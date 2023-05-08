Microsoft, Windows 11'de kullanıcılara reklam gösterecek yeni bir yer buldu

Şirket son olarak olarak Ayarlar menüsüne reklam ekledi. İnternete düşen ekran görüntülerine bakılırsa tanıtımların çoğu Ayarlar uygulamasının ana ekranında görünecek. Microsoft'un söz konusu alana Microsoft 365 reklamları entegre ettiği görülüyor.
Hesaplar bölümünde de benzer çalışmalar var
Ayarlar uygulamasının Hesaplar bölümü için de benzer bir hazırlık yapılıyor. Bu kısımda Microsoft hesabına giriş yapma önerisi ve yazılım ürünlerine yönelik ürün destek bildirimlerine yer verildiğini görüyoruz. Paylaşılan görüntüde Office 2013 desteğinin sona erdiği hatırlatılıyor.
Microsoft'un bu tür girişimlerle abonelik tabanlı hizmetini öne çıkararak gelirini artırmayı hedeflediği ortada. Bu değişikliklerin çoğu şimdiye kadar yalnızca Insider yapılarında ortaya çıktı. Kararlı sürüme ne zaman aktarılacağı ve kullanıcılara kapatma seçeneği sunulup sunulmayacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah