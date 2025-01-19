Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'de yapay zeka destekli aramayı test ediyor

    Microsoft, Windows 11 kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zeka destekli dosya ve fotoğraf arama özelliklerini test etmeye başladı.                       
    Microsoft, Windows 11'de yapay zeka destekli aramayı test ediyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 işletim sistemine kullanıcıların bilgisayarlarındaki dosyaları daha hızlı bulmalarına yardımcı olabilecek yapay zeka aramasını entegre etmek için çalışmalar yapıyor.

    Kullanıcılar aradıklarını kolayca bulabilecek

    Yapay zeka destekli arama işlevi Explorer'da, görev çubuğunda ve ayarlarda çalışıyor. İnternet bağlantısı gerektirmeyen yeni özellik ancak Copilot+ sertifikalı bir bilgisayar, yani üzerinde NPU bulunan bir işlemci gerektirecek ve  yapay zeka araması sayesinde kullanıcılar dosyalarını ve fotoğraflarını daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilecekler.

    Microsoft, Windows 11'de yapay zeka destekli aramayı test ediyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, yeni özellik sayesinde tek yapmanız gerekenin arama kutusuna bulmak istediğiniz şeyin rastgele bir tanımını girmek olduğunu söylüyor. Yapay zeka hangi dosya ya da fotoğraftan bahsettiğinizi anlayacak ve sonuçlarda gösterecek. Microsoft, yeni özelliği ilk olarak Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılarla test ederek geri bildirim toplamaya başladı. Bu testlerin ardından yapay zeka arama özelliklerinin, Windows 11'in genel kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nikon coolpix s9100 sevgilim cinsellik istemiyor audio görüntülü diafon zil çalmadan kapı açma noksan hizmetli ne demek günde kaç paragraf çözülmeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum