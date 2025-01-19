Microsoft, Windows 11'de yapay zeka destekli aramayı test ediyor

Kullanıcılar aradıklarını kolayca bulabilecek
Yapay zeka destekli arama işlevi Explorer'da, görev çubuğunda ve ayarlarda çalışıyor. İnternet bağlantısı gerektirmeyen yeni özellik ancak Copilot+ sertifikalı bir bilgisayar, yani üzerinde NPU bulunan bir işlemci gerektirecek ve yapay zeka araması sayesinde kullanıcılar dosyalarını ve fotoğraflarını daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.