise, federal bir yargıçtan iki şirketin aralarındaki anlaşmaları 15 Haziran'dan önce durdurmasını istedi.
Ayrıca FTC, Diablo IV'ün son dönemdeki tarihi başarısına dikkat çekerek, ihtiyati tedbirde bulut oyunları ve perakende satışlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu karar, satın almaya karşı çıkan Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA) konumunu güçlendiriyor diyebiliriz.
Hatırlayacak olursak FTC, daha önce anlaşmaya karşı bir antitröst davası açmış ve 2 Ağustos'ta bir duruşma planlamıştı. Bu zamanlamanın ise anlaşma için öngörülen tarihten ileride olduğunu belirtelim. Ancak hem Activision Blizzard hem de Microsoft, yeni karardan olumlu sonuçlar alacağını belirterek tedbir kararına olumlu yanıt verdi.
Öyle ki Microsoft'un başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith, anlaşmayı federal mahkemeye taşımanın süreci hızlandıracağını düşünüyor. Düzenleyicilerin endişelerine karşı verilen yanıtları düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Niketim Microsoft, oyunlarını GeForce Now da dahil olmak üzere birden fazla bulut oyun platformuna taşımak için yeni anlaşmalarını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi