Microsoft, Windows 10 güç menüsüne yeni bir seçenek ekliyor

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Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar için en son Windows 10 önizleme yapısı, Başlat'taki güç menüsünde yeni bir seçenekle birlikte geliyor.

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Windows 10 21H2 güncellemesiyle gelecek

Build 21359'dan başlayarak kullanıcılar, güç menüsünde bulunan yeni seçeneğe tıklayarak, oturum açtıktan sonra uygulamaların yeniden başlamasını sağlayabiliyorlar. Sistem yeniden başlatıldıktan sonra o an çalışan uygulamaları otomatik olarak yükleme işlevi zaten Windows 10'da var, ancak Microsoft şimdi Başlat menüsüne entegre ederek bunu biraz daha basit hale getirmek istiyor.

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Peki bu özellik tüm kullanıcılara ne zaman sunulacak? Çok erken değil, zira bu seçenek, sonbahardaki Windows 10 21H2 özellik güncellemesinin bir parçası olacak.

https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/04/14/announcing-windows-10-insider-preview-build-21359/

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