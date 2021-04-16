Microsoft, Windows 10 güç menüsüne yeni bir seçenek ekliyor

Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar için en son Windows 10 önizleme yapısı, Başlat'taki güç menüsünde yeni bir seçenekle birlikte geliyor.
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Windows 10 21H2 güncellemesiyle gelecek
Build 21359'dan başlayarak kullanıcılar, güç menüsünde bulunan yeni seçeneğe tıklayarak, oturum açtıktan sonra uygulamaların yeniden başlamasını sağlayabiliyorlar. Sistem yeniden başlatıldıktan sonra o an çalışan uygulamaları otomatik olarak yükleme işlevi zaten Windows 10'da var, ancak Microsoft şimdi Başlat menüsüne entegre ederek bunu biraz daha basit hale getirmek istiyor.
Peki bu özellik tüm kullanıcılara ne zaman sunulacak? Çok erken değil, zira bu seçenek, sonbahardaki Windows 10 21H2 özellik güncellemesinin bir parçası olacak.
https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/04/14/announcing-windows-10-insider-preview-build-21359/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.