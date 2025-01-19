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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 işletim sistemine kullanıcıların bilgisayarlarındaki dosyaları daha hızlı bulmalarına yardımcı olabilecek yapay zeka aramasını entegre etmek için çalışmalar yapıyor.

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Kullanıcılar aradıklarını kolayca bulabilecek

Yapay zeka destekli arama işlevi Explorer'da, görev çubuğunda ve ayarlarda çalışıyor. İnternet bağlantısı gerektirmeyen yeni özellik ancak Copilot+ sertifikalı bir bilgisayar, yani üzerinde NPU bulunan bir işlemci gerektirecek ve yapay zeka araması sayesinde kullanıcılar dosyalarını ve fotoğraflarını daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilecekler.

Tam Boyutta Gör Şirket, yeni özellik sayesinde tek yapmanız gerekenin arama kutusuna bulmak istediğiniz şeyin rastgele bir tanımını girmek olduğunu söylüyor. Yapay zeka hangi dosya ya da fotoğraftan bahsettiğinizi anlayacak ve sonuçlarda gösterecek. Microsoft, yeni özelliği ilk olarak Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılarla test ederek geri bildirim toplamaya başladı. Bu testlerin ardından yapay zeka arama özelliklerinin, Windows 11'in genel kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

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Microsoft, Windows 11'de yapay zeka destekli aramayı test ediyor