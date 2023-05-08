Microsoft, Windows 11'de kullanıcılara reklam gösterecek yeni bir yer buldu

Tam Boyutta Gör Microsoft son zamanlarda Windows 11'in çeşitli bölümlerine reklam ekleme çalışmaları yapıyor. Yazılım devi yeni işletim sisteminin Başlat Menüsü ve Dosya Gezgini'nde reklam gösterimini zaten test etmeye başlamıştı. Ancak bununla da yetinmeyecek gibi görünüyor.

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Şirket son olarak olarak Ayarlar menüsüne reklam ekledi. İnternete düşen ekran görüntülerine bakılırsa tanıtımların çoğu Ayarlar uygulamasının ana ekranında görünecek. Microsoft'un söz konusu alana Microsoft 365 reklamları entegre ettiği görülüyor.

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Hesaplar bölümünde de benzer çalışmalar var

Ayarlar uygulamasının Hesaplar bölümü için de benzer bir hazırlık yapılıyor. Bu kısımda Microsoft hesabına giriş yapma önerisi ve yazılım ürünlerine yönelik ürün destek bildirimlerine yer verildiğini görüyoruz. Paylaşılan görüntüde Office 2013 desteğinin sona erdiği hatırlatılıyor.

Microsoft'un bu tür girişimlerle abonelik tabanlı hizmetini öne çıkararak gelirini artırmayı hedeflediği ortada. Bu değişikliklerin çoğu şimdiye kadar yalnızca Insider yapılarında ortaya çıktı. Kararlı sürüme ne zaman aktarılacağı ve kullanıcılara kapatma seçeneği sunulup sunulmayacağı belli değil.

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Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek yeni bir yer buldu