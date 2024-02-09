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    Anlık Bildirim

    Windows 11 24H2 artık resmi! Büyük özellik güncellemesi yıl sonu çıkacak

    Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesini resmen doğruladı. Yazılım devi, Windows 11 24H2 derlemesinin büyük bir özellik güncellemesi olduğunu ve yıl sonuna doğru çıkacağını açıkladı.
    Windows 11 24H2 güncellemesinin yıl sonu çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2 artık resmi olarak onaylandı. Tam değişiklik bilgileri ve kesin tarihler hala gizemini korusa da Microsoft, işletim sisteminin bu yıl içinde "sürüm 24H2" adı altında büyük bir yıllık özellik güncellemesi olarak çıkacağını söyledi.

    Microsoft, duyuruyu 8 Ocak 2024 tarihinde Dev ve Canary kanallarında yayınlanan Windows 11 build 26052'nin sürüm notlarında yayınladı. Şu andan itibaren, 26XXX yapıları Ayarlar uygulamasında ve winver'da 24H2 sürümü olarak etiketleniyor olacak.

    Windows 11 24H2 2024'ün ikinci yarısında gelecek

    Windows 11 24H2 sürümünün bu yılın yıllık özellik güncellemesi olarak duyurulması, muhtemelen 2024'te bunun ötesinde bir şey beklemememiz gerektiğini de gösteriyor. Bu ay, "Moment 5" güncellemesi birkaç küçük değişiklik getirecek ve çok daha fazlası 24H2 sürümünde gelecek. Diğer her şey, söylentilere göre Windows 12 de dahil olmak üzere (eğer böyle bir şey varsa), 2025 ve sonrasına bırakılmış olmalı. Windows 12’nin bu yıl içinde çıkacağı söyleniyordu ancak Microsoft kanadından gelen son sinyaller bunun böyle olmayacağını gösteriyor. Windows 11 24H2 güncellemesi ile birlikte ise çok daha gelişmiş yapay zeka özelliklerinin işletim sistemine eklenmesi bekleniyor.

    Windows 11 Sürüm 24H2'den önce Microsoft'un bazı önemli iyileştirmeler içeren Windows 11 Sürüm 24H1'i yayınlaması bekleniyor. Dell kısa süre önce Windows 11 24H1 güncellemesinin bu yılın Nisan ayından itibaren indirilebileceğini açıkladı. İyileştirmeler arasında WiFi 7 desteği de yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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