Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı resmen onaylandı!

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft'un 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımı için son kararı verdi. Başlangıçta bulut oyunlarıyla ilgili endişelerini dile getiren düzenleyici, üç haftalık bir bekleyişin ardından anlaşmaya yeşil ışık yaktı. An itibarıyla oyun tarihindeki en büyük birleşmenin önü açılmış durumda

Activision Blizzard anlaşması artık sonuçlanıyor

Bilmeyenler için Nisan ayında CMA, Activision Blizzard satın alımının bulut oyun pazarında rekabeti engelleceğine yönelik kararıyla anlaşmayı engelledi. Hemen ardından anlaşmanın önündeki engeller birer birer kalkarken, Microsoft'a endişeleri çözmek için ikinci bir şans verildi. Bu noktada Microsoft, Activision Blizzard'ın bulut yayın haklarını Ubisoft'a satmayı kabul ederek önerilen satın alma işlemini yeniden yapılandırmaya çalıştı.

Öyle ki bu anlaşmada, Ubisoft'un 15 yıl içinde yayınlanacak oyunların bulut yayın haklarına sahip olacağı belirtildi. Görünüşe göre bu karar, CMA'yı tatmin etmeye yetmiş gibi görünüyor. İşte CMA tarafından yapılan açıklama:

Activision'ın bulut yayın haklarının Ubisoft'a satılması, aralarında Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi oyunların da bulunduğu önemli ve popüler içeriğin dağıtımının, bulut oyunlarıyla ilgili olarak Microsoft'un kontrolü altına girmesini önleyecek. Yeniden yapılandırılan anlaşma, CMA'nın bu yılın başlarında sonuçlanan orijinal soruşturmasının ardından yaşadığı endişeleri büyük ölçüde giderdi.

2024, Microsoft sayesinde AMD için büyük bir yıl olacak

CMA'dan gelen karar sonrasında, oyun tarihindeki en büyük birleşmenin önü açılmış durumda. Ancak geriye tek bir potansiyel engel kalıyor. Bildiğiniz gibi FTC, anlaşmaya itiraz etme girişiminde ileriyor. Bu girişimin anlaşmayı engellemek yerine Activision Blizzard'ın bir kısmını veya tamamını elden çıkarmaya zorlama ihtimali var. Ancak böyle bir hukuki mücadelenin yıllar alacağı ve meyve vermesi pek mümkün görünmüyor.

Anlaşma tamamlandığında Microsoft'un Call of Duty, World of Warcraft ve Diablo gibi birçok AAA oyunun sahibi olacağını belirtelim. Üstelik bu birleşme sonucunda birçok yapımın Game Pass abonelik hizmetine eklemesi bekleniyor. Ancak Call of Duty Modern Warfare 3 ve Diablo 4 gibi oyunlar önümüzdeki yıla kadar servise dahil edilmeyecek.

Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması resmen onaylandı!