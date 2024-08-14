PS Plus Ağustos 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ağustos 2024
Hatırlayacak olursak Ağustos ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Ender Lilies: Quietus of the Knights, LEGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 20 Ağustos'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a The Witcher 3: Wild Hunt, Ride 5 ve Watch Dogs 2 başta olmak üzere 15 yeni oyun ekleniyor. İşte Ağustos ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5
- Wild Hearts Standard Edition | PS5
- Cult of the Lamb | PS4, PS5
- Ride 5 | PS5
- Watch Dogs 2* | PS4
- Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker* | PS4
- Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4
- Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4
- Sword Art Online: Hollow Realization | PS4
PlayStation Premium | Classics
- Vacation Simulator** | PS VR2
- TimeSplitters | PS4, PS5
- TimeSplitters 2 | PS4, PS5
- TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5
- Sword Art Online: Lost Song*** | PS4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.