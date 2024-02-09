Windows 11 24H2 artık resmi! Büyük özellik güncellemesi yıl sonu çıkacak

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 artık resmi olarak onaylandı. Tam değişiklik bilgileri ve kesin tarihler hala gizemini korusa da Microsoft, işletim sisteminin bu yıl içinde "sürüm 24H2" adı altında büyük bir yıllık özellik güncellemesi olarak çıkacağını söyledi.

Microsoft, duyuruyu 8 Ocak 2024 tarihinde Dev ve Canary kanallarında yayınlanan Windows 11 build 26052'nin sürüm notlarında yayınladı. Şu andan itibaren, 26XXX yapıları Ayarlar uygulamasında ve winver'da 24H2 sürümü olarak etiketleniyor olacak.

Windows 11 24H2 2024'ün ikinci yarısında gelecek

Windows 11 24H2 sürümünün bu yılın yıllık özellik güncellemesi olarak duyurulması, muhtemelen 2024'te bunun ötesinde bir şey beklemememiz gerektiğini de gösteriyor. Bu ay, "Moment 5" güncellemesi birkaç küçük değişiklik getirecek ve çok daha fazlası 24H2 sürümünde gelecek. Diğer her şey, söylentilere göre Windows 12 de dahil olmak üzere (eğer böyle bir şey varsa), 2025 ve sonrasına bırakılmış olmalı. Windows 12’nin bu yıl içinde çıkacağı söyleniyordu ancak Microsoft kanadından gelen son sinyaller bunun böyle olmayacağını gösteriyor. Windows 11 24H2 güncellemesi ile birlikte ise çok daha gelişmiş yapay zeka özelliklerinin işletim sistemine eklenmesi bekleniyor.

Windows 11 artık sizin sesinizle konuşabilecek 6 sa. önce eklendi

Windows 11 Sürüm 24H2'den önce Microsoft'un bazı önemli iyileştirmeler içeren Windows 11 Sürüm 24H1'i yayınlaması bekleniyor. Dell kısa süre önce Windows 11 24H1 güncellemesinin bu yılın Nisan ayından itibaren indirilebileceğini açıkladı. İyileştirmeler arasında WiFi 7 desteği de yer alacak.

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Windows 11 24H2 güncellemesinin yıl sonu çıkacağı açıklandı