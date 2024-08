PS Plus Ağustos 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Ağustos 2024

Hatırlayacak olursak Ağustos ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Ender Lilies: Quietus of the Knights, LEGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 20 Ağustos'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a The Witcher 3: Wild Hunt, Ride 5 ve Watch Dogs 2 başta olmak üzere 15 yeni oyun ekleniyor. İşte Ağustos ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Watch Dogs 2* | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker* | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

PlayStation Premium | Classics

Vacation Simulator** | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song*** | PS4

