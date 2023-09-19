Microsoft’un yapay zeka ekibi 38 TB’lık veriyi yanlışlıkla sızdırdı

38 TB’lık yanlışlık
Microsoft, 20 Temmuz 2020 ile 24 Haziran 2023 tarihleri arasında GitHub'daki halka açık bir depo aracılığıyla geniş bir veri hazinesini kamuya açtı. Bulut güvenlik şirketi Wiz, 22 Haziran 2023'te sorunu keşfedip Microsoft'a bildirdi ve şirket iki gün sonra açığı kapattı. Wiz araştırmacıları, Azure platformunun Paylaşılan Erişim İmzası (SAS) özelliğinin Microsoft çalışanları tarafından yanlış kullanıldığını ve 38 terabaytlık özel verilerin bu nedenle açığa çıktığını söylüyor.
Wiz'e göre Microsoft, yapay zeka modelleri için eğitim verilerinin yanı sıra iki çalışanın iş istasyonlarının disk yedeklerini de açığa çıkardı. Yedeklerde "sırlar", özel kriptografik anahtarlar, şifreler ve 359 Microsoft çalışanına ait 30.000'den fazla dahili Microsoft Teams mesajı yer alıyordu. Toplam 38 TB'lık özel dosyaya, Microsoft önlem alana kadar isteyen herkes erişebildi.
Wiz'e göre Microsoft'un multi-terabayt olayı, yapay zeka model eğitimiyle ilgili riskleri vurguluyor. Araştırmacılar, gelişmekte olan bu teknolojinin "eğitmek için büyük veri setleri" gerektirdiğini ve birçok geliştirme ekibinin "büyük miktarda veriyi" işlediğini vurguluyor. Wiz ayrıca geliştirme ekiplerinin verileri meslektaşlarıyla paylaştığını da belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.