Windows 11 24H2 artık resmi! Büyük özellik güncellemesi yıl sonu çıkacak

Microsoft, duyuruyu 8 Ocak 2024 tarihinde Dev ve Canary kanallarında yayınlanan Windows 11 build 26052'nin sürüm notlarında yayınladı. Şu andan itibaren, 26XXX yapıları Ayarlar uygulamasında ve winver'da 24H2 sürümü olarak etiketleniyor olacak.
Windows 11 24H2 2024'ün ikinci yarısında gelecek
Windows 11 24H2 sürümünün bu yılın yıllık özellik güncellemesi olarak duyurulması, muhtemelen 2024'te bunun ötesinde bir şey beklemememiz gerektiğini de gösteriyor. Bu ay, "Moment 5" güncellemesi birkaç küçük değişiklik getirecek ve çok daha fazlası 24H2 sürümünde gelecek. Diğer her şey, söylentilere göre Windows 12 de dahil olmak üzere (eğer böyle bir şey varsa), 2025 ve sonrasına bırakılmış olmalı. Windows 12’nin bu yıl içinde çıkacağı söyleniyordu ancak Microsoft kanadından gelen son sinyaller bunun böyle olmayacağını gösteriyor. Windows 11 24H2 güncellemesi ile birlikte ise çok daha gelişmiş yapay zeka özelliklerinin işletim sistemine eklenmesi bekleniyor.
Windows 11 Sürüm 24H2'den önce Microsoft'un bazı önemli iyileştirmeler içeren Windows 11 Sürüm 24H1'i yayınlaması bekleniyor. Dell kısa süre önce Windows 11 24H1 güncellemesinin bu yılın Nisan ayından itibaren indirilebileceğini açıkladı. İyileştirmeler arasında WiFi 7 desteği de yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.