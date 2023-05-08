Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'de kullanıcılara reklam gösterecek yeni bir yer buldu

    Yazılım devi Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına reklam gösterecek yeni bir alan buldu. Şirket daha önce de işletim sisteminin Başlat Menüsü ve Dosya Gezgini'ne reklam eklemişti.
    Oy Ver
    Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek yeni bir yer buldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft son zamanlarda Windows 11'in çeşitli bölümlerine reklam ekleme çalışmaları yapıyor. Yazılım devi yeni işletim sisteminin Başlat Menüsü ve Dosya Gezgini'nde reklam gösterimini zaten test etmeye başlamıştı. Ancak bununla da yetinmeyecek gibi görünüyor.

    Şirket son olarak olarak Ayarlar menüsüne reklam ekledi. İnternete düşen ekran görüntülerine bakılırsa tanıtımların çoğu Ayarlar uygulamasının ana ekranında görünecek. Microsoft'un söz konusu alana Microsoft 365 reklamları entegre ettiği görülüyor.

    Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek yeni bir yer buldu Tam Boyutta Gör

    Hesaplar bölümünde de benzer çalışmalar var

    Ayarlar uygulamasının Hesaplar bölümü için de benzer bir hazırlık yapılıyor. Bu kısımda Microsoft hesabına giriş yapma önerisi ve yazılım ürünlerine yönelik ürün destek bildirimlerine yer verildiğini görüyoruz. Paylaşılan görüntüde Office 2013 desteğinin sona erdiği hatırlatılıyor.

    Microsoft'un bu tür girişimlerle abonelik tabanlı hizmetini öne çıkararak gelirini artırmayı hedeflediği ortada. Bu değişikliklerin çoğu şimdiye kadar yalnızca Insider yapılarında ortaya çıktı. Kararlı sürüme ne zaman aktarılacağı ve kullanıcılara kapatma seçeneği sunulup sunulmayacağı belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ein eine farkı codashop güvenilir mi fossil saat kaliteli mi polarizasyon depolarizasyon repolarizasyon kalktı mı 12 saat uyumak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız