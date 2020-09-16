Microsoft'un su altında çalışan sunucu deneyi başarılı oldu

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Microsoft, Project Natick isimli çalışma kapsamında bundan iki yıl önce 864 sunucu ve 27.6 petabyte depolama alanına sahip bir veri merkezini İskoç denizinin derinliklerine yollamış ve sualtında tutulan bu tür merkezlerin yüksek enerji verimliliği ile birlikte çok daha sorunsuz çalışabileceğini göstermek istemişti. Şirket, 2018 yılında başlanan bu deneyin sonuçlarını nihayet açıkladı.

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İçinde yüzlerce sunucunun bulunduğu bir veri merkezini deniz dibine göndermek bazılarına pek mantıklı gelmese de Microsoft’un Project Natick ekibi, karada kurulmuş olan veri merkezlerinin maruz kaldığı rutubet ve yüksek oksijen kaynaklı korozyon sorunlarını çözmek için bu adımı attığı ifade ediliyor. Aynı zamanda sunucuların aralıksız çalışması sonucu ortaya çıkan ısının daha etkin bertaraf edilmesi avantajını da ortaya çıkaran su altı deneyi, böylelikle başarılı olmuş.

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Microsoft’un böyle bir projeye girişmesinin ardındaki temel neden ise bu tür merkezlerin kıyıya yakın bölgelerde kurularak, kullanıcıların bulut tabanlı kaynaklara daha kolay yerel erişim sağlamak istenmesi olmuş.

Şirket yetkililerinin ifadeleri, Project Natick’in karada kurulu veri merkezlerine kıyasla 8’de 1 oranında daha az bozularak oldukça yüksek bir servis ömrü ortaya koyduğunu gösteriyor. Söz konusu değer, su altında tutulan bir sunucu topluluğu için oldukça önemli, zira deniz dibindeki bir veri merkezini tamir etmek hiç de kolay bir iş değil.

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Microsoft’un ilk kez ancak çok daha kısa süreli olarak 2015 yılında yaptığı deneyde ise Kaliforniya sahilinde bir veri merkezi batırılmıştı. Buradaki amaç, merkezdeki bilgisayarların denize batırma işleminin sonunu sağ salim görüp göremeyeceğini anlamaktı. Görünen o ki şirket bu anlamda oldukça önemli bir yol kat etmiş.

Project Natick ekibi bundan sonra, ömrünü tamamlayan sunucuların emekliye ayrılarak geri dönüştürülmesinin kolay olup olmadığını inceleyecek. Önümüzdeki süreçte Microsoft, benzer şekilde üretilen veri merkezlerini gerçek dünya ortamında kullanmaya başlayacak.

https://www.theverge.com/2020/9/14/21436746/microsoft-project-natick-data-center-server-underwater-cooling-reliability

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